Beslenmenin geleceği ve fonksiyonel gıdalar
Dünyada yaklaşık 800 milyon insan yatağa aç girerken sürdürülebilir kalkınma mümkün mü? Yetersiz beslenen insanların üretim gücü azalıyor, daha kolay hastalanıyorlar ve daha az gelir elde ediyorlar. BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 17 madde ile çevresel, sosyal ve ekonomik gelişim öneriyor.
Sosyal bir sorun diğerlerini de tetikliyor, ekonomik bir çözüm diğerlerini de onarıyor. 2050 yılında aç uyuyan insan sayısının yaklaşık 3 milyar olması beklenirken Madde 2: Açlığa Son diyor ki: Açlığı sonlandır, gıda güvenliğini sağla, iyi beslenmeyi geliştir ve sürdürülebilir tarımı destekle.
Fonksiyonel gıdalar çözümün neresinde?
Beslenmenin geleceğinde fonksiyonel gıdalar mı var? Yüksek lisans tezini bu alanda yazan Uzman Diyetisyen Gülden Kılınç’a sordum. “Fonksiyonel gıdalar bilimsel olarak geleneksel gıdalara benzeyen ancak fizyolojik faydaları kanıtlanmış ürünler. Temel beslenmenin ötesinde sağlık yararları sağlayan gıdalar veya gıda bileşenleri.
Vücudumuzun makro ve mikro besin öğelerine ihtiyacı var. Sağlıklı besinlerle yeterli ve dengeli olarak beslendiğimizde bu gereksinimi sağlayabiliyoruz. Günümüzde sağlıklı besine ulaşmak hem maliyet hem de besleyici değeri yakalamak açısından zorlaştı. Fonksiyonel gıdalar yeme alışkanlarımızı değiştirmeden fayda sağlıyor.
Günlük beslenmemize entegre ettiğimizde sağlığımız için faydalı ve besleyici değeri yüksek öğünler tüketmiş oluyoruz. Aslında herkese yetecek kadar besin üretilebiliriz ancak çok doyumsuzuz. Az ve öz beslenme yerine israfı tercih ediyoruz. Doğaya çok zarar verdik ve ondan aldıklarımızı geri alıyor. Pandemide doğanın kendini nasıl temizlediğini gördük. İnsan kirletmezse temiz bir gelecek mümkün. Gelecekte besin bulabilmemiz ise tamamen doğaya nasıl davrandığımız ve davranacağımızla doğru orantılı.”
Bir fonksiyonel gıda olarak siyah susam
Siyah susam Çin ve Hint tıbbında fonksiyonel gıda olarak kullanılıyor. Kalsiyum, çinko, demir, magnezyum, selenyum, potasyum, bakır, yüksek protein, yağ, diyet lifi, Omega 3, K ve E vitamini, antioksidan maddeler içerdiği bilimsel çalışmalarla tespit edilmiş. Süt ürünleri tüketemeyen, alerjisi olan ve vegan beslenenler için iyi bir besin alternatifi. Her bitkide olduğu gibi yetiştiği toprak ve yetiştirme şekli önemli. Toprak verimsizse ürünün besleyici değeri düşüyor. Türkiye’de 2019 yılından beri siyah susam anlatıyorum.
Tüm anabilim dalları arasında ilk siyah susam tezini yazdım. Analiz çalışmalarım siyah susamın değeri yüksek fonksiyonel bir besin olduğunu gösteriyor. 2020’den bugüne sözleşmeli tarım ile ülkemizde yerli siyah susam üretiyoruz ancak ülkemizle çok uyumlu olmadığı için verimi düşük maliyeti yüksek oluyor ve ithal etmek durumunda kalıyoruz. Bir beslenme uzmanı olarak ithalat öncesi numune analizlerindeki besin değerini çok önemsiyorum. İstediğimiz değerde olmayan ürünleri eliyoruz. Çünkü her siyah susamın besleyici değeri yüksek olmuyor.”
Türkiye ve dünyada pazar ne durumda? “1980 yılında Japonya fonksiyonel gıda kavramı ile pazara öncülük etti. Dünyada fonksiyonel gıda pazarının %90’ı Japonya , ABD ve Avrupa’da. Ülkemizde de son yıllarda talep artıyor. Beslenme uzmanları besleyici değeri yüksek fonksiyonel gıdaları probiyotik, besin formu veya takviye olarak günlük beslenmeye ekliyor.
Fonksiyonel gıdaların bir kısmı ile, gıda sorunu olan ülkelerde besin zenginleştirmesi yapılabilir.” Gülden Kılınç yıllardır doğal ve organik ürün üreticisini desteklemek için çalışıyor. Sağlıklı beslenmenin temel çözümü sürdürülebilir tarım. Bozulan toprağın onarım sürecinde ise, iyi beslenmek ve sağlıklı yaşam için fonksiyonel gıdalar önem kazanıyor.