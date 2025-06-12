Beyanname vermeyen sporcular Maliye’den kaçamadı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK geçtiğimiz Ekim ayında sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklamada kazançlarını doğru beyan etmeyen sporcuların izaha davet edileceği ve ödenmeyen vergilerin cezalı olarak tahsil edileceğini belirtmiştir. Bu açıklama sporcuların elde etmiş oldukları gelirlerini beyan etmeleri yönünde önemli bir uyarı idi.
Gelir vergisi beyannamesi verme süresinin sona ermesinin ardından Vergi Denetim Kurulu Risk Analiz Merkezi tarafından futbolcu, basketbolcu ve voleybolcuların da bulunduğu 4 bin 588 sporcu risk analizine tabi tutuldu. Geçtiğimiz hafta açıklanan Anadolu Ajansı verilerine göre çeşitli branşlarda profesyonel görev alan sporcuların yaklaşık 5,3 milyar lira tutarında ücret mahiyetindeki gelirini beyan dışı bıraktığı tespit edildi.
Sporcular gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda
7194 Sayılı Kanunla sporcu ücretlerinin vergilendirilmesinde, tevkifat esası korunmakla birlikte beyan esasına geçilmiş bulunmaktadır. Gelir Vergisi Kanununa göre, sporculara transfer ücreti veya başka adlarla yapılan her türlü ödemeler ücret olarak tarif edilmekte, ücretlerin vergilemesinden farklı bir düzenlemeye gidilerek Gelir Vergisi Kanununun Geçici 72. maddesine göre beyana dayanan vergileme esası getirilmiştir.
Buna göre sporculara;
a) Lig usulüne tabi spor dallarında;
1) En üst ligdekiler için %20,
2) En üst altı ligdekiler için %10,
3) Diğer liglerdekiler için %5 tevkifat yapılır.
b)Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemelerle milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden ise %5 oranında tevkifat yapılır.
Sporcuların elde etmiş olduğu gelirlerin 2024 yılı için 3 Milyon Lirayı geçmesi halinde yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmek zorundadır. Beyanname verilmesi durumunda, beyan edilen gelirler üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, spor kulüpleri tarafından vergi dairesine ödenmiş olması şartıyla kesilen vergiler mahsup edilir.
En fazla vergi kaybı futbolcularda
4 bin 588 sporcunun risk analizine tabi tutulması sonucunda 310 sporcu, 2024 yılına yönelik beyan dışı bıraktıkları ücret gelirlerine açıklama getirmek üzere izaha davet edildi. Riskli bulunan kazancın 3,7 milyar liralık kısmının futbolculara ait olduğu görüldü. Futbolcuları 1,15 milyar lira beyan dışı bırakılan ücret geliriyle basketbolcular izlerken kalan kısım diğer branşlarda faaliyet gösteren sporcuların gelirlerinden oluştu. Ayrıca, riskli bulunan sporcuların olduğu listede yer alan yabancı sporcuların sezon sonunda Türkiye’den ayrılacak olması dikkate alınarak kulüpler bilgilendirilerek sporcunun ülkemizden ayrılmadan önce vergilerini ödemesi hedefleniyor.
İzaha davet edilen sporcuları ne bekliyor?
Kendilerine izaha davet yazısı gönderilen sporcular, yazının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde izah değerlendirme komisyonuna yazılı veya sözlü açıklama yapabilirler. İzahat sonucunda beyanname verilmesi, eksik veya yanlış yapılan beyannamenin tamamlanması veya düzeltilmesi halinde, ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için gecikme zammı oranındaki izah zammıyla ödenmesi şartlarıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir.
İzahı yeterli görülmeyen ve kabul edilmeyen sporcuların kayıt dışı bıraktıkları gelirleri ile ilgili olarak beyanname vermemeleri halinde vergi incelemesine ya da takdir komisyonuna sevk edilir.