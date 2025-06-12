Beyanname vermeyen sporcular Maliye’den kaçamadı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK geçti­ğimiz Ekim ayında sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıkla­mada kazançlarını doğru beyan et­meyen sporcuların izaha davet edi­leceği ve ödenmeyen vergilerin cezalı olarak tahsil edileceğini belirtmiştir. Bu açıklama sporcuların elde etmiş olduk­ları gelirlerini beyan etmeleri yönün­de önemli bir uyarı idi.

Gelir vergisi be­yannamesi verme süresinin sona erme­sinin ardından Vergi Denetim Kurulu Risk Analiz Merkezi tarafından futbol­cu, basketbolcu ve voleybolcuların da bulunduğu 4 bin 588 sporcu risk anali­zine tabi tutuldu. Geçtiğimiz hafta açık­lanan Anadolu Ajansı verilerine göre çe­şitli branşlarda profesyonel görev alan sporcuların yaklaşık 5,3 milyar lira tu­tarında ücret mahiyetindeki gelirini be­yan dışı bıraktığı tespit edildi.

Sporcular gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda

7194 Sayılı Kanunla sporcu ücretleri­nin vergilendirilmesinde, tevkifat esası korunmakla birlikte beyan esasına ge­çilmiş bulunmaktadır. Gelir Vergisi Ka­nununa göre, sporculara transfer ücreti veya başka adlarla yapılan her türlü öde­meler ücret olarak tarif edilmekte, ücret­lerin vergilemesinden farklı bir düzenle­meye gidilerek Gelir Vergisi Kanununun Geçici 72. maddesine göre beyana daya­nan vergileme esası getirilmiştir.

Buna göre sporculara;

a) Lig usulüne tabi spor dallarında;

1) En üst ligdekiler için %20,

2) En üst altı ligdekiler için %10,

3) Diğer liglerdekiler için %5 tevkifat ya­pılır.

b)Lig usulüne tabi olmayan spor dalla­rındaki sporculara yapılan ödemelerle milli sporculara uluslararası müsaba­kalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden ise %5 oranında tevkifat yapılır.

Sporcuların elde etmiş olduğu gelirle­rin 2024 yılı için 3 Milyon Lirayı geçmesi halinde yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmek zorundadır. Beyanname veril­mesi durumunda, beyan edilen gelirler üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, spor kulüpleri tarafından vergi dairesine ödenmiş olması şartıyla kesilen vergiler mahsup edilir.

En fazla vergi kaybı futbolcularda

4 bin 588 sporcunun risk analizine tabi tutulması sonucunda 310 sporcu, 2024 yılına yönelik beyan dışı bıraktıkları üc­ret gelirlerine açıklama getirmek üzere izaha davet edildi. Riskli bulunan kazan­cın 3,7 milyar liralık kısmının futbolcu­lara ait olduğu görüldü. Futbolcuları 1,15 milyar lira beyan dışı bırakılan ücret ge­liriyle basketbolcular izlerken kalan kı­sım diğer branşlarda faaliyet gösteren sporcuların gelirlerinden oluştu. Ayrıca, riskli bulunan sporcuların olduğu liste­de yer alan yabancı sporcuların sezon so­nunda Türkiye’den ayrılacak olması dik­kate alınarak kulüpler bilgilendirilerek sporcunun ülkemizden ayrılmadan önce vergilerini ödemesi hedefleniyor.

İzaha davet edilen sporcuları ne bekliyor?

Kendilerine izaha davet yazısı gönde­rilen sporcular, yazının tebliğ tarihin­den itibaren 30 gün içerisinde izah de­ğerlendirme komisyonuna yazılı veya sözlü açıklama yapabilirler. İzahat so­nucunda beyanname verilmesi, eksik veya yanlış yapılan beyannamenin ta­mamlanması veya düzeltilmesi halin­de, ödeme süresi geçmiş bulunan vergi­lerin, ödemenin geciktiği her ay ve kes­ri için gecikme zammı oranındaki izah zammıyla ödenmesi şartlarıyla vergi zi­yaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerin­den %20 oranında kesilir.

İzahı yeterli görülmeyen ve kabul edil­meyen sporcuların kayıt dışı bıraktıkları gelirleri ile ilgili olarak beyanname ver­memeleri halinde vergi incelemesine ya da takdir komisyonuna sevk edilir.