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Biçerdöver operatörüne de “resmi tatil” yok…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Buğday hasadı hızlandı…

***

Dün, Polatlı sanayi bölgesinde karşılaştı­ğım “biçerdöver operatörü”ne sorunca, an­lattı:

“İyi bir biçerdöver (deneyimli bir operatör kullanıyorsa) günde ortalama 200-250 dekar alanı hasat edebiliyor…

Avrupa ülkelerinin ortalaması da bu civarda seyrediyor…

Hatta:

Bazı AB ülkelerinde, çalışan hakları, güven­liği, sağlığı, ihtiyaçları düşünülüyor ve 200 de­karı geçenlere ceza dahi kesilebiliyor…

***

Ekledi:

“Bizde, günlük 80-100 dekar civarında hasat yapabilen opeatörler çoğunlukta…

Zaten, biçerdöver operatörü fazla yok; üstü­ne tecrübe de yok; çoğunluk traktöre yöneli­yor…

Hasat döneminde normal çalışan da buluna­mıyor…

Çiftçi de bu nedenlerle gözümüzün içine ba­kıyor…

O nedenle, örneğin dün (pazar günü) 350 dekar alanı hasat ettim…

Mecburen, tatil yapmadan, aynı tempoyla devam edeceğim…”

***

Birleşmiş Milletler verilerine göre:

Dünya nüfusunun yüzde 55›i kentlerde yaşı­yor…

Türkiye İstatistik

Kurumu verilerine göre:

Türkiye nüfusunun yüzde 77’si kentlerde ya­şıyor…

***

Dahası:

Köyde, kasabada yaşayan da, artık “köyde/ kasabada gibi” yaşamıyor…

Muhtar, muhtar yardımcısı/danışmanı, siyasi parti sorumlusu, sorumlunun yar­dımcısı, yardımcının yardımcısı gibi (geliş­tirilmiş/türetilmiş) görevleri üstleniyor…

Yumurtasını, yoğurdunu dahi köy marketin­den alıyor…

 VELHASIL

Tarım ve hayvancılıkta ciddi bir potansi­yele sahipken…

Mevcut üretimi birkaç kat artırıp; fazla­mızı, katma değerli ürünler geliştirerek, ih­raç edebilecekken…

***

Stratejik ürün olan buğdayda dahi:

Az çalışan, az mühendis, az operatörle şansımızı zorluyoruz…

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Milyonlarca kişi resmi tatildeyken;

Milyonlarcası da “tatil şansından mah­rum kalmamak için” kamu kapısında sıra beklerken…

***

Eylül’de başlarız yine:

“Fiyatlar yükseliyor”, “İthalat mı yapsak?”, “İhracatı mı yasaklasak?”

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