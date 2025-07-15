Biçerdöver operatörüne de “resmi tatil” yok…
Buğday hasadı hızlandı…
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Dün, Polatlı sanayi bölgesinde karşılaştığım “biçerdöver operatörü”ne sorunca, anlattı:
“İyi bir biçerdöver (deneyimli bir operatör kullanıyorsa) günde ortalama 200-250 dekar alanı hasat edebiliyor…
Avrupa ülkelerinin ortalaması da bu civarda seyrediyor…
Hatta:
Bazı AB ülkelerinde, çalışan hakları, güvenliği, sağlığı, ihtiyaçları düşünülüyor ve 200 dekarı geçenlere ceza dahi kesilebiliyor…
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Ekledi:
“Bizde, günlük 80-100 dekar civarında hasat yapabilen opeatörler çoğunlukta…
Zaten, biçerdöver operatörü fazla yok; üstüne tecrübe de yok; çoğunluk traktöre yöneliyor…
Hasat döneminde normal çalışan da bulunamıyor…
Çiftçi de bu nedenlerle gözümüzün içine bakıyor…
O nedenle, örneğin dün (pazar günü) 350 dekar alanı hasat ettim…
Mecburen, tatil yapmadan, aynı tempoyla devam edeceğim…”
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Birleşmiş Milletler verilerine göre:
Dünya nüfusunun yüzde 55›i kentlerde yaşıyor…
Türkiye İstatistik
Kurumu verilerine göre:
Türkiye nüfusunun yüzde 77’si kentlerde yaşıyor…
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Dahası:
Köyde, kasabada yaşayan da, artık “köyde/ kasabada gibi” yaşamıyor…
Muhtar, muhtar yardımcısı/danışmanı, siyasi parti sorumlusu, sorumlunun yardımcısı, yardımcının yardımcısı gibi (geliştirilmiş/türetilmiş) görevleri üstleniyor…
Yumurtasını, yoğurdunu dahi köy marketinden alıyor…
VELHASIL
Tarım ve hayvancılıkta ciddi bir potansiyele sahipken…
Mevcut üretimi birkaç kat artırıp; fazlamızı, katma değerli ürünler geliştirerek, ihraç edebilecekken…
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Stratejik ürün olan buğdayda dahi:
Az çalışan, az mühendis, az operatörle şansımızı zorluyoruz…
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Milyonlarca kişi resmi tatildeyken;
Milyonlarcası da “tatil şansından mahrum kalmamak için” kamu kapısında sıra beklerken…
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Eylül’de başlarız yine:
“Fiyatlar yükseliyor”, “İthalat mı yapsak?”, “İhracatı mı yasaklasak?”