Bilgim yok fikrim var

Aklınıza ne kadar farklı örnek geldi değil mi bir anda? Son olarak benzerini 50 trilyon dolar geliyor manşetinde hepimiz gördük. TCMB tarafından ABD'de düzenlenen ve Başkan'ın bizzat katıldığı, Hazine Maliye Bakanı'nın da çevrimiçi sunumla eşlik ettiği toplantı şüphesiz çok önemli.

Son altı ayda ekonomide atılan doğru adımların birinci ağızdan yatırım dünyasına yön veren isimlerle paylaşılması son derece mantıklı bir tercih. Ancak katılan fon yöneticilerinin çalıştıkları kurumların toplam varlıklarına bir anda ülkemize gelecek potansiyel rakam olarak yer vermek başka bir şey. Fikir vermesi açısından bazı detaylar, kolay anlaşılması adına bazı rakamları yuvarlayacağım.

Ülkemizin dünyada ağırlığı kabaca %1 civarında. Nüfus olarak da, gelir olarak da ve hatta kullanılabilir coğrafi büyüklük olarak da bu civarda kabul edilebilir. Tüm dünyanın bir yıl içinde ürettiği gayri safi yurt içi hasıla toplamı 105 trilyon dolar, bizim payımız da 1 trilyon dolar sınırını henüz aştı.

Ağırlığı geçtiğimiz beş yıl içinde olsa da, son on yıl içinde para ve sermaye piyasalarından çıkan yabancı yatırımcı büyüklüğü 70 milyar dolar, son altı ay içinde geri gelen 7 milyar dolar. Yabancı yatırımcı nezdinde kanaat şöyle, uygulanan politikaların arkasında durulduğu sürece güven artıyor. Seçimlerden sonra da aynı kararlılığın devam ettiğini görecek olurlarsa, TL varlıklara giriş hızı artacaktır. Ancak yukarıda belirttiğimiz sınırlar dahilinde.

Dünya genelinde düşünüldüğünde, gelişen ülkeler evreni içinde, başta Çin'e alternatif olarak ön plana çıkartılan Hindistan olmak üzere çok fazla alternatif var. ABD'ye coğrafi yakınlığı ve sahip olduğu doğal kaynaklar ile de ön plana çıkan Arjantin-Meksika benzer şekilde. Son 20 yıl içinde geçirdiği dönüşüm ile Uzakdoğu'da Vietnam ve Endonezya bile farklı noktalara gelmiş durumda.

O yüzden dışarıda başta Fed olmak üzere faizlerin düştüğü bir ortam gelişen piyasalara, dolayısıyla bize de yarayacaktır. Alternatifler arasında ön plana çıkmak için ev ödevimizi doğru yapmak ve yaptığımızı da yatırımcılara anlatmak elzemdir, ama rakamları bilmeden yorum yapmak gülünçtür!