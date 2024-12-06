Bilim inkârcılığından gıda terörüne, pestisit gerçeklerine

Science’da yayınlanan bir makaleye göre; 2021’de Chicago Tribune’de yayınlanan “sağlıklı bir Doktor COVİD 19 aşısı olduktan 2 hafta sonra aniden öldü” haberi 54 milyondan fazla okundu. Uzmanların “ölüm ile aşı arasında bağ yoktur” demesine rağmen haberin veriliş şekli nedeniyle inandırıcı oldu.

Uzmanlara göre manipülasyon amaçlı dezenformatik bilgi, tüketici zihninde/ticarette farklı tahribatlara neden oluyor. Son günlerde sıkça duyduğumuz “pestisitli ürünler geri geliyor, bize yediriyorlar” mevzusunun benzer yönleri var.

Türkiye güvenilir gıda tedarikçisi

2024 yılında AB, “Gıda ve Yem İçin Hızlı Uyarı Sistemi, RASFF’da” bildirim listesinde Türkiye tüm ülkeler arasında ilk sırada. Yaklaşık 400 bildirimin 230’a yakını kuru incir kaynaklı. Diğer problemli ürünler fıstık ve susam, onlar da genelde yurt dışından gelen/kaçak giren ürünlerin paketlenerek ihracata konu edilmesinden kaynaklı. İncir dışında oran, Fransa ve diğer AB ülkeleriyle benzer. Sağlığımızı düşündüklerini zannettiğimiz lobiler bazen bu tarz tartışmalarla Türkiye’nin ihracatına balta vurabiliyor, kulağımıza fısıldanan bilgilerin gerçeğini sorgulamakta fayda var.

Bildirimlerin çoğu kuru incir kaynaklı

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık; “2024 üretim sezonunda görülen olumsuz hava koşullarından dolayı incirdeki aflatoksin varlığında önemli bir artış yaşandı. Yılda ortalama 500- 600 ton aflatoksinli kuru içir imha edilirken, önümüzdeki dönemde miktar 1.500 tona yükselecek. Toplanan aflatoksinli incirler Biyogaz tesislerinde bertaraf ediliyor” diyor.

İhracattan dönen ürünleri yemiyoruz

İhracattan dönen ürünlere ne oluyor. Yaş sebze meyveler genelde o ülkede imha ediliyor veya başka bir ülkeye tekrar ihracatı yapılıyor. Kuru meyveler geri geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tespit edilen uygunsuzluğa yönelik kapılarda yeniden analiz yapıyor duruma göre ürün imha ediliyor. Dünya nüfus incelemesi raporuna göre Türkiye dönüm başına pestisit kullanımında ilk 10’da bile yok. Fransa hektar başına 3,67 kilo, Hollanda 10,86 kilo, Türkiye 2,26 kilo pestisit kullanıyor. AB ülkelerinin birçoğunda Türkiye’den fazla pestisit kullanmasına rağmen neden Türkiye gündemde.

Analiz mafyası

Geçmişte Bulgaristan Tarım Bakan Yardımcısının da katıldığı bir toplantıda “Bulgaristan sınır kapısında ürünlerin analizine yönelik 60 milyon euroluk bir mafya olduğu söylendiği” ihracatçılar tarafından konuşulan bir gerçek. Bulgaristan’ın yıl boyu bu kadar analizi yapacak altyapısının olmadığı da iddialar arasında. Benzer durum Türkiye için de geçerli Türkiye’de belirli laboratuvarlar özellikle ihracatın yoğun yaşandığı zamanlarda bu türden haberleri özellikle gündeme taşıyarak laboratuvarların işini artırmaya çalışıyor. Haberlerin ilk kaynağına bakmakta fayda var.

Tarım diplomasisi iş başına

ABD gibi ülkelerin dünya çapında Tarım Müşavirleri var. Türkiye’nin 9 tane Tarım Müşaviri Saray Bosna, Bakü, Bağdat gibi ülkelerde. Ülkeler arasındaki tarım ticareti sadece pazar bulduk ürün yollayalım hevesi ve iradesiyle yapılmıyor. Ticarete konu olan tarım ve gıda ürünlerini ilgilendiren katkı veya ilaçların oranları ve diğer pek çok konu tarım diplomasisini bilen uzman müşavirler tarafından müzakere edilerek tarım ticaretinin çerçevesi çiziliyor. “Türkiye pestisit cenneti, Türk tarım ürünleri AB’den dönüyor, Türkiye gıda güvenliğinde çok kötü” algısı uzun vadede kronik bir “Tarım Diplomasisi” sorununa yol açıyor, beslenme kültürü çökertiliyor. Türkiye’nin güvenilir tedarikçi algısı” zedeleniyor.

Geçmişte “GDO buğday” algısı nedeniyle Vietnam Türkiye’den un ihracatını durdurmuştu. Velhasıl; İPSOS’a göre Türkiye dünyada gıda enflasyonu endişesinin en çok yaşandığı 3 ülkeden biri. Kronikleşen endişe “gıdanın sağlıklı olup olmadığı konusundaki tartışmalarla toplumsal isyanının bir parçasına dönüşüyor, dezenformatik bilgiler hemen paydaş buluyor, ticarete, ülke itibarına zarar veriyor. Bilim, istatistikler, kamunun açıklamaları, kanıtlar inandırıcılığını kaybediyor.