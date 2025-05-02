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  4. Bilimsel veri: “Büyük ölçek” verimliliği artırıyor…Bizdeki veri: “Küçük ölçekli”, “orta ölçekliyi” eritiyor…

Bilimsel veri: “Büyük ölçek” verimliliği artırıyor…Bizdeki veri: “Küçük ölçekli”, “orta ölçekliyi” eritiyor…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Kayıtdışı:

Tam olarak hesaplanamıyor…

***

Örneğin…

Çalışanların yüzde 25’inin kayıtdışı ça­lıştığı iddia ediliyor…

Bu:

7 milyonu aşkın kişinin kayıtdışı çalıştı­ğı anlamını taşıyor…

***

Hatta…

Bazı uzmanlar:

Çalışanların yüzde 35’inin kayıtdışında olduğu hesaplamasını yapıyor…

Bu hesaplamaya göre de, kayıtdışı çalı­şan sayısı 9 milyonu buluyor…

***

Yani…

7 ile 9 milyon arasında kişinin SGK primi ödenmiyor…

***

Sonuç mu?

Optimal ölçeğe ve verimliliğe ulaşama­yan, gelişemeyen, kalkınamayan ve refah sunamayan bir ekonomi…

VELHASIL

Kayıtdışılık:

Kayıtdışında kalanlara/kalabilenlere, sürdürülebilir olmayan zenginliği yaşatır­ken; genel ekonominin temelini dinamitli­yor…

***

Can alıcı örnek:

Ekonominin koşmasını sağlayan bacak­lar arasında, “optimal ölçeği” yakalamak isteyen, bunun için çalışan/geliştiren “orta ölçek” üreticiler/geliştiriciler bulunuyor…

Ancak…

Kolaylıkla kayıtdışına çıkabilen “küçük ölçek” firmalar, maliyet avantajı nedeniy­le “büyük ölçeklilerin” tedarikçisi olabili­yor…

***

Ve bu yapı:

Rasyonel davranan “orta ölçekli” üreti­ciyi/geliştiriciyi “haksız rekabet” ile karşı karşıya bırakıp, eritiyor…

***

Sonuç mu?

Optimal ölçeğe, verimliliğe ulaşamayan, gelişemeyen, kalkınamayan ve refah sunamayan bir ekonomi…

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