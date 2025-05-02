Bilimsel veri: “Büyük ölçek” verimliliği artırıyor…Bizdeki veri: “Küçük ölçekli”, “orta ölçekliyi” eritiyor…
Kayıtdışı:
Tam olarak hesaplanamıyor…
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Örneğin…
Çalışanların yüzde 25’inin kayıtdışı çalıştığı iddia ediliyor…
Bu:
7 milyonu aşkın kişinin kayıtdışı çalıştığı anlamını taşıyor…
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Hatta…
Bazı uzmanlar:
Çalışanların yüzde 35’inin kayıtdışında olduğu hesaplamasını yapıyor…
Bu hesaplamaya göre de, kayıtdışı çalışan sayısı 9 milyonu buluyor…
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Yani…
7 ile 9 milyon arasında kişinin SGK primi ödenmiyor…
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Sonuç mu?
Optimal ölçeğe ve verimliliğe ulaşamayan, gelişemeyen, kalkınamayan ve refah sunamayan bir ekonomi…
VELHASIL
Kayıtdışılık:
Kayıtdışında kalanlara/kalabilenlere, sürdürülebilir olmayan zenginliği yaşatırken; genel ekonominin temelini dinamitliyor…
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Can alıcı örnek:
Ekonominin koşmasını sağlayan bacaklar arasında, “optimal ölçeği” yakalamak isteyen, bunun için çalışan/geliştiren “orta ölçek” üreticiler/geliştiriciler bulunuyor…
Ancak…
Kolaylıkla kayıtdışına çıkabilen “küçük ölçek” firmalar, maliyet avantajı nedeniyle “büyük ölçeklilerin” tedarikçisi olabiliyor…
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Ve bu yapı:
Rasyonel davranan “orta ölçekli” üreticiyi/geliştiriciyi “haksız rekabet” ile karşı karşıya bırakıp, eritiyor…
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Sonuç mu?
Optimal ölçeğe, verimliliğe ulaşamayan, gelişemeyen, kalkınamayan ve refah sunamayan bir ekonomi…