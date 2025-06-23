Binlerce makine üreticimiz/geliştiri­cimiz varken…

Ve…

Bu üreticilerimiz/geliştiricilerimiz, “ge­lişmiş ülkelerden dahi” milyarlarca dolar­lık sipariş alıyorken…

Nisan ayında, 4 milyar doları aşan de­ğerde makine ithal etmişiz…

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2025’in ilk 4 ayında…

Devlet destekli girişimcilerin/geliştiri­cilerin üretim/ihracat yaptığı Çin’den:

4.1 milyar dolarlık makine ithalatı gerçekleştirmişiz…

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Hem de;

500 binin üzerinde teknik eleman/tek­nikerimiz işsizken (farklı bir yazı konu­su)…

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Amaç:

Döviz açığını kapatmaksa…

Teknoloji geliştirmek, “yerli öncelikli” yatırımları, dolayısıyla istihdamı/ihracatı ve toplanan vergiyi artırmaksa…

Ve yeni yatırımlar için “düşük faizle” kaynak yaratmaksa…

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Yani amaç:

Borçsuz/açıksız bir kasayla, kalkınmak­sa…

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Yol çok…

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Örneğin:

Ürettiğiyle Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılayan;

Ve üstüne ABD’den İtalya’ya kadar “tek­nolojisi gelişmiş ülkelere” de yıllık toplam 28 milyar doların üzerinde ihracat gerçek­leştiren makine üreticilerini “anlayarak dinlemek”…

VELHASIL

Makine dış ticaretinde son 10 yılda 150 milyar dolar açık verdiğimizi veriler anla­tıyor… Açıkta 20 milyar dolara ulaştığımız yıllar da oluyor, 5 milyar doların altına in­dirdiğimiz yıllar da…

Bu, “istediğimiz anda” açığı kapatabile­cek teknoloji ve kapasiteye sahip olduğu­muzu ve üreticimizin finansman/taşımacı­lık/eğitim gibi sorunları çözüldüğünde ar­tıya geçebileceğini gösteriyor…

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Tersi durumda:

Örneğin Çin ile nasıl rekabet edip, kendi­ni geliştirecek, “istihdam sağlayan/gelişti­ren”, “döviz açığını kapatan” ihracatçımız/ üreticimiz?