Binlerce makine üreticimiz/geliştiricimiz varken; 500 bin teknikerimiz iş arıyorken; Nisan’da, 4 milyar dolarlık makine
Binlerce makine üreticimiz/geliştiricimiz varken…
Ve…
Bu üreticilerimiz/geliştiricilerimiz, “gelişmiş ülkelerden dahi” milyarlarca dolarlık sipariş alıyorken…
Nisan ayında, 4 milyar doları aşan değerde makine ithal etmişiz…
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2025’in ilk 4 ayında…
Devlet destekli girişimcilerin/geliştiricilerin üretim/ihracat yaptığı Çin’den:
4.1 milyar dolarlık makine ithalatı gerçekleştirmişiz…
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Hem de;
500 binin üzerinde teknik eleman/teknikerimiz işsizken (farklı bir yazı konusu)…
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Amaç:
Döviz açığını kapatmaksa…
Teknoloji geliştirmek, “yerli öncelikli” yatırımları, dolayısıyla istihdamı/ihracatı ve toplanan vergiyi artırmaksa…
Ve yeni yatırımlar için “düşük faizle” kaynak yaratmaksa…
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Yani amaç:
Borçsuz/açıksız bir kasayla, kalkınmaksa…
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Yol çok…
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Örneğin:
Ürettiğiyle Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılayan;
Ve üstüne ABD’den İtalya’ya kadar “teknolojisi gelişmiş ülkelere” de yıllık toplam 28 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren makine üreticilerini “anlayarak dinlemek”…
VELHASIL
Makine dış ticaretinde son 10 yılda 150 milyar dolar açık verdiğimizi veriler anlatıyor… Açıkta 20 milyar dolara ulaştığımız yıllar da oluyor, 5 milyar doların altına indirdiğimiz yıllar da…
Bu, “istediğimiz anda” açığı kapatabilecek teknoloji ve kapasiteye sahip olduğumuzu ve üreticimizin finansman/taşımacılık/eğitim gibi sorunları çözüldüğünde artıya geçebileceğini gösteriyor…
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Tersi durumda:
Örneğin Çin ile nasıl rekabet edip, kendini geliştirecek, “istihdam sağlayan/geliştiren”, “döviz açığını kapatan” ihracatçımız/ üreticimiz?