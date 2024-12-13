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Bir anda her şey değişti mi?

Serdar PAZI
Serdar PAZI PİYASANIN İÇİNDEN

Güney komşumuz olan ve en uzun sınırı paylaştığımız Suriye’de son 1-2 hafta içerisinde yaşanan gelişmeler, sadece bu yıla değil önümüzdeki yıllara da damga vu­racak türden. Ülkemizde yaşayan sığınma­cılar ve ordumuzun Suriye içindeki varlığı ile beraber değerlendirdiğimizde buradan nasıl bir nihai çözüm ortaya çıkacak soru­su çok önemli.

Konut ve gıda talebinin ya­nında, savunma sanayi giderleri yanında pek çok konu hakkında doğrudan ya da do­laylı bir etki görmemiz kaçınılmaz. Dolayı­sıyla genelde politika yazmayan biri olarak konunun ekonomik düzlem ile kesişimin­den bahsetmeden olmaz diye düşündüm.

ABD’de Trump dönemi henüz başlama­dı ancak kurmay kadrosunun büyük ölçü­de ortaya çıkması ile beklenebilecek icra­atlar üzerinde de bir fikir sahibi oluyoruz. Özellikle Ukrayna konusunda belirlediği isimler yakın zamanda bir ateşkes bekle­nebileceği yönünde, hatta konuyu bir adım öteye taşıyarak Suriye’deki gelişmelerin büyük ölçüde Ukrayna ile beraber bir pa­ket halinde Rusya ile müzakere edildiğine dair de dış basında yorumlar var, dolayısıy­la bu da enerji fiyatları üzerinde etki yara­tacak bir husus.

Yılın sonuna gelirken Merkez Bankala­rı son toplantılarını gerçekleştiriyor, ge­lecek hafta ABD tarafından da Avrupa’nın ardından bir indirim gelme ihtimali gide­rek artıyor. Son açıklanan enflasyon ve­risinin beklentilere paralel gelmesi ile 25 baz puan indirim cepte gözüküyor, ancak başta Fed Cleveland olmak üzere belirli bir enflasyon modeli ile çalışan kurumlar Trump’ın devreye girmesi ile beraber ya­şanabilecek ticaret savaşlarının negatif etkisine dikkat çekiyor.

Yani enflasyonun %2 düzeyine inmesi sanıldığı gibi kolay olmayabilir, bu durumda Fed’in gelecek 1-2 toplantıda daha faiz indirimine gide­bileceği ancak sonrasında kenara çekile­ceği senaryosu ağır basıyor. Fed faizleri ne kadar yavaş indirirse sermayenin gelişen piyasalara yönelme konusunda o kadar çe­kingen davranacağını öngörmek zor değil. Dolayısıyla bizim gibi dış finansmana ih­tiyaç duyan ülkeler için de Trump’ın güm­rük vergileri konusunda işi nereye vardı­racağı çok önemli.

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