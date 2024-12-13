Bir anda her şey değişti mi?
Güney komşumuz olan ve en uzun sınırı paylaştığımız Suriye’de son 1-2 hafta içerisinde yaşanan gelişmeler, sadece bu yıla değil önümüzdeki yıllara da damga vuracak türden. Ülkemizde yaşayan sığınmacılar ve ordumuzun Suriye içindeki varlığı ile beraber değerlendirdiğimizde buradan nasıl bir nihai çözüm ortaya çıkacak sorusu çok önemli.
Konut ve gıda talebinin yanında, savunma sanayi giderleri yanında pek çok konu hakkında doğrudan ya da dolaylı bir etki görmemiz kaçınılmaz. Dolayısıyla genelde politika yazmayan biri olarak konunun ekonomik düzlem ile kesişiminden bahsetmeden olmaz diye düşündüm.
ABD’de Trump dönemi henüz başlamadı ancak kurmay kadrosunun büyük ölçüde ortaya çıkması ile beklenebilecek icraatlar üzerinde de bir fikir sahibi oluyoruz. Özellikle Ukrayna konusunda belirlediği isimler yakın zamanda bir ateşkes beklenebileceği yönünde, hatta konuyu bir adım öteye taşıyarak Suriye’deki gelişmelerin büyük ölçüde Ukrayna ile beraber bir paket halinde Rusya ile müzakere edildiğine dair de dış basında yorumlar var, dolayısıyla bu da enerji fiyatları üzerinde etki yaratacak bir husus.
Yılın sonuna gelirken Merkez Bankaları son toplantılarını gerçekleştiriyor, gelecek hafta ABD tarafından da Avrupa’nın ardından bir indirim gelme ihtimali giderek artıyor. Son açıklanan enflasyon verisinin beklentilere paralel gelmesi ile 25 baz puan indirim cepte gözüküyor, ancak başta Fed Cleveland olmak üzere belirli bir enflasyon modeli ile çalışan kurumlar Trump’ın devreye girmesi ile beraber yaşanabilecek ticaret savaşlarının negatif etkisine dikkat çekiyor.
Yani enflasyonun %2 düzeyine inmesi sanıldığı gibi kolay olmayabilir, bu durumda Fed’in gelecek 1-2 toplantıda daha faiz indirimine gidebileceği ancak sonrasında kenara çekileceği senaryosu ağır basıyor. Fed faizleri ne kadar yavaş indirirse sermayenin gelişen piyasalara yönelme konusunda o kadar çekingen davranacağını öngörmek zor değil. Dolayısıyla bizim gibi dış finansmana ihtiyaç duyan ülkeler için de Trump’ın gümrük vergileri konusunda işi nereye vardıracağı çok önemli.