Bir artırım daha var

O da 250 baz puan mı dersin diye başlayalım. Dün gelen PPK faiz kararında beklenti dahilinde 250 baz puan artırım ve metinde de gelecek ay da muhtemelen son kez artırım geleceği şeklinde yorumlanan açıklamalar gördük.

Ayrıca likiditenin sterilize edilmesi için depo alım ihaleleri gibi yeni bir enstrümanın devreye alınacağı belirtildi. Swap ihalelerinin uzun süreli olması ile bankaların politika faizinden daha düşük faizle fon yaratması parasal sıkılaşma adımlarının arzu edilen etkiyi yaratması önünde engel teşkil ediyordu.

En azından ocak ayındaki PPK toplantısına kadar sıkılaşmada son adım hangi boyutta olur konusu gündemi meşgul edecek. Bu 2024 yılında ilk indirim ne zaman başlar sorusunu da öteleyeceği için olumlu. Zira son altı ayda atılan adımların gecikmeli etkilerinin zaman alacağı düşünüldüğünde olması gerekenden erken bir gevşeme beklentisi en son istenilecek şey.

Özellikle doğalgaz fiyatlarının yeniden TÜİK sepetine önceki ağırlığı ile dahil edilmesi mayıs-haziran dönemine kadar enflasyonun %70 üzerinde bir yerde tepe yapmasına neden olacak. Mevduat faizleri zaten yılsonu klasik hale gelen TL sıkışıklığı ile %50 baremini yukarı yönde zorlarken, son gelen ve gelmesi beklenen artırımlar ile ek bir ivme kazanır mı pek emin değilim. Ancak mevduat faizinin tek belirleyicisi politika faizi değil.

TCMB önümüzdeki günlerde belirttiği gibi TL depo alım ihaleleri ile aşırı likiditeyi alacaksa o zaman mevduat faizinin ılımlı bir eğimle yükselişini sürdürmesi beklenebilir. Menkul kıymet tesisi noktasında da atılan adımlar var, ancak tam olarak KKM öncesi döneme geçiş yolu oldukça uzun. Peki gelelim sermaye piyasalarına, tahvil piyasasında yabancı yatırımcı ilgisi ile beraber olası yükselişlerin uzun soluklu olması zor.

Ancak orada mevduat alternatifi olarak içeride bireysel yatırımcıyı çekecek bir durum yok. Sadece nitelikli yatırımcıların alabileceği özel sektör tahvilleri tarafında ise şirketlerin kredi notuna ve ihraçların vade yapısına göre cazip alternatifler söz konusu olabiliyor. Alternatif getirinin yükselmeye devam etmesi hisse senetlerini baskı altında tutabilir, burada yabancı yatırımcı anlamlı bir giriş gerçekleştirmedikçe içeride kredili pozisyonlar üzerinde teminat tamamlama çağrılarının yarattığı kısır döngü ve halka arzlar ile gelen ek arz belirleyici olacaktır.