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Bir gurur markası Pilotcar

Volkan DEMİRKUŞAK
Volkan DEMİRKUŞAK Emniyet Şeridi volkan.demirkusak@dunya.com

Uzun süredir işlerini yakından takip ettiğim markalardan biri Pilotcar. Geçtiğimiz günlerde sevgili dostum Türkiye’nin en önemli refitçilerinin başında gelen Kerem Başer’i tersanesinde ziyaret ederken Başer, beni bir elektrikli araçla kapıdan aldı.

“Pilotcar mı dedim?” evet dedi. Yorumunu nokta koymadan buraya yazıyorum; “Adamlar inanılmaz bir iş yapıyor, herkesin tüm ihtiyacını cevaplıyor ve dünyanın her yerindeler.” Evet, bir Türk markası Pilotcar. Henüz fabrikalarını gezememiş de olsam yaptıklarını takip ediyorum.

Otellerde, golf alanlarında, büyük sitelerde, havalimanlarında ulaşımı sağlayan o elektrikli araçlar var ya işte onların hepsi bir Türk markası imzalı. Amerika’da da ciddi yatırımları olmuş. Hem taşımacılıkta hem mini lojistikte hem de lüks evlerde kullanılan gerçek bir terzi işi.

Türk denizciliği tersaneleri de çoktan keşfetmiş bile. Türkiye dışına çıkan önemli markalarımızdan biri Bursalı Pilotcar. Ben de bu vesileyle şu ana kadar duymamış olanınız varsa diye yazmak istedim

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