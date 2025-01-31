Bir kent etkinliğinin sürdürülebilirlik raporu nasıl olur?
Yerel etkinlikler turizme ve toplumsal gelişime katkı sağlıyor. Ancak özellikle büyük ölçekli organizasyonlarda kalabalık aktiviteler, yaygın saha ve malzeme kullanımı ile bırakılan çevresel etkinin farkına varılıyor mu?
Türkiye’de ilk defa bir kent etkinliğinin sürdürülebilirlik raporu yayınlandı. Adana’da Türkiye’nin ilk ve tek sokak karnavalı olarak 2013 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı bu yıl Sürdürülebilirlik Raporu yayınlayarak öncü oldu.
Bir toplumsal iyilik hareketi olarak karnaval
Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt, “Ekolojik, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla nesiller boyu sürdürülebilir, insana ve doğaya saygılı, dünya çapında bir karnaval için tüm paydaşlar olarak hep birlikte çaba göstermeliyiz.” diyor. Karnaval Direktörü İlhami Günsel “12 yıldır gerçekleşen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı bir toplumsal iyilik hareketi, ekonomik atılım modeli, turizm, kültür, sanat, spor, gastronomi ve tasarım alanında ülkemizde öncü bir model olsun istedik.” diyerek kolektif çalışmanın önemine değiniyor: “Başta Adana halkı olmak üzere gönüllüler, profesyoneller, yerel yönetimler ve kurumlar, ulusal ve uluslararası şirketler, yabancı ülkelerin büyükelçilikleri, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle karnaval ülkemizin değerli bir markası oldu. Planladığımız her eylemi kent kaynakları ile beraberce yapmak mümkün.”
Türkiye’nin ilk etkinlik sürdürülebilirlik raporu
Karnaval Sürdürülebilirlik Koordinatörü Prof. Dr. Canan Madran, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın 2022 yılında sürdürülebilirlik vizyonunu ortaya koyduğunu belirtiyor. “Adana ve Karnaval bu ölçekte bir kent etkinliğinin sürdürülebilirlik modellemesini yapıyor. Sürdürülebilirlik eylem planı hazırlamaya ve uygulamaya başladık. İklim krizinin tetiklediği bir çoklu gezegen krizi içindeyiz. Kentler, şirketler ve kurumlar gibi büyük ölçekli etkinliklerin de sürdürülebilir kalkınma amaçlarına hizalanması ve stratejik planlarını yapması gerekiyor. Karnavalın Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri belirlendi.
Etkinlik süresince enerji, su, malzeme kullanımını, gıda ve plastik gibi katı atıkları azaltma, organik malzeme kompostlama ve yeniden kullanım sistemlerinin ve yatırımlarının yapılması yoluyla ekolojik ayak izini küçülten ve sosyal-ekonomik etki ayak izlerini artıran faaliyetler hedefleniyor. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımı tüm eylemleri kapsayacak şekilde geliştiriliyor. 2024 yılında Atatürk Parkı’nda gerçekleştirdiğimiz pilot çalışmada Karnaval alanlarında izlenecek temel göstergeler ve metrikler belirlenmeye başlandı. Ulusal ve uluslararası etkinlikler için örnek olacak bu eylem planı, sürdürülebilirlik raporlanması için gereken platformların kurulması ve çalıştırılması süreçlerini de içeriyor.”
Ekonomik, sosyal, çevresel amaçlar
Karnaval özel sektör, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin bir arada çalışmalarına olanak sağlıyor. Ekonomik getirilerin sürdürülebilir ve adil yönetilmesi hedefi ile ilerleniyor. Tüm paydaşlar adil ve güçlü bir ekonomi için destekleniyor. Dezavantajlı grupların katılımını teşvik, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik ile kapsayıcı bir etkinlik oluşturmak, sosyal eşitsizliklere karşı duyarlılık oluşturmak hedefleriyle sosyal sürdürülebilirlik amaçlanıyor. Yeşil enerji kullanımını teşvik, sıfır atık politikası, doğa dostu altyapı ve malzeme kullanımını desteklemek, su tüketimini azaltmak ve iklim farkındalığı çalışmaları ile çevresel sürdürülebilirlik için çalışılıyor.
Bu yıl 4-13 Nisan’da gerçekleşecek karnavalın sürdürülebilirlik raporu ve tüm bilgiler nisandaadanada.com adresinde.