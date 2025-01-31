Bir kent etkinliğinin sürdürülebilirlik raporu nasıl olur?

Yerel etkinlikler turizme ve toplumsal gelişime katkı sağlıyor. Ancak özellik­le büyük ölçekli organizasyonlarda kala­balık aktiviteler, yaygın saha ve malzeme kullanımı ile bırakılan çevresel etkinin farkına varılıyor mu?

Türkiye’de ilk de­fa bir kent etkinliğinin sürdürülebilirlik raporu yayınlandı. Adana’da Türkiye’nin ilk ve tek sokak karnavalı olarak 2013 yı­lından bu yana düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı bu yıl Sürdürü­lebilirlik Raporu yayınlayarak öncü oldu.

Bir toplumsal iyilik hareketi olarak karnaval

Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt, “Ekolojik, ekonomik ve sosyal bo­yutlarıyla nesiller boyu sürdürülebilir, in­sana ve doğaya saygılı, dünya çapında bir karnaval için tüm paydaşlar olarak hep bir­likte çaba göstermeliyiz.” diyor. Karnaval Direktörü İlhami Günsel “12 yıldır gerçek­leşen Uluslararası Portakal Çiçeği Karna­valı bir toplumsal iyilik hareketi, ekonomik atılım modeli, turizm, kültür, sanat, spor, gastronomi ve tasarım alanında ülkemizde öncü bir model olsun istedik.” diyerek ko­lektif çalışmanın önemine değiniyor: “Baş­ta Adana halkı olmak üzere gönüllüler, pro­fesyoneller, yerel yönetimler ve kurumlar, ulusal ve uluslararası şirketler, yabancı ül­kelerin büyükelçilikleri, T.C. Kültür ve Tu­rizm Bakanlığı desteğiyle karnaval ülkemi­zin değerli bir markası oldu. Planladığımız her eylemi kent kaynakları ile beraberce yapmak mümkün.”

Türkiye’nin ilk etkinlik sürdürülebilirlik raporu

Karnaval Sürdürülebilirlik Koordina­törü Prof. Dr. Canan Madran, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın 2022 yılında sürdürülebilirlik vizyonunu ortaya koydu­ğunu belirtiyor. “Adana ve Karnaval bu öl­çekte bir kent etkinliğinin sürdürülebilir­lik modellemesini yapıyor. Sürdürülebilir­lik eylem planı hazırlamaya ve uygulamaya başladık. İklim krizinin tetiklediği bir çok­lu gezegen krizi içindeyiz. Kentler, şirketler ve kurumlar gibi büyük ölçekli etkinlikle­rin de sürdürülebilir kalkınma amaçları­na hizalanması ve stratejik planlarını yap­ması gerekiyor. Karnavalın Sürdürülebi­lir Kalkınma hedefleri belirlendi.

Etkinlik süresince enerji, su, malzeme kullanımını, gıda ve plastik gibi katı atıkları azaltma, or­ganik malzeme kompostlama ve yeniden kullanım sistemlerinin ve yatırımlarının yapılması yoluyla ekolojik ayak izini küçül­ten ve sosyal-ekonomik etki ayak izlerini artıran faaliyetler hedefleniyor. Enerji ve­rimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımı tüm eylemleri kapsayacak şekilde gelişti­riliyor. 2024 yılında Atatürk Parkı’nda ger­çekleştirdiğimiz pilot çalışmada Karnaval alanlarında izlenecek temel göstergeler ve metrikler belirlenmeye başlandı. Ulusal ve uluslararası etkinlikler için örnek olacak bu eylem planı, sürdürülebilirlik raporlan­ması için gereken platformların kurulma­sı ve çalıştırılması süreçlerini de içeriyor.”

Ekonomik, sosyal, çevresel amaçlar

Karnaval özel sektör, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin bir arada ça­lışmalarına olanak sağlıyor. Ekonomik getirilerin sürdürülebilir ve adil yönetil­mesi hedefi ile ilerleniyor. Tüm paydaşlar adil ve güçlü bir ekonomi için destekleni­yor. Dezavantajlı grupların katılımını teş­vik, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik ile kapsayıcı bir etkinlik oluşturmak, sos­yal eşitsizliklere karşı duyarlılık oluştur­mak hedefleriyle sosyal sürdürülebilirlik amaçlanıyor. Yeşil enerji kullanımını teş­vik, sıfır atık politikası, doğa dostu altyapı ve malzeme kullanımını desteklemek, su tüketimini azaltmak ve iklim farkındalığı çalışmaları ile çevresel sürdürülebilirlik için çalışılıyor.

Bu yıl 4-13 Nisan’da gerçekleşecek kar­navalın sürdürülebilirlik raporu ve tüm bil­giler nisandaadanada.com adresinde.