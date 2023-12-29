Bir sayfa kopuyor zamandan
Yılın son haftasını tamamlıyoruz, bu yazıda büyük ölçüde gelecek yıla dair beklentileri ve olası gelişmeleri paylaşmaya çalışacağım. Son yıllarda pandemi, savaş ve deprem gibi bir çok kara kuğu piyasada etkili oldu. Dolayısıyla 2024 için de ilk akla gelen soru, sırada ne var olmalı şüphesiz. Tayvan, Kızıldeniz, ABD seçimi, olası ticaret savaşları olağan şüpheliler olarak sıralanabilir. Aslında ABD seçimi ile beraber şunu da hatırlatmak gerekiyor, 2024 dünya nüfusunun önemli bir kısmının sandıklara gidip oy kullanacağı bir yıl. 2023 yılında dünya genelinde yükselen trendin göçmen politikalarına verilen reaksiyon olduğu da unutulmamalı, bu durum gelecek yıl da ağırlığını artırabilir.
Finans piyasalarını en yakından ilgilendiren olgu ise başta Fed olmak üzere faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağı olacaktır. şu an vadeli piyasalarda mart ihtimali %80 ihtimal ile öne çıksa da, yılın ikinci yarısına kadar aksiyon alınması zor gözüküyor. Avrupa ve İngiltere'de ise resesyon kaygıları ile daha erken faiz indirimlerinin geleceğini tahmin ediyorum. Japonya'nın getiri eğrisi konrolünü ve ultra gevşek para politikasını ne zaman bırakacağı ve Çin'in gayrimenkul piyasasında yaşanan zorlukları aşmak için piyasaya vereceği teşvikler ile dünya turunu tamamlayabiliriz.
Türkiye olarak da şüphesiz mart sonunda yapılacak ara seçimleri ve uygulanmaya devam eden ortodoks politika seti ile süregelen dezenflasyon süreci takip edilecektir. Hafta içinde açıklanan asgari ücretin yılın ilk yarısında açlık sınırı ile mücadelesi, zayıf geçen son ayların ardından yabancı yatırımcının olası dönüşü ile kıpırdanmaya namzet sermaye piyasaları ve muhtemelen ara seçimlere kadar enflasyonun altında bir hız ile yükselmesi arzu edilen kur ile de içeriyi toparlamış olalım. CDS risk priminde düşüş ile daha makul hala gelen dış borçlanma, turizmdeki hedefler ve beklenen not artırımları da diğer yandan not edilmeli.
2023 zor bir yıl oldu ve maalesef 2024 daha kolay olacak diye bir şey de söyleyemiyoruz. Yani Greenberg'in de dediği gibi gül bahçesi vaat etmiyorum, ama ailelerinizle birlikte olabildiğince mutlu ve sağlıklı bir yıl diliyorum.