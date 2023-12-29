Bir sayfa kopuyor zamandan

Yılın son haftasını tamamlı­yoruz, bu yazıda büyük öl­çüde gelecek yıla dair bek­lentileri ve olası gelişmeleri pay­laşmaya çalışacağım. Son yıllarda pandemi, savaş ve deprem gibi bir çok kara kuğu piyasada etkili ol­du. Dolayısıyla 2024 için de ilk ak­la gelen soru, sırada ne var olmalı şüphesiz. Tayvan, Kızıldeniz, ABD seçimi, olası ticaret savaşları ola­ğan şüpheliler olarak sıralanabilir. Aslında ABD seçimi ile beraber şu­nu da hatırlatmak gerekiyor, 2024 dünya nüfusunun önemli bir kıs­mının sandıklara gidip oy kulla­nacağı bir yıl. 2023 yılında dünya genelinde yükselen trendin göç­men politikalarına verilen reaksi­yon olduğu da unutulmamalı, bu durum gelecek yıl da ağırlığını ar­tırabilir.

Finans piyasalarını en yakından ilgilendiren olgu ise başta Fed ol­mak üzere faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağı olacaktır. şu an vadeli piyasalarda mart ihtimali %80 ihtimal ile öne çıksa da, yılın ikinci yarısına kadar aksiyon alın­ması zor gözüküyor. Avrupa ve İn­giltere'de ise resesyon kaygıları ile daha erken faiz indirimlerinin ge­leceğini tahmin ediyorum. Japon­ya'nın getiri eğrisi konrolünü ve ultra gevşek para politikasını ne zaman bırakacağı ve Çin'in gayri­menkul piyasasında yaşanan zor­lukları aşmak için piyasaya vere­ceği teşvikler ile dünya turunu ta­mamlayabiliriz.

Türkiye olarak da şüphesiz mart sonunda yapılacak ara seçimleri ve uygulanmaya devam eden orto­doks politika seti ile süre­gelen dezenflasyon süre­ci takip edilecektir. Haf­ta içinde açıklanan asgari ücretin yılın ilk yarısında açlık sınırı ile mücadele­si, zayıf geçen son ayla­rın ardından yabancı ya­tırımcının olası dönüşü ile kıpırdanmaya nam­zet sermaye piyasaları ve muhtemelen ara seçim­lere kadar enflasyonun altında bir hız ile yükselmesi arzu edilen kur ile de içeriyi toparlamış olalım. CDS risk priminde düşüş ile daha makul hala gelen dış borçlanma, turizmdeki hedefler ve beklenen not artırımları da diğer yandan not edilmeli.

2023 zor bir yıl oldu ve maale­sef 2024 daha kolay olacak diye bir şey de söyleyemiyoruz. Yani Gre­enberg'in de dediği gibi gül bah­çesi vaat etmiyorum, ama aileleri­nizle birlikte olabildiğince mutlu ve sağlıklı bir yıl diliyorum.