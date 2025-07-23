Bir şehirde: 1.3 milyon üniversite mezunu, 250 bin doktoralı; 800 bin üniversite ve meslek lisesi öğrencisi yaşıyor, ama
Almanya’nın sanayi bölgesi:
Kuzey Ren-Vestfalya…
***
18 milyon nüfuslu…
Ve…
En yüksek ciroya sahip 50 Alman şirketinden 17'sine ev sahipliği yapıyor…
***
Dahası:
871 milyar euroluk üretim gerçekleştiriyor…
***
4 Eylül 2013’te konuğum olmuştu:
Kuzey Ren-Vestfalya’nın Ekonomi, Enerji, Sanayi, Orta Ölçekli İşletmeler ve Sanatkârlar Bakanı Garrelt Duin…
***
Yabancı sermaye ve yatırımlarında rekor kıran bölgenin, rakiplerinden farkını sormuştum…
***
“Farkımızı anlatayım kısaca…” demiş ve özetlemişti:
“Teknolojik araştırmalar yapan yüzlerce merkezin ve binlerce KOBİ’nin yanı sıra 650 bin öğrencinin öğrenim gördüğü üniversitelerimiz var…
Yanında yüz binlerce gencin öğrenim gördüğü kamu ve özele ait meslek okullarımız var…
Bu, sürekli yenilik demektir.
Bu, verimlilik demektir.
Bu, maliyet avantajı demektir.”
***
Sıkça anlatmak ve anlamak lazım Duin’in bu tespitini…
***
Örneğin Ankara…
1.3 milyon üniversite mezunu, 250 bin doktoralı, 800 bin üniversite ve meslek liseli öğrencisinin yaşadığı Ankara…
Bırakın 871 milyar euroyu; bu avantajıyla 100 milyar euroya ulaşamaz mıydı?
VELHASIL
Ankara’da nihayet, bir Teknoloji Üssü planlanıyor…
Sanayi Odası bunun için elini taşın altına koyuyor…
20 bin nitelikli istihdama ihtiyaç duyacak 800'ün üzerinde firmanın kurulması planlanıyor…
Ayrıca:
İlk aşamada 8-10 bin öğrenciye staj imkanı sağlaması ve 1.5 milyar dolarlık ihracatın kapısını aralaması bekleniyor…
***
Ankara’nın küresel üretim sistemlerinde sadece bir tedarik noktası değil;
Karar zincirlerinde yer alan, yenilik geliştiren, risk yöneten ve teknolojik çözümler sunan bir aktör haline gelmesi hedefiyle yola çıkılıyor…
***
Çok gecikildi ama bir yerden de başlamak gerekiyor…