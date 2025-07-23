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  4. Bir şehirde: 1.3 milyon üniversite mezunu, 250 bin doktoralı; 800 bin üniversite ve meslek lisesi öğrencisi yaşıyor, ama

Bir şehirde: 1.3 milyon üniversite mezunu, 250 bin doktoralı; 800 bin üniversite ve meslek lisesi öğrencisi yaşıyor, ama

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Almanya’nın sanayi bölgesi:

Kuzey Ren-Vestfalya…

***

18 milyon nüfuslu…

Ve…

En yüksek ciroya sahip 50 Alman şirke­tinden 17'sine ev sahipliği yapıyor…

***

Dahası:

871 milyar euroluk üretim gerçekleştiri­yor…

***

4 Eylül 2013’te konuğum olmuştu:

Kuzey Ren-Vestfalya’nın Ekonomi, Enerji, Sanayi, Orta Ölçekli İşletmeler ve Sanatkârlar Bakanı Garrelt Duin…

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Yabancı sermaye ve yatırımlarında rekor kıran bölgenin, rakiplerinden farkını sor­muştum…

***

“Farkımızı anlatayım kısaca…” demiş ve özetlemişti:

“Teknolojik araştırmalar yapan yüzler­ce merkezin ve binlerce KOBİ’nin yanı sıra 650 bin öğrencinin öğrenim gördüğü üni­versitelerimiz var…

Yanında yüz binlerce gencin öğrenim gördüğü kamu ve özele ait meslek okulları­mız var…

Bu, sürekli yenilik demektir.

Bu, verimlilik demektir.

Bu, maliyet avantajı demektir.”

***

Sıkça anlatmak ve anlamak lazım Duin’in bu tespitini…

***

Örneğin Ankara…

1.3 milyon üniversite mezunu, 250 bin doktoralı, 800 bin üniversite ve meslek li­seli öğrencisinin yaşadığı Ankara…

Bırakın 871 milyar euroyu; bu avantajıyla 100 milyar euroya ulaşamaz mıydı?

VELHASIL

Ankara’da nihayet, bir Teknoloji Üssü planlanıyor…

Sanayi Odası bunun için elini taşın altına koyuyor…

20 bin nitelikli istihdama ihtiyaç duya­cak 800'ün üzerinde firmanın kurulması planlanıyor…

Ayrıca:

İlk aşamada 8-10 bin öğrenciye staj imka­nı sağlaması ve 1.5 milyar dolarlık ihracatın kapısını aralaması bekleniyor…

***

Ankara’nın küresel üretim sistemlerinde sadece bir tedarik noktası değil;

Karar zincirlerinde yer alan, yenilik ge­liştiren, risk yöneten ve teknolojik çözüm­ler sunan bir aktör haline gelmesi hedefiyle yola çıkılıyor…

***

Çok gecikildi ama bir yerden de başlamak gerekiyor…

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