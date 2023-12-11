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Bir yılda pil ne kadar ölür?

Volkan DEMİRKUŞAK
Volkan DEMİRKUŞAK Emniyet Şeridi volkan.demirkusak@dunya.com

Geçtiğimiz haftalarda yine bu köşede okuduğunuz, Dubai’deki Porsche festivalinin detaylarını konuşmak biraz da seyahat notlarından Porsche ekibiyle paylaşmak üzere Porsche Türkiye Pazarlama Direktörü Bulut Ejder ile bir kahve içtik. Kendisi markadan da bağımsız sıkı otomotivci, markaya da bağımlı bir 911 tutkunu.

Sohbet sohbeti açarken Porsche’deki durumu sordum. Bu yıl 1000’li rakamı aşacaklarını ve rekor kıracaklarını söyledi. Üstüne elektrikli Macan ve 718 de gelince gelecek yıllarda 1000’li rakamlar çok da şaşırtıcı gelmeyecektir. 911 GT3 RS için ortalama hala 6 ay sıra bekleniyormuş.

Türkiye’deki fiyatını düşününce dudağımda küçük bir uçuk çıktı. 1 milyon eurolara yaklaşan bir fiyattan bahsediyorum.    İşin mutfağından gelen Ejder’e en çok merak ettiğim sorulardan birini sordum; “Hiç tam batarya değiştirmek zorunda kaldınız mı?” ‘Hayır’ dedi. Bu güzel. İkinci sorumu da hemen cebimden çıkardım.

“Peki ortalama bir yıllık kullanım sonunda batarya ömrünün yüzde kaçı ölüyor?” İşte bu çok merak ettiğim bir soruydu. Taycan ile Porsche Türkiye bölgesinde bile konuşulan satış rakamları yapmış ve globaldeki yöneticiler de bana Türkiye’deki Taycan olayını çokça sormuşlardı. Yani örneklenecek çok otomobil var.

Ejder, bence not edilmesi gereken bir şey söyledi. Şu ana kadar ortalama yıllık kullanımlarda Taycan’ın bataryasındaki kayıp sadece yüzde 1. Yani otomobilleri cep telefonlarına benzetme hatasının net bir cevabı bu. Yüzde bir gerçekten şaşırtıcı bir rakam oldu. Markanın da bu teknolojiyi daha çok geliştirdiği düşünülünce sürelerin ve ömürlerin uzaması şaşırtıcı olmaz

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