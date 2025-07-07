Birçok TIR’ımız atıl duruyorken; Polonyalı TIR, (boş gelip) Türkiye’den mal alabiliyorsa…
1 milyona yakın kamyona (25 bin TIR) sahipken…
Ve bu araçlarımız tam kapasite çalışamazken…
Yani:
Ciddi bir bölümü maliyetler/kota/vize gibi sorunlar nedeniyle atıl bırakılırken ve verimliliği sağlayamazken…
* * *
Polonya plakalı TIR’lar…
Türkiye’ye boş gelip, mal alıp, dönmeye başladı…
Yani malımızı, sadece hammadde/mal değil, hizmet ithal ederek de ihraç etmeye başladık…
* * *
Doğru:
“Hizmetler ihracatımız” artmaya devam ediyor…
Doğru:
2002 yılında 14 milyar dolar olan hizmet ihracatımız;
2024 yılında 115 milyar doları aştı…
Üstüne:
Hizmetlerdeki dış ticaret fazlamız 62 milyar dolarla rekor kırdı…
Cari dengeye de ciddi katkı sağladı…
* * *
Doğru:
2025 Ocak-Nisan döneminde ise, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.3 artarak 30 milyar dolara yaklaştı…
VELHASIL
Lojistik ve taşımacılıktan örnek vermişken:
Bu sektördeki hizmet ithalatımız 2018’de 9 milyar dolarken;
2024 yılında 21 milyar doları aştı… Hizmet ihracatımız 2018^de 25 milyar dolarken; 2024 yılında 40 milyar dolara yaklaştı…
* * *
Yani…
Stratejik avantajımız ve “binbir emekle” gelişme sağladığımız lojistik ve taşımacılık hizmetlerinde dahi:
İthalatımız, ihracatımıza göre daha hızlı artıyor…
* * *
Sonuçta, hizmetler kaleminde 121 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşılır…
Ama…
İthalattaki artışı ve ciddi sermayelerle/risklerle kurulan şirketlerimizin durumunu “sorun olarak ortaya koymak” ve çözmek gerekiyor…
Bunları çözseydik/ çözersek: İhracatta değil, “hizmet dış ticaret fazlasında” 121 milyar dolarlık hedefi konuşabileceğiz…