Birçok TIR’ımız atıl duruyorken; Polonyalı TIR, (boş gelip) Türkiye’den mal alabiliyorsa…

1 milyona yakın kam­yona (25 bin TIR) sahipken…

Ve bu araçlarımız tam kapasite çalışa­mazken…

Yani:

Ciddi bir bölümü maliyetler/kota/vi­ze gibi sorunlar nede­niyle atıl bırakılırken ve verimliliği sağlaya­mazken…

* * *

Polonya plakalı TIR’lar…

Türkiye’ye boş gelip, mal alıp, dönmeye başladı…

Yani malımızı, sadece ham­madde/mal değil, hizmet ithal ederek de ihraç etmeye başla­dık…

* * *

Doğru:

“Hizmetler ihracatımız” artmaya devam ediyor…

Doğru:

2002 yılında 14 milyar dolar olan hizmet ihraca­tımız;

2024 yılında 115 milyar doları aştı…

Üstüne:

Hizmetlerdeki dış tica­ret fazlamız 62 milyar do­larla rekor kırdı…

Cari dengeye de ciddi katkı sağladı…

* * *

Doğru:

2025 Ocak-Nisan dönemin­de ise, bir önceki yılın aynı dö­nemine göre yüzde 4.3 artarak 30 milyar dolara yaklaştı…

VELHASIL

Lojistik ve taşımacılık­tan örnek vermişken:

Bu sektördeki hizmet it­halatımız 2018’de 9 milyar dolarken;

2024 yılında 21 milyar doları aştı… Hizmet ihraca­tımız 2018^de 25 milyar do­larken; 2024 yılında 40 mil­yar dolara yaklaştı…

* * *

Yani…

Stratejik avantajımız ve “binbir emekle” gelişme sağladığımız lojistik ve taşı­macılık hizmetlerinde dahi:

İthalatımız, ihracatımıza göre daha hızlı artıyor…

* * *

Sonuçta, hizmetler kale­minde 121 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşılır…

Ama…

İthalattaki artışı ve ciddi sermayelerle/risklerle ku­rulan şirketlerimizin du­rumunu “sorun olarak or­taya koymak” ve çözmek gerekiyor…

Bunları çözseydik/ çözersek: İhracatta değil, “hizmet dış ticaret fazla­sında” 121 milyar dolarlık hedefi konuşabileceğiz…