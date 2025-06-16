Bitcoin, dalgalı piyasalarda kurumsal benimseme ile gücünü koruyor

Kripto para piyasaları, 2025’in ortalarına gelmişken yalnızca fiyat hareketleriyle değil, kurumsal benimseme, düzenleyici gelişmeler ve yatırımcı davranışlarıyla öne çıkıyor.

Bitcoin, kısa süre önce 112 bin dolara yaklaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükselişi, jeopolitik ve makroekonomi gelişmelerin etkisiyle gelen bir düzeltme izledi. Çin-ABD arasındaki ticaret gerilimi çözüme ulaştırılma çabasındayken İsrail-İran hattındaki yüksek tansiyon, piyasalarda ani bir satış ile kısa vadeli dalgalanmalara neden oldu. Geçtiğimiz Cuma Bitcoin önce 102 bin dolar bandına geriledi, sonrasında 106 bin dolar seviyesine yükseldi. Bu hareketin geçici olabileceğine dair görüşler ağırlık kazanıyor.

Bitcoin yatırımcısı şirketler artıyor

Piyasa kısa vadeli belirsizliklere rağmen,uzun vadeli görünüm çok daha pozitif ve derinlikli bir tablo sunuyor. Kurumsal yatırımcıların ilgisi hız kesmeden sürüyor. Strategy ve Metaplanet gibi Bitcoin’i uzun vadeli stratejik varlık olarak benimseyen öncül şirketlerin yanı sıra yeni kurumsal alıcılar da sahneye çıkıyor. Hazır yemek üreticisi DDC Enterprise üç yılda 5 bin BTC satın alma hedefiyle ilk adımını atarken, ABD’li perakende devi GameStop son haftalarda yaklaşık 510 milyon dolarlık Bitcoin yatırımı yaptığını açıkladı.

Almanya merkezli ilaç firması Evertz Pharma ise 100 adet BTC alımı yaparak Bitcoin’i stratejik rezervlerine ekledi. Japon moda devi ANAP Holdings rezervlerini 153 BTC’nin üzerine çıkararak Asya’da Metaplanet’ten sonra başka bir kurumsal alıcı oldu. Dijital finans şirketi Mercurity Fintech, 800 milyon dolarlık bir Bitcoin hazinesi oluşturmak için fon toplamayı planladığını açıkladı. Ukrayna, Merkez Bankası rezervlerine Bitcoin eklenmesini öngören yasa tasarısını sundu. Ethereum cephesinde de benzer kurumsal eğilimler var.

Haziran’da spot Ethereum ETF’lerine kesintisiz fon girişi olması, ETH’nin yalnızca teknik bir altyapı platformu değil, yatırım yapılabilir bir dijital varlık olarak da konumlandığını teyit ediyor. Ethereum ETF’leri henüz haziran bitmeden 811 milyon dolarlık fon girişine ulaşmış durumda. Bu rakam, mayısta 564 milyon dolarken nisanda 66 milyon dolar ile sınırlı kalmıştı.

Stablecoinler

Kripto ekosisteminin diğer önemli parçası olan stablecoinlerde ise dikkat çeken bir ivmelenme söz konusu. Regülasyonda ABD, Avrupa ve Asya’dan art arda gelen yasa tasarıları, piyasanın kurumsal çerçeveye oturmasını sağlıyor. ABD’de iki önemli Temsilciler Meclisi komitesinden geçen CLARITY Act, dijital varlık düzenlemeleri için güçlü bir iki partili destek oluşturdu. GENIUS Act da senatodan geçerek stablecoin regülasyon ları için zemin hazırlıyor.

Hong Kong, Güney Kore ve Japonya da stablecoin tarafında adımlar atıyor. Güney Kore Merkez Bankası, won endeksli stablecoin ihracı planlarını tartışırken ABD menşeli stablecoin ihraççısı Circle, halka arzında gösterdiği yüksek performansla piyasanın olgunluğunu yansıttı. Circle hisseleri, 31 dolarlık halka arz fiyatından açılıp ilk haftada 107 dolara ulaşarak dikkat çekici bir giriş yaptı. Bu gelişmelerin etkisiyle stablecoin’lerin toplam piyasa değeri 250 milyar doları aşarak rekor kırdı.

Gelişmeler, yatırımcı güveninin arttığını ve stablecoin’lerin finansal sistemdeki yerinin giderek kalıcı hale geldiğini gösteriyor. ETF tarafına bakacak olursak, Bitcoin ve Ethereum ETF’lerine ek olarak altcoin’ler için de başvurular artıyor. Canary Capital, Injective (INJ) token’ı için staking getirisi sunan bir ETF başlatmak üzere Delaware’de tröst kurdu. Nasdaq, 21Shares tarafından sunulan SUI ETF başvurusu için SEC’e belgeleri iletti. Solana, Litecoin, XRP ve AVAX gibi önde gelen altcoin’ler için de spot ETF başvuruları masada.

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas’a göre, spot altcoin ETF onayı alacak ilk varlık yüksek ihtimalle Solana olacak. Solana ve Litecoin’in onay ihtimali yüzde 90, XRP’nin ise yüzde 85 olarak değerlendiriliyor.

Kripto paralar sadece fiyat hareketleriyle gündeme gelmiyor. Kurumsal benimsemenin yaygınlaşması, düzenlemelerdeki ilerlemeler ve yatırımcı ilgisinin çeşitlenmesi, sektörün giderek daha olgun ve dirençli bir yapıya kavuştuğunu ortaya koyuyor. Hem kısa hem de uzun vadeli yatırımcılar için fırsatlar sunan bu gelişmeler, kriptonun finans dünyasının kalıcı ve stratejik bir parçası olduğunu güçlü şekilde kanıtlıyor.