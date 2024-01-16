Bitcoin fonuna onay çıktı

Bitcoin hikaye anlatan ozanlar SEC’nin onayından sonra kripto piyasasının daha da coşmasını bekliyorlardı. Ne var ki 11 fona onay verilmesinden sonra piyasa kısa süreli bir kar realizasyonuna giderek satış yaptı.

Dayanak varlığa paralel olarak kripto madencileri de satış gördü ve Bitcoin zirve bölgesinden yaklaşık %8 civarında düşerken hisseler %20’den fazla düştüler.

Bu fiyat reaksiyonunu $100,000’a giden yolda önemli bir engel olarak mı görmek lazım, yoksa ralliyi daha sağlıklı hale getiren bir geri çekilme olarak mı? Doğrusunu isterseniz benim baktığım yerden bunu bir engel olarak değil, klasik bir piyasa oyunu olarak görmek mümkün.

Sonuçta piyasa aslında kurtlar sofrasıdır ve herkesin beklediği genellikle olmaz. Olsa da beklenen seviyelerden olmaz. Yani o ralliyi adama kolay kolay yedirmezler. Bu açıdan, evet yarılanma ve düşecek olan faiz kripto varlıklar için bir fırsat oluşturacak gibi gözüküyor ve bu yüzden, özellikle onayı yeni çıkan fonlara girecek parayı ilgiyle takip edeceğim.

Bakalım gerçekten düşündüğümüz kadar talep olacak mı? Ama işin kalıcılık boyutu Bitcoin veya diğer kripto paraların günlük hayatta kullanım bulup bulmayacağına bağlı olacak. Bence en büyük kriter bu olacak. O nedenle alıp uzun süre tutma niyetinde olanların da “bu nasıl olsa gider” dememeleri ve gelişmeleri takip etmeleri gerekiyor.

Tayvan yeni sıcak bölge mi?

Tayvan’da seçimler yapıldı ve Amerikan yanlısı başkan adayı seçimleri kazandı. Tüm dünya için mikro çip üretiminde bir hub haline gelen bu ada ülkesi neden çok önemli? Çünkü ABD uzun yıllardır sanayi açısından bu ilkeye çok yatırım yaptı ve ayrıca Çin’le olası bir askeri yüzleşmede Tayvan bir karakol veya uzak askeri üs olarak kullanılma potansiyeli taşıyor.

Konunun bir başka yönü ise Tayvan’ı toprak bütünlüğü kapsamında kabul eden Çin’in bu adanın hukuki kimliğinin elden gidip gitmemesi noktasında gösterdiği hassasiyet. Seçim öncesinde Çin’in verdiği bütün sert veya yumuşak tonlu mesajlara rağmen, yine Çin’in bir “kışkırtıcı” olarak nitelendirdiği aday olan Lai Ching-te koltuğa oturdu.

Bu gelişme Güney Çin Denizi’nin yeniden ısınması için kapıyı biraz daha aralamış oldu. Ve korkarım ki Güney Çin Denizi bir Ortadoğu, Afganistan, Rusya/Ukrayna’dan çok çok daha büyük sonuçları olabilecek bir savaş bölgesi olur. Çünkü diğer hepsinde dünya savaşına neden olabilecek büyük devletlerin resmi varlığı yok. Gayri resmi veya dolaylı varlığa da kimse savaşın dünyaya yayılması anlamında prim vermiyor.

Oysa Tayvan konusu öyle mi? Bir yanda her açıdan bir dev olan Çin varken karşısında tek başınayken esamesi bile okunmayacak olan Tayvan var. Tabi ki Ukrayna meselesinde olduğu gibi Tayvan’ın da arkası kuvvetli, mahallenin abilerini tanıyor. Ama bu sefer diğerleri gibi kendi kas gücü neredeyse hiç olmayan bir ülkeyi savunması gereken bir ABD var ki bu da direkt olarak ateşten gömleği giymesi demek.

Benim bakış açıma göre ABD’nin ve belki başka devletlerin net bir şekilde askeri varlıklarıyla Tayvan’ın yanında olacağını bilse bile, Çin “kendisine göre” toprak bütünlüğünü korumak için bir noktada Tayvan’a girmekten çekinmez. Buna karşılık ABD de karşı adımını atabilir. Bu durumda Rusya, Avrupa, Hindistan, Güney Kore gibi stratejik önemi bulunan devletlerin ne tarafta yer alacağı ondan sonrası için dünya coğrafyasının kaderini belirleyebilir. Dilerim iş oraya varmaz.

Bilenler bilir, bu gün Türkiye’deki bir çok banka aracı kurumunun yurt dışı işlemler alt yapısını sağlayan Saxo Bank’ın her sene başında çıkardığı gerçekleşmesi düşük ihtimalli ama eğer gerçekleşirse bütün senaryoları yeniden yazdıracak olan uç ihtimalli senaryoları olurdu. 2024/25 için benim aşırı uç ihtimalli senaryom da bu. Böyle bir durumda eldeki bütün hisseleri satıp savunma sanayi ve zaruri tüketim hisselerini düşünmek gerekir.

Olayın küresel boyuta yayılması halinde altın tahmin edilemeyecek yerlere yükselebilir. Riskli varlıklardan kaçan sıcak para ise doğal olarak soluğu tahvillerde alacaktır. Neyse ki bu sene ABD’de seçim senesi ve böyle zamanlarda savaş ortamından uzakta kalmaya özen gösterilir. Bu nedenle, şimdilik bu senaryoyu kenara kaldırıyorum ama Çin’in açıklamalarını can kulağıyla dinliyorum.