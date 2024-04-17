Biyoekonomiden 39 milyon yeni iş

İran, İsrail’e misilleme yaparken Rusya’da, Hollanda merkezli “Agro Terra Group” şirketinin tüm varlıklarına el koydu. Jeopolitik gerilimlerin ortasındaki Rusya sadece Ukrayna’ya değil, tarafını seçen dış mihraklara/düşman devletlere de ticari hamlelerle mesaj gönderiyor.

Putin, Agro Terra firmasının tüm varlıklarını, Rus emlak yönetim kurumu “Rosimushchestvo’nun geçici yönetimi altına alan bir kararnameyi imzaladı. Tohum şirketi, aynı zamanda Rusya’da tarım arazisi en büyük 20 şirketten biri. Geçtiğimiz yıl Carlsberg ve Danone’de milyarlarca dolar zararla Rusya’dan ayrılmıştı. Yale School Of Management’e göre binden fazla şirket Rusya’yı terk etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı; belediye başkanları, valilikler, bakanlıklar ve Türkiye Otelciler Birliği’ne, “peyzaj düzenlemesinde çim yerine kuraklığa dayanıklı bitki kullanın çağrısı” yaptı. Umalım bakanın temennisi yasa ile de garanti altına alınır. Yumaklı’ya göre; “kuraklığa dayanıklı peyzaj düzenlemesiyle yüzde 80 su verimliliği sağlanabilir.” Trend istihbaratçılarına göre; ekosistemleri koruma merkezli” 39 milyon yeni iş sahibini bekliyor. WWF’ye göre sübvansiyonların doğru yönlendirilmesiyle milyonlarca yeni iş yaratılabilir.

Kavak ağacından iplik, alglerden protein, kabuklu deniz mahsullerinden ambalaj. Research And Markets’in raporuna göre AB miselyum pazarı 2028 yılında 1,14 milyar dolar olacak. Miselyumun; gıda endüstrisi/inşaat sanayii/ambalaj pazarı gibi alanlardaki kullanım potansiyeli, pazarın itici gücü. Toprağın altında evreni birbirine bağlayan mantarların üreme organı miselyum, yeşil ekonominin yükselen yıldızı. Dünyanın, 2024 ile 2050 arasında 24,9 gigaton karbon azaltımına gitmesi gerekiyor.

Çözüm biyoimalat. Tarım ve gıda endeksli küresel sera gazı emisyonları biyoekonomi ürünleriyle düşürülebilir. Doğaya dost çözümlerin odağında insan gıdası, tarımsal ürünler, yenilenebilir enerjiler var. Endüstrilerin biyoimalat altyapısı için gerekli bütçe 400 milyar dolar. Ayrılan 0,7 milyar dolar, daha çok para lazım.

Checkerspot şirketi mikroalgleri fermente ederek anne sütünde bulunan esansiyel bir yağ geliştirdi. Frontiers in Nutrition dergisinde yayınlanan çalışma, açlık kaynaklı bebek ölümlerinin azaltılması için çığır açıcı bir buluş. Arizona Üniversitesi bilim insanları “sıvılaştırılmış alg” ile asfaltın kirletici salınımını yüzde 70 azaltan yeni bir asfalt bağlayıcıyı üretti.

Alg tabanlı bir uygarlık amaçlayan yenilikçi proje MATSURİ’nin paydaşları; ülkeler, STK’lar, şirketler. Japonca Festival anlamına geliyor. Oluşum, alg tabanlı çözümler ile karbon nötr bir gelecek planlıyor. Alglerle kurulacak yeni endüstri insanlığın başka yüzyıllara ve farklı gezegenlere erişimini sağlayacak. MATSURİ, yakıt, gıda, kozmetik ürünler ve hayvan yemi üretebilmek için multidisipliner bir anlayışla bilim, fon, ilgi yaratıyor.

Küresel Sürdürülebilir Giyim Pazarı Araştırmasına göre; küresel karbon emisyonlarının yüzde 10’u moda kaynaklı. Giydiklerimiz yediklerimiz külliyen zarar. Modacı Ezra-Tuğba Çetin kardeşler “Anatolian Good Cotton” projesi ile Anadolu pamuğunu çevreye duyarlı yöntemlerle ürettirip küresel moda markalarıyla buluşturuyor.

Temiz tarım ile toprak onarılırken, katma değerli pamuk ile de çiftçi refahı artırılıyor. Giyilebilir teknolojiler üzerine çalışan modacı kardeşler akıllı ipliklerle ürettikleri modayla, çağın yeşil ruhunu giyim zevkine dönüştürüyor. Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Gençer’e göre; “tohumculukta yeşil dönüşüm için, Ar-Ge desteklerinin artırılmasına, finansmana erişimde kolaylık sağlanmasına gerek var.”

ABD’de sığırlarda kuş gribi görülmesi sonrası eyaletler arası sığır transferi durduruldu, Meksika sıkı gözetim kuralları yayınladı. Velhasıl; küresel havadisler, inovasyon/teknoloji/bilim üzerine kurulu. Yoksul ülkeler gıybetle örülü ömürlerini “başımıza icat çıkarma” diyenler için israf ederken, gelişmişler gelecek için “icat” peşinde.