Biz teknolojiye gitmeyince; Doğa kanunu gereği, teknoloji bize geldi (!)…

“Emek yoğun” sektörleri se­viyorduk…

Daha doğrusu:

Teknoloji geliştirmek, araş­tırmak, öğrenmek ile ilgimiz (Çoğunluğumuz-yüzde 90’a yakın) olmadığı için, mecbu­ren emek yoğun sektörlere yö­neliyorduk…

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İşçilik de ucuzdu, yolumu­zu buluyorduk (!)…

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Artı:

“Ucuza borçlanma” da vardı…

Çoğunluğumuz geliştirdi­ğimizi/ürettiğimizi/çalıştığı­mızı sanıyor, keseden yiyip, borç çeviriyorduk…

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Sosyokültürel yapı ile edi­nilen alışkanlıklar sayesinde, “Ekmek artık aslanın ağzında değil karnında…”, “Değişime ayak uydurmalıyız…” gibi uyarıları da görmezden geli­yorduk…

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Üretimde/pa­zarlamada/ko­rumacılıkta de­ğişim göstere göstere, yavaş yavaş gerçekleşti/gerçekle­şiyor…

Ama…

Edindiğimiz o alışkanlık­lardan biri de, hemen hemen her şeye (sele, afete, krize, depreme…) hazırlıksız ya­kalanmaktı; o alışkanlık bu­rada da bizi terk etmedi/terk etmiyor…

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Makine üretimi ve ihraca­tında, son 1 yılda yaşananlar her şeyi özetliyor:

“İçten yanmalı motor” gibi, dünyada talebi olan ve tekno­loji geliştirdiğimiz ürünleri­miz, ihracat rakamımızı yuka­rı taşımış…

Karlılığı da artırmış; yatı­rımcıyı kapasite artışına zor­lamış…

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Herkesin üretebildiği/üre­tebileceği, geleneksel yön­temlerle devam ettiğimiz ürünler ise sorun yaratmış/ artırmış…

Zararı artırmış; kapasi­te kullanımı ise ölçek ekono­misinden uzaklaşmış ve bazı fabrikalarda yüzde 20’lere ge­rilemiş…

VELHASIL

Galiba alışkanlıklarımız değişiyor…

Veya doğa, alışkanlıklarımızı değiştirmeye zorluyor…

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Hem ilginç, hem şaşırtıcı, hem de sevindirici:

Resmi verilere göre, Türkiye’de yüksek teknoloji üretimi artıyor…

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Temmuz ayı verisi şöyle diyor:

Aylık bazda düşük teknolojili ürünlerin üretimi yüzde 1.1 arttı…

Orta-düşük teknoloji üretimi yüzde 2.3 arttı…

Orta-yüksek teknoloji üretimi yüzde 3.4 arttı…

Ve…

Yüksek teknolojili ürün üretimi yüzde 25.3 arttı…

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Dahası:

İmalat sanayiindeki aylık yüzde 3.2’lik artışın yüzde 1.2’si yüksek teknoloji üretiminden kaynaklandı.

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Yani:

Biz teknolojiye gitmekte direnince, kolayı seçince; doğanın kanunları işlemiş ve bizi yüksek teknolojiyi aramaya/bulmaya zorlamış…(!)