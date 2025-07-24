Biz teknolojiye gitmeyince; Doğa kanunu gereği, teknoloji bize geldi (!)…
“Emek yoğun” sektörleri seviyorduk…
Daha doğrusu:
Teknoloji geliştirmek, araştırmak, öğrenmek ile ilgimiz (Çoğunluğumuz-yüzde 90’a yakın) olmadığı için, mecburen emek yoğun sektörlere yöneliyorduk…
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İşçilik de ucuzdu, yolumuzu buluyorduk (!)…
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Artı:
“Ucuza borçlanma” da vardı…
Çoğunluğumuz geliştirdiğimizi/ürettiğimizi/çalıştığımızı sanıyor, keseden yiyip, borç çeviriyorduk…
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Sosyokültürel yapı ile edinilen alışkanlıklar sayesinde, “Ekmek artık aslanın ağzında değil karnında…”, “Değişime ayak uydurmalıyız…” gibi uyarıları da görmezden geliyorduk…
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Üretimde/pazarlamada/korumacılıkta değişim göstere göstere, yavaş yavaş gerçekleşti/gerçekleşiyor…
Ama…
Edindiğimiz o alışkanlıklardan biri de, hemen hemen her şeye (sele, afete, krize, depreme…) hazırlıksız yakalanmaktı; o alışkanlık burada da bizi terk etmedi/terk etmiyor…
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Makine üretimi ve ihracatında, son 1 yılda yaşananlar her şeyi özetliyor:
“İçten yanmalı motor” gibi, dünyada talebi olan ve teknoloji geliştirdiğimiz ürünlerimiz, ihracat rakamımızı yukarı taşımış…
Karlılığı da artırmış; yatırımcıyı kapasite artışına zorlamış…
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Herkesin üretebildiği/üretebileceği, geleneksel yöntemlerle devam ettiğimiz ürünler ise sorun yaratmış/ artırmış…
Zararı artırmış; kapasite kullanımı ise ölçek ekonomisinden uzaklaşmış ve bazı fabrikalarda yüzde 20’lere gerilemiş…
VELHASIL
Galiba alışkanlıklarımız değişiyor…
Veya doğa, alışkanlıklarımızı değiştirmeye zorluyor…
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Hem ilginç, hem şaşırtıcı, hem de sevindirici:
Resmi verilere göre, Türkiye’de yüksek teknoloji üretimi artıyor…
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Temmuz ayı verisi şöyle diyor:
Aylık bazda düşük teknolojili ürünlerin üretimi yüzde 1.1 arttı…
Orta-düşük teknoloji üretimi yüzde 2.3 arttı…
Orta-yüksek teknoloji üretimi yüzde 3.4 arttı…
Ve…
Yüksek teknolojili ürün üretimi yüzde 25.3 arttı…
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Dahası:
İmalat sanayiindeki aylık yüzde 3.2’lik artışın yüzde 1.2’si yüksek teknoloji üretiminden kaynaklandı.
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Yani:
Biz teknolojiye gitmekte direnince, kolayı seçince; doğanın kanunları işlemiş ve bizi yüksek teknolojiyi aramaya/bulmaya zorlamış…(!)