Bizi zenginleştirecek “bilim adamı adayımız” çok, ama…

2017 yılında yazmıştım…

29 yaşında bir Türk olan Oğuzhan Atay‘ın kurucusu olduğu ve CEO’luğunu üstlendiği, BillionToOne’nin ABD’de 55 milyon dolarlık yatırım aldığını…

* * *

Şöyle tamamlamışım:

“O desteği, keşke, kamudan veya yerli şirketlerimizden alsaydı…”

* * *

Hafta sonu haberi aldık…

“Silikon Vadisi’ndeki Türk bilim insa­nı Oğuzhan Atay’ın “BillionToOne” şirke­ti, New York’taki halka arzından sonra 5.8 milyar dolarlık piyasa değerine erişti…

Şirketin geliştirdiği kan testi kanserlerin çok erken teşhisine imkan sağlıyor...”

* * *

Atay, moleküler biyoloji okumak için 2008’de Princeton’a gidiyor…

Sonra Stanford’a geçiyor…

* * *

Silikon Vadisi’nde bir profesörden dinle­miştim…

“Doktoraya gelen Türk öğrenciler, te­oride mükemmele yakınlar…

Ama…

Pratikleri yok! Bilgilerini ticarileşti­remiyorlar…”

* * *

O profesör…

Okulun masraflarını çıkarabilmek için, okula ait arazide “Silikon Vadisi”ni kuran Stanford Üniversitesi’nin öğretim üyesiydi…

* * *

Eklemişti…

“Yetenek, çaba, hayal gücü ve girişim­dir işin bütünü…

Ve tabi buna fırsat sunan bir ekosis­tem (hukuk, destek, dünyayı okuyabi­len aile/ebeveyn…) de olmalı…”

* * *

Kimler çıktı, bu düşüncedeki Stan­ford’tan?

Google, Instagram, Youtube, Netflix, Tesla gibi dünya ekonomisine yön veren yüzlerce şirketin kurucuları…

VELHASIL

Kıt kaynaklarımızla:

Yüzlerce “niteliksiz üniversite”, “yete­nek geliştirmeyen hatta törpüleyen bölüm­ler” kuracağımıza;

Birkaç üniversitemizin niteliğini geliş­tirmeye odaklansak…

Bugün yüksek enflasyon/faiz/açık/borç ile dertlenir miydik?

* * *

Zenginleşmenin, refahın yolunu göste­ren başarı hikayelerimiz de var oysa…

Tüm imkanları/özkaynakları zorlayarak ürün geliştirenlerimiz de…

Örneğin:

Kimya devi Almanya ve Çin dahil 25 ül­keye ilaç ihracatına başlayan ve 150 milyon dolarlık ciroya ulaşan, tamamı yerli serma­yeli Humanis İlaç (Cuma günü de örnek­lendirmiştim)…

Humanis’in de aralarında bulunduğu bir­çok şirketi çatısı altında toplayan Saya Hol­ding’in YKB Cem Mengi anlattı: “Bini aş­kın personelle Ar-Ge’mizi güçlendirdik. Al­manya ve Çin gibi ülkeye ihracatımızı daha da artıracak, ABD pazarında da olacağız…”