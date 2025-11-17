Bizi zenginleştirecek “bilim adamı adayımız” çok, ama…
2017 yılında yazmıştım…
29 yaşında bir Türk olan Oğuzhan Atay‘ın kurucusu olduğu ve CEO’luğunu üstlendiği, BillionToOne’nin ABD’de 55 milyon dolarlık yatırım aldığını…
* * *
Şöyle tamamlamışım:
“O desteği, keşke, kamudan veya yerli şirketlerimizden alsaydı…”
* * *
Hafta sonu haberi aldık…
“Silikon Vadisi’ndeki Türk bilim insanı Oğuzhan Atay’ın “BillionToOne” şirketi, New York’taki halka arzından sonra 5.8 milyar dolarlık piyasa değerine erişti…
Şirketin geliştirdiği kan testi kanserlerin çok erken teşhisine imkan sağlıyor...”
* * *
Atay, moleküler biyoloji okumak için 2008’de Princeton’a gidiyor…
Sonra Stanford’a geçiyor…
* * *
Silikon Vadisi’nde bir profesörden dinlemiştim…
“Doktoraya gelen Türk öğrenciler, teoride mükemmele yakınlar…
Ama…
Pratikleri yok! Bilgilerini ticarileştiremiyorlar…”
* * *
O profesör…
Okulun masraflarını çıkarabilmek için, okula ait arazide “Silikon Vadisi”ni kuran Stanford Üniversitesi’nin öğretim üyesiydi…
* * *
Eklemişti…
“Yetenek, çaba, hayal gücü ve girişimdir işin bütünü…
Ve tabi buna fırsat sunan bir ekosistem (hukuk, destek, dünyayı okuyabilen aile/ebeveyn…) de olmalı…”
* * *
Kimler çıktı, bu düşüncedeki Stanford’tan?
Google, Instagram, Youtube, Netflix, Tesla gibi dünya ekonomisine yön veren yüzlerce şirketin kurucuları…
VELHASIL
Kıt kaynaklarımızla:
Yüzlerce “niteliksiz üniversite”, “yetenek geliştirmeyen hatta törpüleyen bölümler” kuracağımıza;
Birkaç üniversitemizin niteliğini geliştirmeye odaklansak…
Bugün yüksek enflasyon/faiz/açık/borç ile dertlenir miydik?
* * *
Zenginleşmenin, refahın yolunu gösteren başarı hikayelerimiz de var oysa…
Tüm imkanları/özkaynakları zorlayarak ürün geliştirenlerimiz de…
Örneğin:
Kimya devi Almanya ve Çin dahil 25 ülkeye ilaç ihracatına başlayan ve 150 milyon dolarlık ciroya ulaşan, tamamı yerli sermayeli Humanis İlaç (Cuma günü de örneklendirmiştim)…
Humanis’in de aralarında bulunduğu birçok şirketi çatısı altında toplayan Saya Holding’in YKB Cem Mengi anlattı: “Bini aşkın personelle Ar-Ge’mizi güçlendirdik. Almanya ve Çin gibi ülkeye ihracatımızı daha da artıracak, ABD pazarında da olacağız…”
