Bizler inandık, siz de inanın!
Liglere ara verilse de Avrupa Şampiyonası devam ediyor ve futbol ön sırada kalmaya devam ediyor. Milli takımımıza sonsuz başarılar dilerken, kulüp takımlarında sıklıkla yinelenen tezahürat ile yazıya başlamak istedim. Maç istenilen sonuç ile gitmiyorsa tribünler bu söylem ile sahadaki oyuncuları motive etmeye çalışır.
Mevcut durumda dezenflasyon için ekonomi yönetimi tarafından sıklıkla dile getirilen söylem de bu kategoride düşünülebilir. Özellikle bayram tatili dolayısıyla Ege ve Akdeniz kıyılarına akın eden halkımız, alım gücünün nasıl düştüğünü, önceki yıllarda çok kolay gelen harcamaları artık yapamadığını birinci elden görmüş oldu. Şehir hayatında belki günlük rutin içerisinde pek sosyalleşme fırsatı elde edemeyen ya da farklı tüketim mallarındaki enflasyonu fark edemeyen kitleler, gerçeklerle yüz yüze geldi. Düşecek denilen enflasyon pek o noktada değil.
Merkezi bütçe fazla verdi
Kasım ayından bu yana ilk defa fazla veren merkezi yönetim bütçesinin alt detaylarına bakıldığında da, gelir vergisinden alınan payın, kurumlar vergisine göre çok daha yüksek artış kaydettiği görülüyor. İthalat kurun yataya yakın gitmesiyle daha kolay hale geliyor ve oradan da gelen gelir artıyor. Üniversitede ekonomi eğitimi alanlar bilir ki, bütçe açığı sahip olmadığın parayı harcıyorsun anlamına gelir ve enflasyonist bir tercihtir.
Açıklanan tasarruf tedbirleri toplam harcamanın %1 kısmına tekamül ediyorsa ve denge yine dolaylı vergiler ile sağlanmaya çalışılıyorsa söyleyecek çok bir şey yok zaten. Verginin kamu maliyesinde gelir dağılımını dengeleyici rolünü üstlenmesi için kazancın vergilendirilmesi esastır. Çok kazanandan çok vergi al, az kazanana teşvik ver ya da yardım et. Dolaylı vergiler kısa süreli iyi çözüm olsa da, dengeyi maalesef kalıcı olarak bozuyor ve dengesizliğin yeni denge olarak algılanması ile beklenti yönetimini imkansız hale getiriyor.
Yabancının elde ettiği kâr kimin cebinden çıkıyor?
O zaman elimizde ne kalıyor, yüksek nominal faiz ve yatay giden kur ile gelen yabancı yatırımcı sayesinde döviz likiditesinde artış. Peki arada elde edecekleri ya da çoktan ettikleri kâr kimin cebinden çıkıyor hiç düşündük mü?