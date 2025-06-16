  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ferit Barış PARLAK
  4. Bölgenin ve komşularının da refahını artırabilecekken; Seçtiği/seçmediği yollarla “ders veren” ülke: İran… (1)

Bölgenin ve komşularının da refahını artırabilecekken; Seçtiği/seçmediği yollarla “ders veren” ülke: İran… (1)

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Üretim ve navlun maliyetleri:

(Petrol, doğalgaz, elektrik, su, tek­nik eğitim, teknoloji…)

Rekabetçi yapının temeli…

***

Ve son 15 yılda, 4 kez gidip, röportajlar yaptığım İran:

Elindeki petrol, doğalgaz, maden, su, toprak rezervleri ve genç nüfus ile sa­nayi/tarımsal üretimde ve taşımasında “en rekabetçi” ülke olabilirdi…

***

Ayrıca…

Deniz ve karayolu ticaretinde “mer­kez” olmayı da seçebilirdi…

***

Bu özellikleri sayesinde:

Bölgesinin, komşularının da refahını/ güvenliğini artırabilirdi…

***

O yolları seçmedi…

Ve/veya seçtirilmedi…

***

Gençlerini “teknik eğitime” yönlendir­medi…

Ve onları, ideolojik zorlamaların/tartış­maların kıskacında eritti…

* * *

Sanayi, tarım, turizm ile öne çıkabilecek­ken; gençlerini farklı alanlara yönlendir­meyi seçen İran…

* * *

Sonuç:

Kaotik yapı; zayıf ve borçlu ekonomi…

 VELHASIL

Oysa…

Dünyanın en büyük petrol rezervleri:

303 milyar varille Venezuela birinci;

267 milyar varille Suudi Arabistan ikin­ci…

İran’ı üçüncü sıraya taşıyor, 208 milyar varillik rezervi…

***

Doğalgaz rezervlerinde dünya ikincisi…

* * *

Ve İran’ın maden/turizm/su/toprak varlıkları, genç nüfusu ve stratejik öne­mi…

Tam bir “yatırım ekosistemi”…

***

Ve İran…

“Seçtiği” ve “seçmediği” yollarla tam bir ders verici…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
“İthalatı bitirecek, ihracatı artıracak ürünlere yönelmeliyiz” diyoruz… 13 Haziran 2025
Büyümede hızlanıyor, dünyadan ayrışıyoruz…Yine, “Bu sağlıklı mı?” diye sorgulamıyoruz… 12 Haziran 2025
Her alanda, “sürüyü ağıla kadar gütme” kültürüne ihtiyaç duyuyoruz… 11 Haziran 2025
Bakım yapılan su kanalında‘ hedefe ulaşan su’ miktarı 5 kat artabiliyorsa… (1) 10 Haziran 2025
“Yüksek trafik cezası” da caydırmadı; “Yüksek trafik ödülü” mü denesek?(!) 05 Haziran 2025
“Tüketimle büyümeye” sevinirken, enflasyonla mücadele edilebilir mi? 04 Haziran 2025
“Yurtiçine satamıyoruz, yurtdışına zararına satıyoruz” derken, ihracat rekoru geldi… 03 Haziran 2025
“Borçlanırım; ödeyemezsem alacaklı düşünsün!” diyenlerin sayısı artıyor… 02 Haziran 2025
Ücretler reel olarak arttığında: “İşçi maliyetleri arttı” diye üzülmek mi? 30 Mayıs 2025
Dünyada yeni salgın: “Sorun çözüyor” gibi davranıp, çok daha büyüğünü yaratma… 29 Mayıs 2025