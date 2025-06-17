 Bölgenin ve komşularının da refahını artırabilecekken; Seçtiği/seçmediği yollarla ‘ders veren’ ülke: İran… (2)

Beşeri sermayenin niteliği, “ekonomik ve si­yasi gücün” temelini oluşturuyor…

Savaş olasılıklarında da, düşmanlıklar da “caydırıcılık” etkisi sağlıyor…

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Gençlerin enerjisini; Ekonomi/üretim/geliştir­me/sanat (vb) dışında, farklı alanlarda heba etme­sini sağlamak ise o gücü/etkiyi zayıflatıyor…

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2024 Nisan…

Ekonomisi ciddi sorunlar yaşayan İran…

“Nefsi/meşru müdafaa hakkımızı kullandık” deyip, gerçekleştirdiği misillemenin, katiyen “sa­vaş ilanı” olmadığının altını çizmişti…

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İran…

İsrail’in Filistin’i bombalamaya başladığı gün, İsrail’e karşılık vereceğini duyurmuştu…

110 füzeden, 109’u başarısız olan (başarısız ola­cağı da bilinen) (başarılı olabilecek, tehlikeli füzelerinin olduğu iddiası, 10 yıllardır orta­ya konup, kutuplaşma/korku iklimi inşa edi­lirken) füzeler ve dronlarla saldırarak, bu sözünü tutmuştu…

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Başarısız olsa dahi, İsrail’i, tarihte “ilk kez” vur­muştu…

Ve… Yine, on yıllardır, “Konuşup, yapmıyor…” diyenleri (-n gazını almıştı…) yanıtlamıştı!

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Ekonomik ve teknolojik (birbirini besleyen) güç önemli…

İran…

14 ay önce İsrail’e yaptığı misillemeden önce, “ekonomisi güçlü olan” ABD ve Rusya’ya bilgi ver­mek zorunda kalmıştı…

VELHASIL

Oysa…

İran elindeki petrol, doğalgaz, maden, su, top­rak rezervleri ve genç nüfus ile sanayi/tarımsal üretimde ve taşımasında “en rekabetçi” ülke ola­bilirdi…

Deniz ve karayolu ticaretinde “merkez” olmayı da seçebilirdi…

Bunların getirisiyle teknoloji, ve dolayısıyla “caydırıcılık” etkisini geliştirebilirdi…

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Bölgesinin, komşularının da refahını/güvenliği­ni artırabilirdi…

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O yolları seçmedi…

Gençlerini “teknik eğitime” yönlendirmedi; ideolojik zorlamaların/tartışmaların kıskacında eritti…

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Sonuç:

Kaotik, zayıf ve borçlu ekonomi;

Ve bugün, durum “bildiğiniz gibi!”…