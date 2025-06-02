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“Borçlanırım; ödeyemezsem alacaklı düşünsün!” diyenlerin sayısı artıyor…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Mahkemelerdeki icra/iflas dosyası sayısı:

Geçtiğimiz hafta itibariyle 23 milyo­nu aştı…

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Ayrıca…

Yürürlükteki İcra İflas Kanunu’na göre:

“Kredi aldım, ödeyemiyorum…

Bankaların üzerime gelmemesi için konkordato ilan etmeliyim.” diye düşü­nebilen herkes, rahatlıkla konkordato ilan edebiliyor…

Bu nedenle konkordato ilanları da ar­tıyor…

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Bu iş Avrupa’da nasıl oluyor?

Devlet, konkordato ilan eden fabrika/ iş sahibinin tüm mal varlığına el koyu­yor… Kendisine ise asgari ücret bağlı­yor…

Ve piyasaya olan bütün borçlarını üstlenip, ödüyor…

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Sonra:

El koyduğu fabrika, ofis, araba, gayri­menkul gibi varlıkları satmaya ve/veya çalıştırmaya odaklanıyor…

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Bu yöntemle…

Ekonominin çarklarını durdurma­mış oluyor…

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Bizdeki sistem mi?

Konkordato ilan eden, son model oto­mobiliyle yazlığına gidebiliyor…

Oradan, ardında bıraktığı ‘batma ola­sılığı yüksek alacaklılarını’ ve ‘güveni kaybetmiş piyasayı’ seyredebiliyor!

 VELHASIL

 2025-2029 Yargı Reform Strateji­si’nde:

Öncelikle icra ve iflas sisteminin, ala­caklı ve borçlu arasındaki hassas den­genin gözetilmesi suretiyle yeniden ya­pılandırılacağına dikkat çekilmişti…

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Konkordato kurumunun güven veren ve sürdürülebilir bir ekono­mik yapı için etkin bir araç hâline geti­rilmesine ilişkin düzenlemelerin yapı­lacağının altı çizilmişti…

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Çalışmanın, 10. Yargı Paketi’ne ye­tiştirileceği de dillendirilmişti…

Yetiştirilemedi…

***

Mevcut konkordato sistemi:

İşini düzgün yapan alacaklı firmala­rın varlığını da tehlikeye düşürüyor…

İşini düzgün yapan, verimli firmala­rın sayısının artmasına ihtiyaç duydu­ğumuz bir dönemde…

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