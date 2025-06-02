“Borçlanırım; ödeyemezsem alacaklı düşünsün!” diyenlerin sayısı artıyor…
Mahkemelerdeki icra/iflas dosyası sayısı:
Geçtiğimiz hafta itibariyle 23 milyonu aştı…
***
Ayrıca…
Yürürlükteki İcra İflas Kanunu’na göre:
“Kredi aldım, ödeyemiyorum…
Bankaların üzerime gelmemesi için konkordato ilan etmeliyim.” diye düşünebilen herkes, rahatlıkla konkordato ilan edebiliyor…
Bu nedenle konkordato ilanları da artıyor…
***
Bu iş Avrupa’da nasıl oluyor?
Devlet, konkordato ilan eden fabrika/ iş sahibinin tüm mal varlığına el koyuyor… Kendisine ise asgari ücret bağlıyor…
Ve piyasaya olan bütün borçlarını üstlenip, ödüyor…
***
Sonra:
El koyduğu fabrika, ofis, araba, gayrimenkul gibi varlıkları satmaya ve/veya çalıştırmaya odaklanıyor…
***
Bu yöntemle…
Ekonominin çarklarını durdurmamış oluyor…
***
Bizdeki sistem mi?
Konkordato ilan eden, son model otomobiliyle yazlığına gidebiliyor…
Oradan, ardında bıraktığı ‘batma olasılığı yüksek alacaklılarını’ ve ‘güveni kaybetmiş piyasayı’ seyredebiliyor!
VELHASIL
2025-2029 Yargı Reform Stratejisi’nde:
Öncelikle icra ve iflas sisteminin, alacaklı ve borçlu arasındaki hassas dengenin gözetilmesi suretiyle yeniden yapılandırılacağına dikkat çekilmişti…
***
Konkordato kurumunun güven veren ve sürdürülebilir bir ekonomik yapı için etkin bir araç hâline getirilmesine ilişkin düzenlemelerin yapılacağının altı çizilmişti…
***
Çalışmanın, 10. Yargı Paketi’ne yetiştirileceği de dillendirilmişti…
Yetiştirilemedi…
***
Mevcut konkordato sistemi:
İşini düzgün yapan alacaklı firmaların varlığını da tehlikeye düşürüyor…
İşini düzgün yapan, verimli firmaların sayısının artmasına ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde…