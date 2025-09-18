Borsa faiz indirimlerinden çok düşük enflasyon ortamını seviyor
Merkez Bankası’nın son 10 yılda faiz artırım ve indirim süreçlerinin borsaya etkisine bakıldığında her iki politikanın net bir etkisi görülmüyor. Ancak son 20 yıllık dönemde borsanın en iyi performanslarını ağırlıklı olarak düşük enflasyon ortamında sergilediği dikkat çekiyor.
Piyasalar bir taraftan ekonomik gelişmelere bir taraftan da siyasi haber akışlarına odaklanmış durumda. Eylül ayı başından itibaren CHP Kurultay davasına ilişkin gelişmeler özellikle borsa cephesinde büyük dalgalanmalara neden oldu. Haziran ayı sonunda CHP Kurultay davasının 15 Eylül’e ertelendiği haberi, Borsa İstanbul’da yüzde 30’a yakın bir yükselişin fitilini ateşlemişti.
Eylül ayına gelindiğinde CHP İstanbul Kongresi’nin mahkeme tarafından iptal edilmesi, 15 Eylül’deki CHP Kurultay davasından ‘mutlak butlan’ kararı çıkacağını yönelik yorumları artırmış ve borsa zirvesinden yüzde 11.5 geri çekildi. 15 Eylül’de mahkemeden gelen ‘erteleme’ kararı yeniden borsada alımları hızlandırdı. Endeks son 2 günde yüzde 9.4 yükseldi. 24 Ekim’e ertelenen CHP Kurultay davasının gündemden kalkması durumunda piyasalar yeniden ekonomik gelişmelere odaklanacak.
Enflasyonun seyri izleniyor
Siyasi gündemin arka plana düşmesinin ardından piyasalar yeniden enflasyondaki gidişata odaklanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün yaptığı açıklamada, bu yıl sonu için enflasyonu yüzde 30’un gelecek yıl içinse yüzde 20’nin altına düşürmeyi hedeflediklerini söyledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayındaki toplantısında politika faizinde 300 baz puan, bu ayki toplantısında ise 250 baz puan daha indirime giderek 1 haftalık repo faizini yüzde 40.50’ye çekti.
Merkez Bankası’nın yılın geri kalanında iki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı daha var. Bu toplantıların biri 23 Ekim, diğeri 11 Aralık’ta. Genel beklenti faiz indirimlerinin süreceği yönünde. Merkez Bankası’nın eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29.69’dan yüzde 29.86’ya çıktı. Politika faizine ilişkin yıl sonu beklentisi ise yüzde 36.17 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 27.32’ye indi.
Faiz süreçlerinin borsaya etkisi
TCMB’nin faiz indirim süreci devam ederken ABD Merkez Bankası (Fed) da yine faiz indirimlerine başlıyor. Son iki toplantıda faiz indirimi yapılsa da mevduat ve para piyasası fonları gibi sabit getirili enstrümanlar hala cazibesini koruyor. Ancak hem enflasyon hem de sabit getirili enstrümanlarda reel getirinin aşağıya geldiği bir ortamda borsanın performansı merak ediliyor.
Merkez Bankası’nın son 10 yıldaki faiz artırım ve indirim süreçlerinin borsaya yansımasına bakıldığında ise öne çıkan bir farklılık yok. Yani 2022 yılından önceki indirim ve artırım dönemlerinde borsa benzer performans gösterdi. 24 Eylül 2021-23 Haziran 2023 tarihleri arasında yüksek enflasyon ortamında düşük faiz politikası uygulanması alternatifsiz kalan borsaya talebi artırmış ve endeks bu tarihler arasında yüzde 303 yükselmişti. Faiz artırım ve indirim süreçleri içerisinde dönemin koşulları ve geleceğe yönelik beklentilerin satın alınıyor olması fiyatlamalarda farklılıklara neden olabiliyor.
Faiz artırımlarının olduğu dönemlerde ekonomik aktivitenin yavaşlaması ve şirket kârlarının düşmesi bir dönem fiyatlamalar üzerinde etkili olurken faiz indirimlerinin başlayacağına yönelik beklentilerin önceden satın alınması ‘yüksek faiz’ döneminde fiyatlamalara yansıyabiliyor. BIST-100 Endeksi ile enflasyon arasındaki korelasyona bakıldığında ise, endeksin düşük enflasyon ortamında daha iyi performans gösterdiği dikkat çekiyor.
