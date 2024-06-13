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Borsa İstanbul tatil dönüşlerini seviyor!

Ufuk KORCAN
Ufuk KORCAN PARANIN ROTASI ufuk.korcan@dunya.com

Borsa İstanbul, Kurban Bayramı tatiline vergi tartışmalarının gölgesin­de giriyor. BIST 100 En­deksi, 21 Mayıs’tan bu ya­na yüzde 10’a yakın değer kaybederken hisselerde kan kaybı daha fazla oldu. Son 11 bayram tatili dö­nüşüne bakıldığında en­deksin dördünde ilk haf­tayı kayıpla tamamladığı görü­lürken yedi bayram tatili dönüşü haftayı yükselişle kapattı

Borsa İstanbul, Kurban Bay­ramı tatili öncesinde oldukça hareketli günler yaşıyor. Geçen hafta hisse senetlerine yönelik vergi tartışmaları gündemin üst sırasına yerleşmişti. İlk haber alım-satım kazançlarından el­de edilen gelire yönelik bir ver­gi çalışması yapıldığı yönündey­di. Ertesi gün ise çalışmanın iş­lem vergisi çerçevesinde olduğu haberleri geldi.

Resmi ağızlar­dan da bu yönde açıklamalar gel­di ve hisse senedi işlemlerinden onbinde 1-2 civarında bir ver­gi üzerine çalışıldığı açıklandı. Geçen yıl Borsa İstanbul’da top­lam hacim 32.6 trilyon TL ola­rak gerçekleşti. Yapılan hesap­lamalara göre onbinde 2 gibi bir işlem vergisi hayata geçirilir­se elde edilecek vergi geliri yıl­lık 6.5 milyar TL civarında ola­cak. Piyasa oyuncuları bu vergi gelirinin çok yüksek olmadığı ve yarattığı olumsuz etkinin daha yüksek olduğu görüşünde.

İşlem vergisi ve takas avantajı

Diğer ülke örneklerine bakıl­dığında işlem vergisinin ilk za­manlarda hacmi düşürse de iler­leyen dönemlerde yatırımcıların buna uyum sağladığı görülüyor. ABD, İngiltere, Belçika, Fransa, İrlanda, İtalya, Polonya, İspanya, Finlandiya, İsviçre hisse senet­lerinden işlem vergisi alan ülke­ler. Oranlar ülkeden ülkeye deği­şiklik gösteriyor. Hisse senedi ve kripto paralara getirilecek işlem vergisi düzenlemesinin bayram tatili dönüşünde Meclis’e gelme­si bekleniyor.

Ancak genel vergi düzenlemelerinin iki paket ha­linde Meclis’e geleceği hisse ve kriptoya yönelik düzenlemenin hangi paket içinde olacağı henüz netleşmedi. Tatile vergi tartış­malarının gölgesinde giren Bor­sa İstanbul, 21 Mayıs’ta 11 bin 88 puanı görerek rekor kırmıştı. O tarihten bu yana BIST 100 En­deksi yüzde 10’a yakın geriledi. Hisse bazlı düşüşler ise endek­sin çok üzerinde oldu. Hem vergi tartışmaları hem de tatil öncesi kredili işlem yapanların yüksek maliyet nedeniyle satışa geçme­leri düşüşü hızlandırdı.

Son tatil dönüşleri hareketli

Tatil öncesi son işlem günle­ri takas avantajı nedeniyle alım yönünde bir seyre neden olabile­ceği söyleniyor. Borsa İstanbul, 17-18-19 Haziran 2024 tarihle­rinde Kurban Bayramı nedeniyle işleme kapalı olacak. 20 Haziran 2024 tarihinden itibaren işlem­ler başlayacak. Geride bıraktığı­mız Ramazan Bayramı tatili ön­cesinde takas avantajı nedeniy­le yüzde 6’ya yakın bir yükseliş yaşanmıştı. Benzer bir sürecin olup olmayacağını bugün ve ya­rınki işlemlerde göreceğiz.

Geç­miş yıllarda uzun bayram tatil­leri dönüşünde genel olarak bor­sanın pozitif bir sürece sahne olduğu görülüyor. Ancak geçmiş yıllara yönelik bu istatistiğin her dönemin kendine özgü koşullara sahip olduğunu unutmadan yo­rumlamak gerekiyor. Son 11 bay­ram tatili dönüşlerinde borsa sa­dece dördünde tatil sonrasında­ki haftayı negatif tamamlarken diğer yedi hafta endeks yükseldi. Bayram dönüşü en hızlı hareket geçen yıl yaşandı. Geçen yıl Ra­mazan Bayramı tatili dönüşünde endeks 1 haftada yüzde 7.86 de­ğer yitirirken Kurban Bayramı dönüşünde endeks haftalık yüz­de 7.43 yükseldi. Bu yılki Rama­zan Bayramı dönüşündeki hafta ise endeks yüzde 1.23 geriledi.

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