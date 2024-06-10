Borsa İstanbul’da yatırımcı isyanda!

Hisse senedi yatırımcısı son günlerde ‘bir dokun bin ah işit’ modunda. Nasıl olmasın ki? Borsa ile ilgilenmeyenler her gün televizyon ekranlarında sağ ya da sol alt köşede BIST 100 Endeksi’nin rakamını görür. İşte o rakama bakarak ‘yılbaşından bu yana iyi artmış’ ya da ‘düşmüş ama çok değil’ yorumları yapanlar vardır. Ama durum maalesef pek öyle değil. Yeni ekonomi yönetimi göreve gelmesinin ardından 1 yıl geçti. Bu süreçte faizler arttı, enflasyon yüzde 75’e dayandı. Bundan sonra genel beklenti hem faiz hem de enflasyonda zirvenin görüldüğü ve düşüşe geçeceği yönünde. Böyle bir ortamda tasarruf sahipleri parasını enflasyona karşı koruma derdinde. Yılbaşından bu yana geçen sürece bakarsak hangi yatırım aracı olursa olsun bunu başarabilenlerin sayısı oldukça az. Bu durumu gelin rakamlara bakarak anlatalım…

Enflasyon yılın ilk 5 ayında yüzde 22.72 gerçekleşti. Vatandaşın hissettiği enflasyon ise günlük yaşantısında kullandığı ürün fiyatlarına göre çok daha yüksek. Neyse bir yatırım araçlarının performansına dönelim. Dolar yılbaşından bu yana yüzde 9.73, gram altın yüzde 21, BIST 100 Endeksi ise yüzde 35.72 arttı. Mevduat gibi sabit getirili enstrümanlarda olanlar ise 5 ayda yaklaşık yüzde 20 getiri elde etti. Türkiye’de en çok tercih edilen yatırım araçlarının getirilerine bakıldığında hisse senetlerinin hepsinden daha iyi bir getiri sunduğu söylenebilir. Ancak durum öyle değil. Borsadaki en büyük 100 hisse senedinin fiyat değişimlerini temsil eden BIST 100 Endeksi’nde her hissenin etkisi/ağırlığı birbirlerinden farklı. Yani endekste ağırlığı yüksek bankalar ve büyük holding hisselerinde yaşanan yükseliş endeksi de tarihi zirvelerine taşırken diğer hisselerde durum tam anlamıyla içler acısı.

Endeksle yükselmediler ama düştüler

Vergi tartışmalarının gündeme damgasını vurduğu son 1 haftada BIST 100 Endeksi yüzde 2.5 geriledi. Bu düşüşte sadece 30 hisse yatırımcısına kazanç sağlamayı başardı. Geri kalan 70 hisse haftayı kayıpla tamamladı. Bu hisselerin 50’sindeki kayıp BIST 100 Endeksi’nin üzerinde oldu. Büyük banka ve holding hisseleri bu kez endeksteki düşüşe öncülük etti. Yükselişe ayak uyduramayan yan tahtalar, büyük hisselerde yaşanan düşüşle daha da geriledi. BIST TÜM’de de durum farklı değil. Borsa İstanbul’da işlem gören 541 hisse senedinin 269’u geçen hafta endeksten fazla düştü. 51 hissede yaşanan kayıp yüzde 10’un üzerinde, 120 tanesinde yüzde 5-10 arasında, 98 tanesinde yüzde 2.5-5 arasında, 89 tanesinde yüzde 0-2.5 arasında gerçekleşti. Yılbaşından bu yana endeks yüzde 35.73 artsa da tam 106 hissenin fiyatı geriledi. Endeksin altında artan hisse sayısı 334. Yani borsadaki hisselerin yüzde 62’si endeksten kötü performans gösterdi. İşte bu yüzden hisse senedi yatırımcıları haklı olarak isyan bayrağını çekti.

BIST 100 Endeksi’nde 10.200 puan kritik

Yeni haftada 10.200 puan seviyesi kritik.Eğe bu seviyenin üzerinde kalıcı olunursa alımların devamı beklenebilir. Bu durumda 10.400 ilk direnç bölgesi konumunda. Tersi durumda 9.800 puan bölgesi önemli bir destek noktası olarak öne çıkıyor. Endekste ağırlığı yüksek bankacılık ve holding hisseleri kısa vadede yakından takip edilmeli. Bu hafta bayram tatili öncesinde kredili işlem yapanların satışları ile tatil öncesi son iki işlem gününde takastan yararlanmak isteyenlerin alımları etkili olabilir.