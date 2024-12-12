Borsa, yüksek enflasyon ortamını sevmiyor!

Son 20 yıla bakıldığında enflasyonun tek hane olduğu yıllarda Borsa İstanbul’un çok daha iyi bir performans sergilediği görülüyor. Borsada getiriler son iki yılda enflasyonun altında kalsa, hisse bazında farklı gelişmeler olsa da BIST 100 Endeksi’ndeki 20 yıllık artış enflasyonu ikiye katlamış durumda.

Toplumun tüm kesim­lerinin ortak problemi yüksek enflasyon. 2020 yılında yüzde 14.6 seviyesin­de olan enflasyon rakamları yıl 2022’ye geldiğinde yüzde 85’e dayandı. Sokakta vatandaşın ürün sepetindeki fiyat artışları daha yüksek olunca hissedilen enflasyon nedeniyle tepkiler bir o kadar arttı. Yeni ekonomi yönetimi de göreve geldikten sonra odağına enflasyonla mü­cadeleyi aldı.

Politika faizinde hızla artışlara gidilirken, bu sü­reçte Merkez Bankası hem dö­viz rezervini yükseltti hem de kurlarda olası yukarı yönlü bir hareketin enflasyonla mücade­leyi sekteye uğratmaması için etkin bir strateji uyguladı. Geli­nen noktada henüz enflasyon­da hissedilen oranda bir gerile­me olmasa da hane halkı dışın­daki piyasa aktörlerinin ileriye dönük enflasyon beklentilerin­de iyileşme yaşandı.

Mevduatın cazibesi arttı

Mart ayından bu yana 1 haf­talık repo faizi olan politika fai­zi yüzde 50 seviyesinde tutulu­yor. Piyasalarda Merkez Ban­kası’nın 26 Aralık’ta yapacağı yılın son Para Politikası Kuru­lu (PPK) toplantısında faiz in­dirimine gidebileceği­ni düşünenlerin sayısı oldukça fazla.

Bir kesim ise faiz indirimlerinin yeni yılın ilk ayında başlayacağı görüşünde. Peş peşe yapılan faiz ar­tırımlarının ardından Türk Lirası mevduat faizlerindeki yükselişe bağlı olarak cazip hale gelen getiriler tasarruf sahiplerinin ilgisini bu cephe­ye yöneltti. Yine portföyleri­ni sabit getirili enstrümanlara ayıran para piyasası fonları da çok yüksek oranda yatırımcı talebi ile karşılaştı.

2022 yılının farkı ‘faiz’ istisnası

Aylık yüzde 4-5 gibi risk­siz bir alternatif ürünün oldu­ğu ortamda hisse senetleri ar­ka plana itildi. Oysa enflasyo­nun zirve yaptığı 2022 yılında BIST 100 Endeksi yılı yüzde 200’e yaklaşan bir yükselişle tamamlamıştı. O dönem yapı­lan bazı yorumlarda borsanın ‘enflasyon’ nedeniyle yükseldi­ği ifade edilmişti. Ancak söz ko­nusu dönemde düşük faiz po­litikasının uygulanmış olma­sı getiri arayışındaki tasarruf sahiplerini borsaya yöneltmiş ve bu kesim BIST 100’de görü­len hızlı performansta önemli paya sahip olmuştu.

Biraz ön­ce belirttiğim gibi düşük faiz ortamında oyun dışı kalan TL mevduatın yeniden oyuna da­hil olması yatırım tercihlerin­de önemli değişiklikler yarat­tı. Bir de ‘rasyonel’ politikaları tercih eden ekonomi yönetimi­nin göreve başlamasıyla gelen yabancı yatırımcı geri gidince borsada getiriler enflasyonun altında kaldı.

Enflasyon düşük borsa yüksek

Borsa ile enflasyon arasında geçmiş yıllardaki ilişkiye bakıl­dığında aslında hisse senetleri­nin düşük enflasyon ortamın­da çok daha iyi bir performans gösterdiği görülüyor. Yılbaşın­dan bu yana BIST 100 Endek­si yüzde 35 civarı artarken 11 aylık enflasyon yüzde 47 oldu.

Benzer tablo geçen yıl da ya­şandı. Yıllık enflasyon yüzde 64.77 olurken BIST 100 En­deksi’ndeki artış yüzde 35.60 olarak gerçekleşti. 2021 yı­lındaki rakamlar yine benzer bir tabloya işaret ediyor. Tür­kiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son 20 yılda açıkladı­ğı enflasyon rakamlarının tek hane olarak gerçekleştiği yıl­larda Borsa İstanbul’un çok da­ha iyi bir performansa imza at­tığı dikkat çekiyor. Başka bir ifadeyle enflasyonun tek haneli olduğu yıllarında büyük bölü­münde Borsa İstanbul, enflas­yonu yenmeyi başardı.

Borsa, enflasyonu ikiye katladı

Örneğin enflasyonun yüz­de 7.72 olduğu 2005 yılında BIST 100 Endeksi yüzde 59.26, enflasyonun yüzde 8.39 oldu­ğu 2007 yılında BIST 100 En­deksi yüzde 41.98, enflasyonun yüzde 6.53 olduğu 2009 yılında BIST 100 Endeksi yüzde 96.64 arttı. 2010, 2012, 2014 yılların­da da yine tek hane enflasyon rakamları açıklanırken bor­sa yatırımcısının yüzünü gül­dürmeyi başardı.

Son yıllarda borsanın performansı enflas­yon rakamlarının altında kalsa da uzun vadede hisse senetle­rinin getirilerinin enflasyonun üzerinde olduğu söylenebilir. TÜİK’in açıkladığı Tüketici Fi­yatları Endeksi 2023 yılı bazlı. Yani endeks 2023 yılından baş­lıyor. O yıldan bu yana enflas­yonda yaşanan artış yüzde 2 bin 557 seviyesinde. Aynı dönemde BIST 100 Endeksi’nde yaşanan yükseliş yüzde 5 bin 322. Yani son 20 yılda BIST 100 Endek­si, enflasyondaki artışın iki ka­tı üzerinde bir yükseliş gerçek­leştirdi. Hisse bazlı hareketlere bakıldığında çok daha farklı so­nuçlar ortaya çıkabilir.