Borsa yükseliyor ama para kazanamıyorum diyene fon

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi yılbaşından itibaren yüzde 48.43 yükseldikten sonra son 10 gündür yönünü aşağıya çevirdi. 21 Mayıs’ta 11 bin 88 puan ile tarihi zirvesini gören BIST 100 Endeksi, Cuma günü 10 bin 400 puandan kapandı. Böylece 21-31 Mayıs tarihleri arasında zirvesinden yüzde 6.2 geri çekilmiş oldu. Ancak bu harekete rağmen endeksin bu yılki kazancı yüzde 39.22 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Piyasaların ortalama aylık artış beklentisi yüzde 3.04 seviyelerinde. Enflasyonun mayıs ayında beklentilere paralel gerçekleşmesi halinde bu yılki artış oranı yüzde 22.33, yıllık ise yüzde 74.89 olacak. BIST 100 Endeksi’nin yılbaşından bu yana gösterdiği yüzde 40 civarı performansı bakıldığında enflasyonun oldukça üzerinde bir getiri sunduğu görülüyor.

Hisselerin %62’si geride kaldı

BIST 100 Endeksi’ndeki bu artışa rağmen borsada işlem gören hisselerin büyük bölümü bu yükselişe ayak uyduramadı. Örneğin BIST 100 Endeksi’ndeki 100 hissenin 62’si bu yıl endeksin altında bir performans sergiledi. 47 hisse performansı ise 5 aylık enflasyon rakamı olması beklenen yüzde 22.33’ün altında kaldı. Yani hisselerinde yarısından fazlasında yatırımı olanlar borsadaki yükselişten nasibini alamadı. Benzer tablo BIST TÜM hisseleri için de geçerli. Eğer hesaba aylık yaklaşık yüzde 5 civarında risksiz getiri sunan mevduat katılırsa borsa yatırımcısının fırsat maliyeti çok daha yukarı çıkıyor. Endeksteki bu hızlı artışa özellikle bankacılık ve holding hisseleri öncülük etti. Dolayısıyla bu hisselerde olanlar endeksteki yükselişin etkisini bakiyelerinde görebildi.

Finansal okuryazarlığın önemi

Sektör bazlı ayrışmaları önceden analiz edebilen, gündemi yakından takip edip yerel ya da küresel gelişmelerin şirketlere olası etkilerini saptayabilen az sayıda kişi bu yıl başarıya ulaştı. Finansal okuryazarlığı bu seviyede olmayan, çevresinden veya sosyal medyadan hisse önerenlerin peşinde koşanların büyük bölümü için bu yıl pek iyi geçmedi. Dönem dönem bu köşede finansal okuryazarlığı ve piyasayı takip edecek vakti olmayanlar ancak borsadaki fırsatlardan yararlanmak isteyenler için yatırım fonlarının oldukça cazip olduğunu yazdık. Hisse senedi yatırım fonlarının getirilerine bakıldığında bunun ne kadar doğru bir yaklaşım olduğunu bir kez daha görüyoruz. Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS), yatırımcılar için bulunmaz bir nimet aslında.

Yatırımcı sayısı iki haftadır geriliyor

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı önceki haftada olduğu gibi, geçen hafta da düşüş gösterdi. Pay senedi yatırımcı sayısı üst üste ikinci haftasında da geriledi. MKK’nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 31 Mayıs ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 240 bin 916 kişi azaldı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 578 bin 116 seviyesinden 8 milyon 337 bin 200’e indi. Aynı hafta pay senedi değeri ise 14,45 trilyon TL’den 13,95 trilyon TL’ye geriledi.

Hisse fonlarında yüksek getiri

TEFAS aracılığıyla yatırımcılar sadece hesaplarının bulunduğu kurumların değil tüm kurumların yatırım fonlarını kolayca alıp satabiliyor. TEFAS verilerine göre, hisse senedi şemsiye fonları bu yıl ortalama yüzde 44.30 getiri ile endeksteki performansı yakalamış durumda. Bu fonlar arasında A1 Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu’nun bu yılki getirisi yüzde 86.93, İş Portföy Banka Endeksi Hisse Fonu’nun getirisi yüzde 77.57 oldu. Yine diğer kurumların banka hisse fonlarının önemli getiriler sağladığı dikkat çekiyor. Kurumları şu an yönettiği hisse senedi yatırım fonu sayısı 106. BIST 100 Endeksi’nin üzerinde getiri sağlayanların sayısı 71. Yani hisse fonlarının yüzde 67’si endeksi yenmeyi başarmış. Hisse fonlarının yüzde 93’ü yani 98 tanesinin getirisi ise enflasyonun üzerinde. En az getiri sağlayan hisse fonlarının yabancı hisse fonları olduğu görülüyor. Dolayısıyla yatırım fonlarının ortaya koyduğu performans, hisse senedindeki fırsatları değerlendirmek isteyip ancak hangi hisseyi alacağını bilemeyenler için oldukça çekici.