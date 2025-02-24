Borsada moraller bozuk umutlar tepki yükselişinde

Cuma günü borsada yaşanan sert düşüşün ardından SPK inceleme başlattı. Son iki yılda enflasyona yenilen borsa yatırımcısı, düşüşün devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Uzmanlar, 9 bin 600 desteğinin altına inilmesi halinde 9 bin 200 puanın gündeme gelebileceği uyarısında bulunuyor. Yukarıda ise 9 bin 900 kritik direnç seviyesi.

Borsa İstanbul’da yaşanan hareket­lilik geçen hafta­ya damga vurdu. Aylar­dır nefes alamayan hisse senedi yatırımcısı, cuma günü yaşanan şok düşüşle yeni bir darbe daha aldı. Zaten hisse senetlerinin son iki yıllık performan­sı ortada. Parasını enflas­yon karşısında korumak bir yana hisselerin büyük bölümü tarihi zirvelerinden yüzde 50 aşağıya gelmiş durumda. Borsa İstanbul’da yükseliş kadar düşüş de gerçek.

Geçmiş yıllara bakıldığında yaşanan yükseliş trendleri gibi çok sayıda düşüş trendi de var. Ancak yıl­larını borsaya vermiş çok sayıda uz­man, bugün yaşanan piyasaya benzer bir dönemin daha önce yaşanmadığı konusunda hemfikir. Bunun fark­lı nedenleri olabilir. Örneğin, yeni ekonomi yönetimiyle artan faizler­le mevduat gibi sabit getirili yatırım araçlarının cazibesi yükseldi. Risk almadan aylık enflasyon üzerinde getiriler elde etmek mümkün.

Moralleri bozan satış dalgası

Gelişen teknolojiye paralel olarak şekillenen yatırım davranışları da borsadaki hareketler için bir sebep olarak gösterilebilir. Teknoloji ile il­gili bahsettiğim konu robotik işlem­ler. Yazılımlar sayesinde belli sevi­yeden alıp belli seviyeden satan bu yazılımların amacı ekonomik ve si­yasi gelişmelerden ziyade fiyat odak­lı çalışması.

Tek amaç maliyetin üze­rinde satış yapmak. Kısa vadeli hatta anlık düşünen robotlar, hisse fiyatla­rında büyük dalgalanmalara neden olabiliyor. Nedeni geçen hafta yaşa­nanlara… TÜSİAD yöneticilerine yö­nelik açılan soruşturma hafta başın­dan itibaren en çok konuşulan konu­ların başında geldi.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bı­rakılması tansiyonu bir miktar dü­şürmüştü. Hatta perşembe günü ve cuma gününün ilk yarısına kadar borsada satış baskısı azalmıştı. An­cak öğleden sonra gelen yoğun satış­larla endeks kritik destek seviyeleri­nin altına inmiş ve haftanın son iş­lem gününü yüzde 2.09 kayıpla 9 bin 602 puandan tamamlamıştı. Endeks gün içinde 9 bin 474 puana kadar inerken satışlar genele yayılmıştı.

SPK cuma gününü incelemeye aldı

Cuma günü yaşanan bu hareke­te yatırımcılardan büyük tepki gel­di. Çünkü ortada ‘somut’ denebile­cek bir gelişme yokken yaşanan bu düşüş aylardır yükseliş hayali kuran yatırımcıların moralini iyice bozdu. Gelen tepkilerin ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), BİST pay pi­yasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme baş­latıldığını duyurdu. Sosyal medyada en fazla satış yapan kurumlara yöne­lik yapılan paylaşımların ardından Yapı Kredi Yatırım, yapılan işlemle­rin müşteri adına yapıldığı, spot pi­yasada satıcı konumunda olmaları­na karşın VİOP tarafında en yüksek alıcı oldukları yönünde bir açıklama yaptı. SPK’nın başlattığı inceleme­den nasıl bir sonuç çıkacağını zaman gösterecek.

Wall Street de sert düştü

Bu hafta için piyasaların takip edeceği ekonomi başlıklarına ba­karsak, pazartesi günü Kapasi­te Kullanım Oranı, perşembe günü Ekonomi Güven Endeksi, cuma gü­nü ise 2024 yılına ilişkin büyüme rakamları açıklanacak. Söz konu­su verilerin fiyatlamalar üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmi­yor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya-Ukrayna savaşı ve gümrük tarifeleri konusunda yapacağı açık­lamalar yakından izlenecek.

Cuma günkü düşüşün ardından borsanın haftanın ilk işlem gününe nasıl bir başlangıç yapacağı merak ediliyor. İçeride siyasi gelişmeler bu hafta da piyasaların en kritik gündem mad­delerinden olacak. Cuma günü özel­likle ABD borsalarında ciddi düşüş­ler yaşandı. Dow Jones yüzde 1.69, S&P 500 yüzde 1.7 geriledi. Wall Street’te yaşanan sert düşüş toplam piyasa değerinde 927 milyar doları buldu. Dolayısıyla küresel piyasa­ların seyri içeride fiyatlamaları et­kileyebilir.

Borsa İstanbul’da kritik seviyeler

Borsa İstanbul’da teknik görü­nüme bakılırsa, BIST 100 Endeksi haftayı önemli bir destek noktasın­da tamamladı. Endeksin 9 bin 600 puanın üzerinde tutunması halin­de bir tepki yükselişi gelebilir. Olası bir tepki çıkışının ilk direnç bölgesi 9 bin 900 puan seviyesinde. Bu sevi­yenin üzerinde 10 bin puan seviyesi psikolojik direnç olarak öne çıkıyor. Teknik olarak 10 bin 200 puan sevi­yesi aylardır geçilemeyen bir nokta.

Buranın hacimli geçilmesi kısa va­deli bir rahatlama yaratabilir. Ger­çek anlamda bir rahatlamadan bah­sedebilmek içinse 10 bin 700 pua­nın aşılması gerekiyor. Cuma günkü satışların devamı halinde ise 9 bin 200 puan seviyesi kritik bir diğer destek noktası olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altına da inilmesi ha­linde 8 bin 750-8 bin 800 puan sevi­yesi gündeme gelebilir. Öte yandan, açıklanmaya devam eden 2024 yı­lına ilişkin mali tablolar hisse bazlı hareketlere neden olabilir.