Borsada moraller bozuk umutlar tepki yükselişinde
Cuma günü borsada yaşanan sert düşüşün ardından SPK inceleme başlattı. Son iki yılda enflasyona yenilen borsa yatırımcısı, düşüşün devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Uzmanlar, 9 bin 600 desteğinin altına inilmesi halinde 9 bin 200 puanın gündeme gelebileceği uyarısında bulunuyor. Yukarıda ise 9 bin 900 kritik direnç seviyesi.
Borsa İstanbul’da yaşanan hareketlilik geçen haftaya damga vurdu. Aylardır nefes alamayan hisse senedi yatırımcısı, cuma günü yaşanan şok düşüşle yeni bir darbe daha aldı. Zaten hisse senetlerinin son iki yıllık performansı ortada. Parasını enflasyon karşısında korumak bir yana hisselerin büyük bölümü tarihi zirvelerinden yüzde 50 aşağıya gelmiş durumda. Borsa İstanbul’da yükseliş kadar düşüş de gerçek.
Geçmiş yıllara bakıldığında yaşanan yükseliş trendleri gibi çok sayıda düşüş trendi de var. Ancak yıllarını borsaya vermiş çok sayıda uzman, bugün yaşanan piyasaya benzer bir dönemin daha önce yaşanmadığı konusunda hemfikir. Bunun farklı nedenleri olabilir. Örneğin, yeni ekonomi yönetimiyle artan faizlerle mevduat gibi sabit getirili yatırım araçlarının cazibesi yükseldi. Risk almadan aylık enflasyon üzerinde getiriler elde etmek mümkün.
Moralleri bozan satış dalgası
Gelişen teknolojiye paralel olarak şekillenen yatırım davranışları da borsadaki hareketler için bir sebep olarak gösterilebilir. Teknoloji ile ilgili bahsettiğim konu robotik işlemler. Yazılımlar sayesinde belli seviyeden alıp belli seviyeden satan bu yazılımların amacı ekonomik ve siyasi gelişmelerden ziyade fiyat odaklı çalışması.
Tek amaç maliyetin üzerinde satış yapmak. Kısa vadeli hatta anlık düşünen robotlar, hisse fiyatlarında büyük dalgalanmalara neden olabiliyor. Nedeni geçen hafta yaşananlara… TÜSİAD yöneticilerine yönelik açılan soruşturma hafta başından itibaren en çok konuşulan konuların başında geldi.
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılması tansiyonu bir miktar düşürmüştü. Hatta perşembe günü ve cuma gününün ilk yarısına kadar borsada satış baskısı azalmıştı. Ancak öğleden sonra gelen yoğun satışlarla endeks kritik destek seviyelerinin altına inmiş ve haftanın son işlem gününü yüzde 2.09 kayıpla 9 bin 602 puandan tamamlamıştı. Endeks gün içinde 9 bin 474 puana kadar inerken satışlar genele yayılmıştı.
SPK cuma gününü incelemeye aldı
Cuma günü yaşanan bu harekete yatırımcılardan büyük tepki geldi. Çünkü ortada ‘somut’ denebilecek bir gelişme yokken yaşanan bu düşüş aylardır yükseliş hayali kuran yatırımcıların moralini iyice bozdu. Gelen tepkilerin ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), BİST pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlatıldığını duyurdu. Sosyal medyada en fazla satış yapan kurumlara yönelik yapılan paylaşımların ardından Yapı Kredi Yatırım, yapılan işlemlerin müşteri adına yapıldığı, spot piyasada satıcı konumunda olmalarına karşın VİOP tarafında en yüksek alıcı oldukları yönünde bir açıklama yaptı. SPK’nın başlattığı incelemeden nasıl bir sonuç çıkacağını zaman gösterecek.
Wall Street de sert düştü
Bu hafta için piyasaların takip edeceği ekonomi başlıklarına bakarsak, pazartesi günü Kapasite Kullanım Oranı, perşembe günü Ekonomi Güven Endeksi, cuma günü ise 2024 yılına ilişkin büyüme rakamları açıklanacak. Söz konusu verilerin fiyatlamalar üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmiyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya-Ukrayna savaşı ve gümrük tarifeleri konusunda yapacağı açıklamalar yakından izlenecek.
Cuma günkü düşüşün ardından borsanın haftanın ilk işlem gününe nasıl bir başlangıç yapacağı merak ediliyor. İçeride siyasi gelişmeler bu hafta da piyasaların en kritik gündem maddelerinden olacak. Cuma günü özellikle ABD borsalarında ciddi düşüşler yaşandı. Dow Jones yüzde 1.69, S&P 500 yüzde 1.7 geriledi. Wall Street’te yaşanan sert düşüş toplam piyasa değerinde 927 milyar doları buldu. Dolayısıyla küresel piyasaların seyri içeride fiyatlamaları etkileyebilir.
Borsa İstanbul’da kritik seviyeler
Borsa İstanbul’da teknik görünüme bakılırsa, BIST 100 Endeksi haftayı önemli bir destek noktasında tamamladı. Endeksin 9 bin 600 puanın üzerinde tutunması halinde bir tepki yükselişi gelebilir. Olası bir tepki çıkışının ilk direnç bölgesi 9 bin 900 puan seviyesinde. Bu seviyenin üzerinde 10 bin puan seviyesi psikolojik direnç olarak öne çıkıyor. Teknik olarak 10 bin 200 puan seviyesi aylardır geçilemeyen bir nokta.
Buranın hacimli geçilmesi kısa vadeli bir rahatlama yaratabilir. Gerçek anlamda bir rahatlamadan bahsedebilmek içinse 10 bin 700 puanın aşılması gerekiyor. Cuma günkü satışların devamı halinde ise 9 bin 200 puan seviyesi kritik bir diğer destek noktası olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altına da inilmesi halinde 8 bin 750-8 bin 800 puan seviyesi gündeme gelebilir. Öte yandan, açıklanmaya devam eden 2024 yılına ilişkin mali tablolar hisse bazlı hareketlere neden olabilir.