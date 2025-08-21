Borsada son 2 yılın en uzun soluklu çıkışı
Borsa İstanbul’da 19 Haziran’da başlayan yükseliş hareketi sürüyor. Endekste 62 gün boyunca yaşanan yükseliş yüzde 22’ye yaklaştı. TL rekorun egale edilmesi için yüzde 1.5’luk yükseliş yeterli olacak. Endeks bundan önce en uzun soluklu yükselişini 21 Haziran-7 Eylül 2023 tarihleri arasında yaptı.
Borsa İstanbul adım adım Türk Lirası bazlı rekoruna doğru ilerliyor. BIST 100 Endeksi, TL bazlı tarihi zirvesini 11 bin 252 puan ile 18 Temmuz 2024 tarihinde görmüştü. O tarihten itibaren borsada işler pek de yatırımcıların istediği gibi gitmedi. Jeopolitik gelişmeler, siyasi haber akışları, özellikle enflasyonda yaşanan katılık ve buna bağlı olarak uygulanan sıkı para politikası hisse senedi yatırımcılarına zor bir dönem yaşattı.
Ancak son haftalarda yaşanan yükseliş hareketi hisse senedi yatırımcısının umudunu yeniden yeşertti. Son 17 haftanın 16’sınde yabancı yatırımcıların net hisse senedi alıcısı olması, Ortadoğu’da düşen tansiyon, Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmaya yönelik yapılan görüşmeler, enflasyonda aşağı yönlü seyre paralel olarak Merkez Bankası’nın yeniden faiz indirim sürecine başlaması borsada havayı olumluya çeviren gelişmeler olarak sıralanıyor.
TL bazlı zirveye az kaldı
İşte bu gelişmelerin etkisiyle BIST 100 Endeksi, 19 Haziran’da yönünü yukarı çevirdi ve 62 günlük bir yükseliş hareketine imza attı. Bu süreçte endekste yaşanan değer artışı yüzde 22’ye yaklaştı. Endeksin tarihi zirvesini yakalayabilmesi için yüzde 1.6’lık bir yükseliş yeterli. Evet endeks her ne kadar rekor seviyesine yaklaşsa da hisse bazlı durum biraz farklı.
Geçtiğimiz günlerde bu sayfada yer alan analizimize göre, endekste yer alan 100 hissenin 3’te 1’i bu yükselişe ayak uyduramadı. Hatta hisselerin kendi tarihi zirveleri hesaba katıldığında çok sayıda hissenin halen kendi zirvelerinden uzak oldukları görülüyor. Endeks dolar bazlı zirvesinin oldukça gerisinde. Endekste dolar bazlı tarihi zirve 2010 yılında 510 dolar ile görüldü. Yakın zamanda dolar bazlı en yüksek seviye ise 325 dolarla Haziran 2024’te.
Endeks 2023’te ralli yapmıştı
Endeksin son 62 günde yaptığı yüzde 22’lik yükseliş, son 2 yılın en uzun soluklu yükselişi. Bundan önce yüzde 22 civarı yükseliş 3 Nisan-22 Mayıs 2024 tarihinde yaşandı. Ancak bu hareket 49 gün sürdü. Yine 27 Aralık 2023 ile 23 Şubat 2024 arasında 58 gün süren tırmanış hareketi sonunda endeks yüzde 30’a yakın değer kazandı. Son zamanların en uzun süreli yükselişi 21 Haziran-7 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşti.
Endeks söz konusu tarihler arasında yüzde 60 yükseldi. 19 Haziran’da başlayıp devam eden hareketin nereye kadar süreceği yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan biri. İkinci çeyrek bilanço dönemi olması nedeniyle son günlerde hisse bazlı hareketlilik artmıştı. Hisse geçişleri fiyatlarda dalgalanma yaratsa da genel anlamda endeksin TL bazlı zirvelerini test etmesi bekleniyor.