Borsada son 2 yılın en uzun soluklu çıkışı

Borsa İstanbul’da 19 Haziran’da başlayan yükseliş hareketi sürüyor. Endekste 62 gün boyunca yaşanan yükseliş yüzde 22’ye yaklaştı. TL rekorun egale edilmesi için yüzde 1.5’luk yükseliş yeterli olacak. Endeks bundan önce en uzun soluklu yükselişini 21 Haziran-7 Eylül 2023 tarihleri arasında yaptı.

Borsa İstanbul adım adım Türk Lirası bazlı rekoru­na doğru ilerliyor. BIST 100 Endeksi, TL bazlı tarihi zirvesini 11 bin 252 puan ile 18 Temmuz 2024 tarihinde görmüştü. O tarihten iti­baren borsada işler pek de yatırım­cıların istediği gibi gitmedi. Jeopo­litik gelişmeler, siyasi haber akış­ları, özellikle enflasyonda yaşanan katılık ve buna bağlı olarak uygu­lanan sıkı para politikası hisse senedi yatırımcıla­rına zor bir dönem yaşat­tı.

Ancak son haftalarda yaşanan yükseliş hareke­ti hisse senedi yatırımcı­sının umudunu yeniden yeşertti. Son 17 hafta­nın 16’sınde yabancı ya­tırımcıların net hisse se­nedi alıcısı olması, Orta­doğu’da düşen tansiyon, Rusya-Ukrayna savaşını sonlan­dırmaya yönelik yapılan görüşme­ler, enflasyonda aşağı yönlü seyre paralel olarak Merkez Bankası’nın yeniden faiz indirim sürecine baş­laması borsada havayı olumluya çe­viren gelişmeler olarak sıralanıyor.

TL bazlı zirveye az kaldı

İşte bu gelişmelerin etkisiyle BIST 100 Endeksi, 19 Haziran’da yönünü yukarı çevirdi ve 62 günlük bir yükseliş hareketine imza attı. Bu süreçte endekste yaşanan değer artışı yüzde 22’ye yaklaştı. Endek­sin tarihi zirvesini yakalayabilmesi için yüzde 1.6’lık bir yükseliş yeter­li. Evet endeks her ne kadar rekor seviyesine yaklaşsa da hisse bazlı durum biraz farklı.

Geçtiğimiz gün­lerde bu sayfada yer alan analizimi­ze göre, endekste yer alan 100 his­senin 3’te 1’i bu yükselişe ayak uy­duramadı. Hatta hisselerin kendi tarihi zirveleri hesaba katıldığında çok sayıda hissenin halen kendi zir­velerinden uzak oldukları görülü­yor. Endeks dolar bazlı zirvesinin oldukça gerisinde. Endekste dolar bazlı tarihi zirve 2010 yılında 510 dolar ile görüldü. Yakın zamanda dolar bazlı en yüksek seviye ise 325 dolarla Haziran 2024’te.

Endeks 2023’te ralli yapmıştı

Endeksin son 62 günde yaptı­ğı yüzde 22’lik yükseliş, son 2 yı­lın en uzun soluklu yükselişi. Bun­dan önce yüzde 22 civarı yükseliş 3 Nisan-22 Mayıs 2024 tarihinde yaşandı. Ancak bu hareket 49 gün sürdü. Yine 27 Aralık 2023 ile 23 Şubat 2024 arasında 58 gün süren tırmanış hareketi sonunda endeks yüzde 30’a yakın değer kazandı. Son zamanların en uzun süreli yükse­lişi 21 Haziran-7 Eylül 2023 tarih­leri arasında gerçekleşti.

Endeks söz konusu tarihler arasında yüzde 60 yükseldi. 19 Haziran’da başlayıp devam eden hareketin nereye ka­dar süreceği yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan biri. İkinci çeyrek bilanço dönemi olması ne­deniyle son günlerde hisse bazlı ha­reketlilik artmıştı. Hisse geçişleri fiyatlarda dalgalanma yaratsa da genel anlamda endeksin TL bazlı zirvelerini test etmesi bekleniyor.