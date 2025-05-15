Borsadaki şirketlerin yarısı ilk çeyreği zararla kapattı
Hafta sonu gelen pozitif haber akışları nedeniyle Borsa İstanbul haftaya hızlı bir başlangıç yaptı. Hindistan-Pakistan arasında sıcak temasa dönüşen gerginliğin ateşkes ile sonuçlanması, Rusya-Ukrayna savaşında barışı getirebilecek görüşmelerin yeniden başlayacak olması, ABD ile Çin arasındaki tarife savaşında oranların 3 ay boyunca ciddi oranda düşürülmesi ve terörsüz Türkiye hedefinde PKK’nın silah bırakma kararı piyasalarda moralleri düzeltti.
Ancak pazartesi günü borsada yaşanan yüzde 4’e yakın yükselişin ardından endeks iki gün boyunca aşağı yönlü sıkışık bir seyir izledi. Geçen hafta en düşük 9 bin 32 puanı gören BIST 100 Endeksi, pazartesi günü en yüksek 9 bin 767 puanı gördü. Böylece endekste 3 günlük artış yüzde 8’i aştı. Kısa vadede yaşanan bu sert hareketin ardından kar satışlarının gelmesinin normal olduğunu değerlendiren uzmanlar, endeksin 9 bin 830 puandaki direnci aşması durumunda yükselişin hızlanabileceğini ifade ediyor.
6 şirketten sadece 1’i kârını artırdı
Jeopolitik tansiyonun düşmesinin yanında hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin bu yılın ilk çeyreğine ilişkin mali tablolarının büyük bölümü açıklandı. Bilançoların geneline bakıldığında yatırımcıları pek mutlu eden sonuçlar gelmedi. Banka ve sigortacılık sektörü dışında bilançosu açıklanan 515 şirketin toplam net karı ilk çeyrekte 37 milyar TL oldu. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 125 milyar TL olarak açıklanmıştı. Yani şirketlerin toplam kar rakamı 1 yılda yüzde 70 eridi. 515 şirketin 258’i ilk çeyrek kar açıklamayı başarırken 257’si ilk 3 ayı zararla kapattı. 515 şirket içerisinde net karını artıran şirket sayısı sadece 92 oldu. 114 şirketin net karı gerilerken, 102 şirket kardan zarara geçti. Geçen yılın ilk çeyreğinde zarar açıklayan 142 şirket, bu yılın aynı döneminde de zarar etti. Zarardan kara geçen şirket sayısı ise 51 oldu.
Devler zirvedeki yerlerini kaybetti
Geçmiş yıllarda en yüksek kar rakamını açıklayan Türkiye’nin en büyük şirketleri bu yılki sıralamada yer almayı başaramadı. Net karını yüzde 53 bin artıran Tera Menkul, 8.8 milyar TL ile ilk çeyrekte en yüksek net kar rakamını açıklayan şirket oldu. Reysaş GYO 8.3 milyar TL ile en yüksek ikinci kar rakamını açıkladı. Ford Otosan 6.5 milyar TL net kar rakamı ile üçüncü sırada yer aldı. 515 şirket arasında net karı en hızlı artan şirket ise 1000 Yatırımlar Holding oldu. Geçen yılın ilk çeyreğinde 827 bin 727 TL net kar açıklayan şirket, bu yılın aynı dönemini 5 milyar TL karla tamamladı. Tera Menkul, Pınar Süt, Artemis Halı, Emlak Konut GYO net karı en hızlı artan diğer şirketler olarak sıralandı.
Bankalardan 105.5 milyar TL net kar
Hisseleri borsada işlem gören 10 bankanın toplam net kar rakamı ilk çeyrekte yüzde 17.7 artarak 105.5 milyar TL’ye çıktı. İlk çeyrekte bankalar arasında en yüksek kar rakamını 25.3 milyar TL ile Garanti Bankası açıkladı. 20 milyar TL’lik kar rakamı ile Vakıfbank en yüksek kar açıklayan ikinci banka oldu. Bu yılın ilk 3 ayını Akbank 13.7 milyar TL, Yapı Kredi Bankası 11.4 milyar TL, QNB Finansbank 11.2 milyar TL, İş Bankası 12.4 milyar TL net karla tamamladı. 10 banka içinde zarar açıklayan tek banka ICBC oldu. Anadolu Hayat, Aksigorta, Ray Sigorta ve Agesa’nın toplam net karı ilk çeyrekte yüzde 20.78 artarak 3.3 milyar TL’ye çıktı.