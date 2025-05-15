Borsadaki şirketlerin yarısı ilk çeyreği zararla kapattı

Hafta sonu gelen po­zitif haber akışla­rı nedeniyle Borsa İs­tanbul haftaya hızlı bir başlangıç yaptı. Hindis­tan-Pakistan arasın­da sıcak temasa dönü­şen gerginliğin ateşkes ile sonuçlanması, Rus­ya-Ukrayna savaşın­da barışı getirebilecek görüşmelerin yeniden başlayacak olması, ABD ile Çin arasındaki tarife savaşında oran­ların 3 ay boyunca ciddi oranda düşürülmesi ve terörsüz Türkiye hedefinde PKK’nın silah bırakma kararı piyasalarda moralleri dü­zeltti.

Ancak pazartesi günü bor­sada yaşanan yüzde 4’e yakın yük­selişin ardından endeks iki gün boyunca aşağı yönlü sıkışık bir se­yir izledi. Geçen hafta en düşük 9 bin 32 puanı gören BIST 100 En­deksi, pazartesi günü en yüksek 9 bin 767 puanı gördü. Böylece en­dekste 3 günlük artış yüzde 8’i aş­tı. Kısa vadede yaşanan bu sert ha­reketin ardından kar satışlarının gelmesinin normal olduğunu de­ğerlendiren uzmanlar, endeksin 9 bin 830 puandaki direnci aşması durumunda yükselişin hızlanabi­leceğini ifade ediyor.

6 şirketten sadece 1’i kârını artırdı

Jeopolitik tansiyonun düşmesi­nin yanında hisseleri Borsa İstan­bul’da işlem gören şirketlerin bu yılın ilk çeyreğine ilişkin mali tab­lolarının büyük bölümü açıklandı. Bilançoların geneline bakıldığın­da yatırımcıları pek mutlu eden sonuçlar gelmedi. Banka ve sigor­tacılık sektörü dışında bilançosu açıklanan 515 şirketin toplam net karı ilk çeyrekte 37 milyar TL ol­du. Bu rakam geçen yılın aynı dö­neminde 125 milyar TL olarak açıklanmıştı. Yani şirketlerin top­lam kar rakamı 1 yılda yüzde 70 eridi. 515 şirketin 258’i ilk çeyrek kar açıklamayı başarırken 257’si ilk 3 ayı zararla kapattı. 515 şirket içerisinde net karını artıran şir­ket sayısı sadece 92 oldu. 114 şir­ketin net karı gerilerken, 102 şir­ket kardan zarara geçti. Geçen yı­lın ilk çeyreğinde zarar açıklayan 142 şirket, bu yılın aynı dönemin­de de zarar etti. Zarardan kara ge­çen şirket sayısı ise 51 oldu.

Devler zirvedeki yerlerini kaybetti

Geçmiş yıllarda en yüksek kar rakamını açıklayan Türkiye’nin en büyük şirketleri bu yılki sıra­lamada yer almayı başaramadı. Net karını yüzde 53 bin artıran Tera Menkul, 8.8 milyar TL ile ilk çeyrekte en yüksek net kar raka­mını açıklayan şirket oldu. Rey­saş GYO 8.3 milyar TL ile en yük­sek ikinci kar rakamını açıkladı. Ford Otosan 6.5 milyar TL net kar rakamı ile üçüncü sırada yer aldı. 515 şirket arasında net karı en hızlı artan şirket ise 1000 Ya­tırımlar Holding oldu. Geçen yı­lın ilk çeyreğinde 827 bin 727 TL net kar açıklayan şirket, bu yılın aynı dönemini 5 milyar TL karla tamamladı. Tera Menkul, Pınar Süt, Artemis Halı, Emlak Konut GYO net karı en hızlı artan diğer şirketler olarak sıralandı.

Bankalardan 105.5 milyar TL net kar

Hisseleri borsada işlem gören 10 bankanın toplam net kar raka­mı ilk çeyrekte yüzde 17.7 artarak 105.5 milyar TL’ye çıktı. İlk çey­rekte bankalar arasında en yük­sek kar rakamını 25.3 milyar TL ile Garanti Bankası açıkladı. 20 milyar TL’lik kar rakamı ile Va­kıfbank en yüksek kar açıklayan ikinci banka oldu. Bu yılın ilk 3 ayını Akbank 13.7 milyar TL, Ya­pı Kredi Bankası 11.4 milyar TL, QNB Finansbank 11.2 milyar TL, İş Bankası 12.4 milyar TL net karla tamamladı. 10 banka içinde zarar açıklayan tek banka ICBC oldu. Anadolu Hayat, Aksigorta, Ray Sigorta ve Agesa’nın toplam net karı ilk çeyrekte yüzde 20.78 artarak 3.3 milyar TL’ye çıktı.