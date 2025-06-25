Borsadan kaçış hız kesse de erime sürüyor
Pandemi sonrasında 8.5 milyonu aşarak rekor kıran hisse senedi yatırımcı sayısı 6.5 milyona indi. Son aylarda borsadan kaçış devam etse de yatırımcı sayısındaki erime hız kesti. Zararda bekleyen yatırımcıların zararlarını kapatmaları halinde ‘tamam mı, devam mı’ seçeneğinden hangisini tercih edecekleri merakla bekleniyor.
Hisse senedi piyasasında yatırımcı sayılarının ve halka açılmaların artırılmasına yönelik geçmişte çok sayıda ‘seferberlik’ düzenlendi. Pek çoğu istenilen sonucu vermese de yatırımcı sayısında kırılma tüm dünyayı etkileyen pandemi döneminde yaşandı.
Uzaktan çalışma modelinin etkin bir şekilde hayatımıza girdiği o dönemlerde, sadece Türkiye’de değil tüm dünyada hisse senedi ve kripto varlıklara yönelik ilgi arttı. Yurtiçinde uzun yıllar 1 milyon sınırında dolaşan hisse senedi yatırımcı sayısı, pandemi sonrasında 8.5 milyonu aşarak rekor seviyeye çıktı. Önceki ekonomi yönetiminin enflasyonist ortamda uyguladığı düşük faiz politikasının ‘katkısının’ yanında halka arzın gösterdiği yüksek performans da tasarruf sahiplerinin ilgisini hisse senedine yöneltti.
Gençlerden kripto benzeri hareket
Söz konusu dönemde borsayla tanışan kitlenin büyük bölümü genç tabir edilen 35 yaş altı gruptan oluşuyordu. Kripto paralarda yaşanan boğa sezonunda ön satış çılgınlığının benzeri Borsa İstanbul’daki halka arzlarda görüldü. Halka arzlarda ‘eşit dağıtım’ yönteminin tercih edilmesi daha fazla pay almak isteyenleri farklı yöntemlere itti.
Örneğin halka arza katılıp ortalama 300-500 TL’lik hisse alanlar yakın çevresi adına açtıkları çok sayıda hesapla, halka arzlara katılıp bu tutarı yükseltme yarışına girdi. Aslında bu yöntem kriptolardaki ön satış furyasındaki yöntemle oldukça benzer. Ön satışlarda sınırlı sayıda ve düşük limitlerle coin satışı yapılıyor ve yatırımcılar birden fazla hesapla bu satışlara katılıyordu.
‘İçeride’ kalanların tavrı önemli
Daha sonra ekonomi yönetimi değişti ve yaptığı faiz artırımlarıyla bir dönem ‘oyun dışı’ kalan mevduat yeniden cazip hale geldi. Halka arzlarda ilk işlem gününden itibaren yaşanan ‘tavan’ serilerinin
kısalması hatta bazılarında hisselerin fiyatının arz fiyatının altından işlem görmesi yeni yatırımcı kitlesinde bu kez tersine göç etkisi yarattı. Ekim 2023 tarihinde yerli yatırımcı bazında görülen 8.5 milyon sayısı anlattığım gerekçelerle erimeye başladı.
Eylül 2024’e gelindiğinde yatırımcı sayısında tarihi zirveye göre 1 yılda 1 milyon 537 bin kişi azaldı ve 7 milyonun altına geriledi. O tarihten bu yana geçen 7 aylık süreçte borsadan kaçış sürdü. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla yerli hisse senedi sayısı 6.5 milyon seviyesinde. Son aylardaki azalışa bakıldığında düşüş hızı azalsa da hisse senedi piyasasından kaçış sürüyor.
Borsanın son iki yılda enflasyon karşısında yatırımcısına kaybettirmesi hatta bazı hisse senetlerinin anapara kaybı yaşatması ilgiyi azaltmış durumda. Öte yandan hisselerden zarar eden ancak zararına satış yapmak istemeyen çok sayıda yatırımcının ‘bekleme’ moduna geçtiği söyleniyor. Dolayısıyla borsanın yeniden yükselişe geçmesi halinde zararını kapatan yatırımcıların tavrı merakla bekleniyor. Bu kitle ‘zararım kapandı, ben de hesabımı kapatıyorum’ mu diyecek, yoksa ‘artık uzun vadeli yatırımcıyım’ diyerek para kazanmayı mı bekleyecek?