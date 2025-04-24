Brüksel’in “hedef olma” korkusu

Avrupa’nın son altı ay­dır üzerinde en çok kafa yorduğu konu Avrupa’nın güvenliği ve her­hangi bir saldı­rı durumunda al­ması gereken ön­lemler...

Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa’nın savun­ması için 800 milyar euro kay­nak ayırması gerektiğini duyur­du. AB Komisyonu vatandaşla­rından evlerinde “72 saatlik su, gıda, pil ve ilaç stoku bulundur­ma” çağrısında bulundu.

AB Komisyonu’nun “İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Komisyon Üyesi Ha­dja Lahbib yaptığı açıklama­da, “AB’de farklı düşünmeli­yiz çünkü tehditler farklı, da­ha büyük düşünmeliyiz çünkü tehditler daha büyük” dedi.

AB, her üye devletten ortaya çıkabilecek yeni krizlere kar­şı vatandaşları için “72 saat­lik bir hayatta kalma kiti” ge­liştirmesini istedi. “Hazırlık­lı Olma Birliği Stratejisi”nin bir parçası olarak sivil-asker işbirliğinin geliştirilmesi çağ­rısı yapan AB Komisyonu, üye ülkelerinin doğal afetler ve endüstriyel kazalardan, siber veya askeri alanlardaki kötü niyetli aktörlerin saldırıları­na kadar gelecekteki potansi­yel krizlere karşı hazırlıkla­rını artırmak için adımlar at­maları gerektiğini açıkladı.

Fransa hükümeti vatandaş­larından gıda, su, ilaç, taşına­bilir radyo, el feneri, yedek pil­ler, şarj aletleri, nakit para, tıb­bi malzemeler de dahil olmak üzere önemli belgelerin kop­yaları, yedek anahtarlar, sıcak tutacak giysiler ve maket bıça­ğı gibi temel aletleri içeren “72 saatlik bir hayatta kalma kiti” hazırlamalarını istedi.

Siber saldırı tedirginliği

AB’nin başkenti Brüksel’de ise en çok kafa yorulan sorula­rın başında “Brüksel fiziki ve siber saldırılara ne kadar ha­zırlıklı?” sorusu geliyor…

Brüksel’in olası fiziki sal­dırılara karşı “çelik kubbe­si” veya “patriot hava savun­ma sistemi”nin bulunmadığı biliniyor. Brüksel, sadece fü­ze saldırısı değil aynı zaman­da modern çağ silahlarından “dron” saldırısı açısında da açık hedef. Brüksel’in “dro­ne”lara ve “siber saldırı”ya karşı da korunmasız olması AB yetkililerini ve Avrupa va­tandaşlarını tedirgin ediyor.

Geçtiğimiz aralık ayında Ukrayna Devlet Başkanı Volo­dimir Zelensky’in Brüksel zi­yareti esnasında Euroclear’in üzerinde “şüpheli bir drone” tespit edilmesi herkesi kaygı­landırmıştı.

Telekomünikasyon altyapı­ları, enerji santralleri, hasta­neler, demir yolları ve su şe­bekeleri de korunması gere­ken “stratejik alanlar” olarak öne çıkıyor. Avrupa’da geçen yıl Rusya menşeli “36 bilin­meyen saldırgan girişim”in bertaraf edildiği açıklanmıştı.

Finansın başkenti

Brüksel, yalnız AB’nin ve Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı NATO’nun başken­ti değil aynı zamanda ulusla­rarası düşünce kuruluşları ve lobi şirketlerinin de başkenti. Elbette bir de finans sektörü­nün en önemli kurumlarının merkezi de Brüksel’de.

Yurt içi ve yurt dışı bankala­ra yaptığımız döviz transferi gerçekleştirme işlemleri için kullanılan uluslararası kod “SWIFT sistemi”nin (BIC ko­du) merkezi Brüksel’de.

Uluslararası finans piyasa­sının en büyük menkul kıy­metler depolama kuruluşu Euroclear Bank’ın merkezi de Brüksel’de bulunuyor. Ulusla­rarası merkezi tahvil depola­ma şirketi Euroclear, finans piyasasında gerçek zamanlı olarak değiş tokuşu sağlayan, menkul kıymetler için tama­men elektronik bir ödeme ve dağıtım sistemini yönetiyor.

Sadece SWIFT ve Eurocla­er’e yapılacak “drone saldırı­sı” veya “siber saldırı” sonra­sı ticaretin birkaç saatliğine durması dünyada “hesap edi­lemeyecek zarar”a yol açması anlamına geliyor.

Ve AB’nin başkenti Brük­sel’in özellikle “siber saldı­rı”lar karşısında “açık hedef” olması hem siyasetin hem de bürokrasinin hem askeriye­nin hem de finans piyasaları­nın en büyük kaygısı…