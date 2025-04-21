Bu hafta borsada gözler ilk çeyrek bilançolarına çevrildi
Merkez Bankası’nın (MB) geçen hafta yaptığı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46’ya yükseltmesinin yankıları sürüyor.
Politika faizindeki artışın yanında Merkez Bankası, gecelik borç verme faizini de yüzde 49’a çıkardı. Faiz artırım kararlarının ardından TL mevduatların cazibesi yeniden artarken borsada toparlanma çabası güçsüz kaldı. Yurt dışında ise ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı açıklamalar, gündemin üst sıralarında kalmaya devam ediyor.
Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz oranlarını düşürme konusunda geç kaldığı ve işine son verilmesini talep etti. Tüm bu gelişmeler küresel anlamda altına talebi artırdı ve ons fiyatı 3 bin 357 dolar ile rekor seviyeye çıktı. Hem ons hem de dolar kurundaki artışın etkisiyle gram altın fiyatları 4 bin 100 TL’nin üzerini test etti.
Tofaş kararının etkisi izlenecek
Cuma akşamı Rekabet Kurumu’ndan gelen Tofaş kararının yeni haftada borsaya olumlu etkisi olacağı düşünülüyor. Rekabet Kurumu, Tofaş/Stellantis devralma işlemine yatırım yapma şartıyla izin verdi. Tofaş’tan KAP’a yapılan açıklamada, yeni bir hafif araç modelinin 2026 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren üretimine başlanacağı ve yeni hafif araç projesi için 256 milyon euro tutara kadar yatırım yapılacağı belirtildi.
Söz konusu devir başvurusuyla ilgili belirsizlik, uzun zamandır Tofaş hisselerinde baskı yaratıyordu. Bu belirsizliğin ortadan kalmasının ardından endekste ağırlığı yüksek olan Koç Grubu hisselerinin nasıl bir seyir izleyeceği, borsa geneli için de oldukça kritik.
Borsa İstanbul’da kritik seviyeler
Hisseleri borsada işlem gören şirketlerin ilk çeyrek mali tabloları bu hafta açıklanmaya başlayacak. Konsolide olmayan şirketlere ilişkin ilk çeyrek bilançoları için son açıklama tarihi 30 Nisan, konsolide şirketler için 12 Mayıs olarak belirlendi. Konsolide olmayan bankalar mali tablolarını 12 Mayıs’a, konsolide banka bilançoları ise 20 Mayıs’a kadar açıklanacak. Dolayısıyla ilk çeyrek bilançoları hisse bazlı hareketliliği artırabilir.
Teknik açıdan bakıldığında, BIST 100 Endeksi için 9 bin 300-9 bin 200 puan seviyeleri kritik destek noktaları. Bu seviyelere yaklaşıldıkça alımların geldiği görülüyor. Olumsuz bir gelişme ya da haber akışı olmadığı sürece kısa vadede bu desteklerin altına inilmesi beklenmiyor. Yukarıda ise 9 bin 700 direncinin geçilip geçilmeyeceği izlenecek.
İşlem hacminin bir miktar gerilemesi bekleniyor
-Haftanın ilk işlem günü, Paskalya Tatili nedeniyle çok sayıda ülke borsası kapalı olacak.
-Çarşamba günü de 23 Nisan nedeniyle içeride piyasalarda işlem olmayacak. Tatiller nedeniyle yeni haftada işlem hacminin bir miktar gerilemesi bekleniyor.
-Ekonomik veri takvimi açısından salı günü Tüketici Güven Endeksi, perşembe günü Kapasite Kullanım Oranı, cuma günü PPK toplantı özeti öne çıkıyor.
-Dışarıda ise Trump’ın yapacağı açıklamalar, yine fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam edecek. Öte yandan ABD’de Trump karşıtı gösterilerin ülke geneline yayılıp yayılmayacağı, bir diğer gündem maddesi.