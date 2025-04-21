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Bu hafta borsada gözler ilk çeyrek bilançolarına çevrildi

Ufuk KORCAN
Ufuk KORCAN PARANIN ROTASI [email protected]

Merkez Bankası’nın (MB) geçen hafta yaptığı Para Politi­kası Kurulu (PPK) toplantısın­da politika faizini 350 baz pu­an artırarak yüzde 46’ya yük­seltmesinin yankıları sürüyor.

Politika faizindeki artışın ya­nında Merkez Bankası, gece­lik borç verme faizini de yüzde 49’a çıkardı. Faiz artırım karar­larının ardından TL mevduat­ların cazibesi yeniden artar­ken borsada toparlanma çaba­sı güçsüz kaldı. Yurt dışında ise ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı açıklamalar, gündemin üst sıralarında kalmaya de­vam ediyor.

Trump, ABD Mer­kez Bankası (Fed) Başkanı Je­rome Powell’ın faiz oranlarını düşürme konusunda geç kaldı­ğı ve işine son verilmesini talep etti. Tüm bu gelişmeler küresel anlamda altına talebi artırdı ve ons fiyatı 3 bin 357 dolar ile rekor seviyeye çıktı. Hem ons hem de dolar kurundaki artışın etkisiyle gram altın fiyatları 4 bin 100 TL’nin üzerini test etti.

Tofaş kararının etkisi izlenecek

Cuma akşamı Rekabet Ku­rumu’ndan gelen Tofaş kararı­nın yeni haftada borsaya olum­lu etkisi olacağı düşünülüyor. Rekabet Kurumu, Tofaş/Stel­lantis devralma işlemine yatı­rım yapma şartıyla izin verdi. Tofaş’tan KAP’a yapılan açık­lamada, yeni bir hafif araç mo­delinin 2026 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren üreti­mine başlanacağı ve yeni ha­fif araç projesi için 256 milyon euro tutara kadar yatırım yapı­lacağı belirtildi.

Söz konusu de­vir başvurusuyla ilgili belirsiz­lik, uzun zamandır Tofaş hisse­lerinde baskı yaratıyordu. Bu belirsizliğin ortadan kalması­nın ardından endekste ağırlığı yüksek olan Koç Grubu hisse­lerinin nasıl bir seyir izleyece­ği, borsa geneli için de oldukça kritik.

Borsa İstanbul’da kritik seviyeler

Hisseleri borsada işlem gö­ren şirketlerin ilk çeyrek mali tabloları bu hafta açıklanma­ya başlayacak. Konsolide olma­yan şirketlere ilişkin ilk çeyrek bilançoları için son açıklama tarihi 30 Nisan, konsolide şir­ketler için 12 Mayıs olarak be­lirlendi. Konsolide olmayan bankalar mali tablolarını 12 Mayıs’a, konsolide banka bi­lançoları ise 20 Mayıs’a kadar açıklanacak. Dolayısıyla ilk çeyrek bilançoları hisse baz­lı hareketliliği artırabilir.

Tek­nik açıdan bakıldığında, BIST 100 Endeksi için 9 bin 300-9 bin 200 puan seviyeleri kritik destek noktaları. Bu seviyelere yaklaşıldıkça alımların geldiği görülüyor. Olumsuz bir geliş­me ya da haber akışı olmadığı sürece kısa vadede bu destek­lerin altına inilmesi beklenmi­yor. Yukarıda ise 9 bin 700 di­rencinin geçilip geçilmeyeceği izlenecek.

İşlem hacminin bir miktar gerilemesi bekleniyor

-Haftanın ilk işlem günü, Paskalya Tatili nedeniyle çok sayıda ülke borsası kapalı olacak.

-Çarşamba günü de 23 Nisan nedeniyle içeride piyasalarda işlem olmayacak. Tatiller nedeniyle yeni haftada işlem hacminin bir miktar gerilemesi bekleniyor.

-Ekonomik veri takvimi açısından salı günü Tüketici Güven Endeksi, perşembe günü Kapasite Kullanım Oranı, cuma günü PPK toplantı özeti öne çıkıyor.

-Dışarıda ise Trump’ın yapacağı açıklamalar, yine fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam edecek. Öte yandan ABD’de Trump karşıtı gösterilerin ülke geneline yayılıp yayılmayacağı, bir diğer gündem maddesi.

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