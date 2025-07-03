  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Emrah LAFÇI
  4. Bu neyin kutlamasıdır böyle?

Bu neyin kutlamasıdır böyle?

Emrah LAFÇI
Emrah LAFÇI Ekonominin Doğası emrah.lafci@dunya.com

Finansal piyasalarımızda son 1 hafta­da hareketli günler geçiriyoruz. Birçok enstrümanın olumlu performans gösterdi­ği, neredeyse herkesin para kazandığı bir hafta oldu.

Bunu sağlayan en büyük etken de dışarı­dan bakınca CHP davasının eylüle bırakıl­mış olması gibi görünüyor. Yani demokrasi adına ehven-i şer olan bir durum piyasala­ra doping olmaya yetti.

Ama Eylül’e kadar bu konunun Demok­les’in kılıcı gibi piyasaların üstünde salla­nacağını da unutmamak lazım.

Piyasada coşku, doping deyince; uçtuk, kaçtık gibi anlaşılmasın, hala 19 Mart se­viyelerine birçok enstrümanda erişebilmiş değiliz.

BIST100 17 Mart’ta 10.900 seviyesini gördü, dünkü kapanışsa 10.080. Demek ki hala 19 Mart öncesine göre %7.5 aşağıda­yız. Tahvil faizlerine bakalım; 17 Mart’ta Türkiye’nin 2 yıllık tahvil faizi %37’ymiş, dünkü kapanışsa %39.75. Bu alanda da hala 4 ay öncesinden kötü durumdayız.

Halbuki Türkiye ekonomisine ilişkin de­ğişkenlerin kötüye değil iyiye gitmesi gere­ken bir dönemdeyiz.

Zira bir program uygulanıyor ve bu prog­ramın meyvelerinin toplanması gereken dönem çoktan geçti.

Herkes hemfikirdir ki 2 yıldan fazla sü­ren bir istikrar programı olmaz. Gelelim CDS tarafına, 19 Mart öncesi riski primi­mizi gösteren CDS 250 bps seviyelerindey­miş, dünkü kapanış 285 bps olarak gerçek­leşmiş. Orada da hala yaralar sarılmış değil.

İçeriden dışarıdan politik riskler

Daha fazla veriyle canınızı sıkmayayım. Sözün özü, gördüğümüz şey piyasalarda bir bayram değil, yaraların sarılma çabası. Ta­bii çevremizde gelişen olaylar da bu yarala­rın sarılmasını zorlaştırıyor.

Geçen hafta İran-İsrail savaşının petrol fiyatları üzerindeki geçici etkisinin TCM­B’nin faiz kararı üzerinde belirleyici oldu­ğunu yazmıştım.

Daha önce de 19 Mart olaylarının TCMB kararları üstünde etkileri olmuştu. Ha­tırlayalım, TCMB hemen 20 Mart’ta bir ara karar aldı, akabinde fonlama faizini %42.5’tan %46’ya yükseltti.

Sonra 17 Nisan’da politika faizini de %42.5’tan %46’ya yükseltti, fonlama fai­zini de Haziran başına kadar %49’a çek­ti. 13 Haziran’dan beri de TCMB bankaları %46’dan fonluyor.

Yani şöyle bir baktığımızda eğer 19 Mart olayları, İran İsrail Savaşı, Trump’ın tari­felerinin etkisi olmasaydı 17 Nisan’da fa­izler %42.5’ten %40’a, 19 Haziran’da da muhtemelen %37.5’e düşecekti.

Tabii bu arada enflasyon oranları da da­ha düşük gelecekti, 19 Mart’taki kur ata­ğından kaynaklı rezerv erimesi olmayacak­tı, TCMB’nin faizi indirirken eli daha güçlü olacaktı.

Biz de şimdi Temmuz toplantısında Mer­kez ara mı verir yoksa bir 2.5 puan daha in­dirim mi olur tartışması yapıyor olacaktık.

İhtiyatlı olmakta fayda var

Gördüğünüz gibi her ne kadar sanki fi­nansal piyasaları etkileyen şeyler faizler ve TCMB’nin kararlarıymış gibi konuşulsa da asıl belirleyici iç ve dış politik-jeopoli­tik gelişmeler.

Özellikle de içeride olanlar. Onun için yazının girişinde CHP davasının ertelen­miş olmasının piyasalar üstünde baskı ya­ratmaya devam edeceğini yazdım. Bu arada mesele sadece bu dava değil.

Bu alanda son 6 ayda yaşananları bir gö­zünüzün önüne getirin ve kendinizi şunu sorun; “Bu süreçte olan gelişmelerin deva­mının gelmeyeceğini düşündürecek ne var ortada?”

Ben pek bir gerekçe göremiyorum.

Onun için mevcut baskı yaratan unsurla­rın yanına yenilerinin ilave edilmesi hiç de düşük bir olasılık değil.

Bunlar neler olabilir derseniz bende bu­nun cevabı yok. Zira bundan 6 ay önce ba­na bunu sorsaydınız son 6 ayda yaşananları tahayyül dahi edemezdim.

Gelecek her zaman içinde belirsizlik ba­rındırır ama içinden geçtiğimiz dönemde­ki kadar yüksek belirsizlik ortamını yakın geçmişimizde hatırlamıyorum. Piyasayla başladık öyle bitirelim; bu belirsizlik orta­mı da haliyle ihtiyatı elden bırakmamayı, birkaç günlük heyecanlara çok fazla kapıl­mamayı gerektiriyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Belirsizlik-güven- Bitcoin-ChatGPT-TCMB 26 Haziran 2025
Sorun finansman maliyeti değil brüt kar 19 Haziran 2025
Enflasyon aşağı reel faiz yukarı 12 Haziran 2025
Yapay zekâ konusu çok ciddi 05 Haziran 2025
Hamsi kavağa çıkarsa enflasyon tahmini tutar   29 Mayıs 2025
Yatırımcı altın ve konut arasında sıkışmış durumda 22 Mayıs 2025
Enflasyon: Sosyolojik ve psikolojik bir fenomen 08 Mayıs 2025
Yaşlanan nüfus alarm veriyor 01 Mayıs 2025
IMF Dünya Ekonomik Görünümü Raporu’nun gösterdikleri 24 Nisan 2025
Bulanık suda balık avlamak 17 Nisan 2025