Bu sadece başlangıç

Tüm hafta gün­dem dünyada GROK oldu. X’in yapay zekâ sistemi GROK’un küfürlü konuşması, entere­san cevapları herke­si şaşırttı. Gülen eğ­lenen mi istersiniz, dava açan mı, GRO­Ku tehdit eden mi? Neler neler... X ida­recileri sistemde yaşanan sorunla ilgileniyoruz açık­lamasında bulundu. Kimi­leri süreci içerdeki bir ça­lışanın sabotajı, kimileri Musk’ın anlık reaksiyonu­na bağladı.

Benim için esas olan işin magazin tarafı değil. Bu­rada büyük bir mesele var. Basit bir örnekle açıklaya­lım. Sadece X platformu­nu ele alalım. Trump’ın se­çim kampanyası sırasında Musk’ın X platformundan Trump kampanyasına sağ­ladığı destek ortada. Bu mesele seçim sürecinde de çok konuşuldu.

Ardın­dan Musk Beyaz Saray’da önemli bir göreve getirile­rek diyet ödendi. Kısa sü­ren bu birliktelik esnasın­da Musk’ın ekibi ellerinde laptoplar tüm federal daire­lerde güvenlik ayrıcalıkları verilerek denetim yaptılar. Bu süreç sistemi çok sarstı. Belli bir noktada Trump’ın Musk’a tavır almasına da sebep oldu. Şimdi buradaki esas mesele şu X bir sosyal medya platformu. Yapay ze­kasıyla bile tüm dünyada bir haftadır gündem. Kısa za­manda bir kişiyi dünyanın gündemine taşıyıp 5 daki­kada linç ettirebiliyor.

Bu­nu yapan X platformu ama sağladığı eko sistem suisti­male ve istismara çok açık. Kimliği belirsiz isimsiz bir­çok hesabın saldırılarıyla oluşan gündemler, tek ka­naldan yönetilen ve yerleş­tirilmeye çalışan kanaatler. Spordan, sanata, siyasetten, sosyal hayata linçlerle ya da methiyelerle yaratılan algı­lar. Bunları ne bir devlet ne bir gizli servis yönetiyor. X gibi yüzlerce şirket serma­yenin elinde bazen bir kişi­nin bazen uluslararası fon­ların kontrolünde.

Devlet üstü şirketler sisteme yön mü verecek?

Her zaman söylerim, üçüncü dünya savaşı alışıldı­ğı gibi ülkelerin bloklaşma­sından kaynaklanmayacak. Devletler üstü yapılar, bü­yük şirketlerin eski düzenle çarpışmasıyla meydana ge­lecek. Kripto paradan tutun, sosyal medya platformları­na, paralı asker gruplarına, enerji devlerine kadar farklı sektörlerde şimdiden dünya­yı ele geçirmiş devletler üstü kuruluşlar var.

Bu yaşanan X örneği sa­dece bir mevzu. Görünen ya da magazine düşe­nin ötesinde bir me­sele. Artık devlet üs­tü şirketlerin sisteme yön verme çabalarının oturmuş devlet dü­zeniyle çatışmasının başladığı günler yaşı­yoruz. Çocukluğumu­zun 2050’lerde geçen filmlerinde direnişçi­lerin büyük şirketler­le mücadelesini ele alan bi­lim kurgu filmleri vardı. Ne uzak gelirdi bu konular. Oy­saki bugün bir hareketiyle dünyaya yön verme gücüne sahip yüzlerce şirket. Hem de sadece sosyal medya ala­nında değil her alanda du­rum böyle.

Yeni dünya düzeni diye ortaya atılan yaklaşımları, medeniyetler çatışmalarını, tarihin sonunu, büyük sat­ranç tahtasını unutun artık. Düzen farklı seyredecek ar­tık. Alışılmış aktörlerin dı­şında bir döneme giriyoruz etnik çatışmaların dini so­runların mezhep kavgala­rının sebep değil araç ola­rak kullanılacağı bir devir başlıyor.

Yapay zeka işimizi elimden alır mı soruların­dan daha farklı kullanılma­ya başladığı, iklim ve tek­nolojinin tekelleşmeye doğ­ru gittiği, paranın altındaki merkez bankalarının imza­larının üstünde kripto para­ların oluştuğu ve bu yeni dü­zende yer etme kavgalarının baş göstereceği bir döneme giriyoruz. Net söylüyorum X olayı GROK işinin ötesin­de büyük çatışmanın ve dev­let dışı aktörlerin yeni yapı­lanmasının ilk sinyalleri.