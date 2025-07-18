Bugünün gençleri geleceğin meslekleri

Yeni ekonomi yeni meslekler ile birlik­te geliyor. Gezegenin yeni sorunları­na yenilikçi çözümler üretmek için tek­nolojinin gücünü daha iyi kullanabilmek ve dijital becerileri bu yönde geliştirmek gerekiyor.

“Fikrim Gelecek: Gençler Arası Diji­tal Çözümler Yarışması” özgün fikirleri­ni gerçekleştirmek için teknolojiyle çö­züm üretmek isteyen gençlere rehberlik ediyor. Dijital becerilerini geliştirmek ve geleceğin mesleklerine hazırlanmak için onlara önemli fırsatlar sunuyor. Yarışma, Avrupa Birliği finansmanıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş bir­liğiyle yürütülen “Bugünün Gençleri Ge­leceğin Meslekleri Projesi” kapsamında hayata geçiriliyor.

Amaç; Dijital Gençlik Merkezleri (Dİ­GEM), belediyeler ve işletmeler için genç­lerin ihtiyaç duyduğu dijital beceriler ve geleceğin mesleklerini eşleştirecek uygu­lanabilir dijital projeler üretmek. Hedef; gençlerin, yerel sorunlara yaratıcı çözüm­ler geliştirmelerini sağlamak. Topluma ve ekonomiye değer katan, özellikle Sürdü­rülebilir Kalkınma Amaçları 5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için katkı ve uzun vadeli etki sağlayan projeler ortaya çıkarmak

Senin fikrin, senin geleceğin: Harekete geç

Yarışmaya DİGEM olan 45 ilden birin­de ikamet eden veya öğrenci olan gençler, bireysel olarak veya 5 kişilik ekiplerle ka­tılabiliyor.

Kadın liderliğinde olan ve kadın er­kek katılımı dengeli ekipler öncelikli. İki farklı çözüm grubu var: 15-18 yaş arası DİGEM ve eğitim kurumu için yenilikçi ve eşitlikçi dijital çözümler geliştirecek. 19-29 yaş arası ise DİGEM, belediyeler ve işletmeler için uygulanabilir dijital pro­jeler üretecek. Kategoriler ise şöyle: Ye­relde En Uygulanabilir Dijital Proje, En Yenilikçi ve Eşitlikçi Dijital Çözüm, En Kapsayıcı Fikir Özel Ödülü. Son Başvuru Tarihi 1 Eylül 2025. Seçilen proje ekipleri teknolojik ödüller kazanıyor, teknoloji ve girişimcilik eğitimleri alıyor. Mentor des­teği ile projelerini geliştiriyor ve teknoloji fuarlarında tanıtabiliyorlar. Hackathon ve atölyelere katılıyorlar.

UNDP Türkiye, gençler için işbirlikleri ile çok değerli projeler üretiyor. İş dünya­sına ilham olması için paylaşalım: Sam­sung Electronics ile yapay zeka, nesne­lerin interneti, kodlama ve programlama teknik becerileri kazandıran Innovation Campus. Boyner Grup ile genç kadınlar için sürdürülebilirlik laboratuvarı She Lab. Trendyol ile dijital teknolojilerle köylerde istihdam artması, üretim güç­lenmesi, kültürel değerlerin korunması ve yaşam standartları gelişmesini des­tekleyen Yarının Köyleri. Visa ile finan­sal okuryazarlık ve bütçe yönetimi için Paramı Yönetebiliyorum. Sabancı Vak­fı ile eğitimde ve istihdamda yer alama­yan genç kadınların sorun ve ihtiyaçlarını gündeme getiren Geleceğini Kuran Genç Kadınlar.

Geleceği şekillendiren gençler

Gençler bugün meslek seçimleri ve ön­celikleri ile geleceğe yön verecekler. Ge­zegenin kaynaklarını etkin kullanabil­mek için yeni bir ekonomi ve yeni meslek­ler oluşuyor. Vizyon ve beceri geliştiren eğitimlere ve projelere ihtiyaç var. Bakış açısının döngüselleşmesi sürecindeyiz. Yenilikçi fikirlerin oluşması ve uygulan­ması için daha çok gence ulaşmak, sür­dürülebilirlik yolunda ilerleyen tüm ku­rumların hedefleri arasında olmalı. İş dünyası, üniversiteler ve gençlerin hep birlikte acil çözümler üretmesi gerekiyor. Bu amaçla “İşte döngüsel gelecek” tema­sıyla Ekim ayında Sürdürülebilir Yaşam Festivali’nde buluşuyoruz. Sürdürülebi­lir Yaşam Okulu öncülüğünde ve UNDP Türkiye rehberliğinde ilerliyoruz. Sizleri de bekleriz.