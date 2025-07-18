Bugünün gençleri geleceğin meslekleri
Yeni ekonomi yeni meslekler ile birlikte geliyor. Gezegenin yeni sorunlarına yenilikçi çözümler üretmek için teknolojinin gücünü daha iyi kullanabilmek ve dijital becerileri bu yönde geliştirmek gerekiyor.
“Fikrim Gelecek: Gençler Arası Dijital Çözümler Yarışması” özgün fikirlerini gerçekleştirmek için teknolojiyle çözüm üretmek isteyen gençlere rehberlik ediyor. Dijital becerilerini geliştirmek ve geleceğin mesleklerine hazırlanmak için onlara önemli fırsatlar sunuyor. Yarışma, Avrupa Birliği finansmanıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğiyle yürütülen “Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi” kapsamında hayata geçiriliyor.
Amaç; Dijital Gençlik Merkezleri (DİGEM), belediyeler ve işletmeler için gençlerin ihtiyaç duyduğu dijital beceriler ve geleceğin mesleklerini eşleştirecek uygulanabilir dijital projeler üretmek. Hedef; gençlerin, yerel sorunlara yaratıcı çözümler geliştirmelerini sağlamak. Topluma ve ekonomiye değer katan, özellikle Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için katkı ve uzun vadeli etki sağlayan projeler ortaya çıkarmak
Senin fikrin, senin geleceğin: Harekete geç
Yarışmaya DİGEM olan 45 ilden birinde ikamet eden veya öğrenci olan gençler, bireysel olarak veya 5 kişilik ekiplerle katılabiliyor.
Kadın liderliğinde olan ve kadın erkek katılımı dengeli ekipler öncelikli. İki farklı çözüm grubu var: 15-18 yaş arası DİGEM ve eğitim kurumu için yenilikçi ve eşitlikçi dijital çözümler geliştirecek. 19-29 yaş arası ise DİGEM, belediyeler ve işletmeler için uygulanabilir dijital projeler üretecek. Kategoriler ise şöyle: Yerelde En Uygulanabilir Dijital Proje, En Yenilikçi ve Eşitlikçi Dijital Çözüm, En Kapsayıcı Fikir Özel Ödülü. Son Başvuru Tarihi 1 Eylül 2025. Seçilen proje ekipleri teknolojik ödüller kazanıyor, teknoloji ve girişimcilik eğitimleri alıyor. Mentor desteği ile projelerini geliştiriyor ve teknoloji fuarlarında tanıtabiliyorlar. Hackathon ve atölyelere katılıyorlar.
UNDP Türkiye, gençler için işbirlikleri ile çok değerli projeler üretiyor. İş dünyasına ilham olması için paylaşalım: Samsung Electronics ile yapay zeka, nesnelerin interneti, kodlama ve programlama teknik becerileri kazandıran Innovation Campus. Boyner Grup ile genç kadınlar için sürdürülebilirlik laboratuvarı She Lab. Trendyol ile dijital teknolojilerle köylerde istihdam artması, üretim güçlenmesi, kültürel değerlerin korunması ve yaşam standartları gelişmesini destekleyen Yarının Köyleri. Visa ile finansal okuryazarlık ve bütçe yönetimi için Paramı Yönetebiliyorum. Sabancı Vakfı ile eğitimde ve istihdamda yer alamayan genç kadınların sorun ve ihtiyaçlarını gündeme getiren Geleceğini Kuran Genç Kadınlar.
Geleceği şekillendiren gençler
Gençler bugün meslek seçimleri ve öncelikleri ile geleceğe yön verecekler. Gezegenin kaynaklarını etkin kullanabilmek için yeni bir ekonomi ve yeni meslekler oluşuyor. Vizyon ve beceri geliştiren eğitimlere ve projelere ihtiyaç var. Bakış açısının döngüselleşmesi sürecindeyiz. Yenilikçi fikirlerin oluşması ve uygulanması için daha çok gence ulaşmak, sürdürülebilirlik yolunda ilerleyen tüm kurumların hedefleri arasında olmalı. İş dünyası, üniversiteler ve gençlerin hep birlikte acil çözümler üretmesi gerekiyor. Bu amaçla “İşte döngüsel gelecek” temasıyla Ekim ayında Sürdürülebilir Yaşam Festivali’nde buluşuyoruz. Sürdürülebilir Yaşam Okulu öncülüğünde ve UNDP Türkiye rehberliğinde ilerliyoruz. Sizleri de bekleriz.