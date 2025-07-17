Bütçe açığı yılın ilk yarısında 1 trilyona yaklaştı
Parasal sıkılaştırma esaslı ekonomik program ikinci yılını da doldururken merkezi yönetim bütçesinin bu yılın ilk yarısında verdiği açık 1 trilyon liraya yaklaştı.
Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı verilere göre, haziran ayında merkezi yönetim bütçesinde harcamalar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,1 artışla 1 trilyon 239,6 milyar lira olurken, gelirler ise yüzde 53,8’le daha hızlı bir artış kaydederek 909,4 milyar lira oldu. Aylık bazda 330,2 milyar lira olan bütçe açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,9 oranında bir artış gösterdi.
Haziran ayında bütçe giderlerinin 963,9 milyarını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,6 artan faiz dışı harcamalar oluşturdu, faiz ödemeleri ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 177,7 artışla 275,7 milyar lira oldu. Böylece geçen yıl haziran ayında 176 milyar lira olan faiz dışı bütçe açığı, bu yıl aynı ayda yüzde 69 küçülerek 54,5 milyar liraya geriledi.
Buna göre hazirandaki yüksek bütçe açığı büyük oranda rekor düzeydeki faiz ödemelerinden kaynaklandı. Haziran ayları itibarıyla faiz ödemelerinin toplam bütçe giderleri içinde geçen yıl yüzde 11,5 olan oranı, bu yıl aynı dönemde yüzde 22,2’ye, vergi gelirlerine oranı da yüzde 20,5’ten yüzde 36’ya yükseldi.
Bütçe dengesinde en negatif ay
Merkezi yönetim bütçesi bu yıl ocak ayında 139,3 milyar, şubatta 310,1 milyar, martta 261,5 milyar, nisanda 174,5 milyar lira açık, mayıs ayında ise 235,2 milyar lira fazla vermişti. Buna göre 330,2 milyar lira açık verilen haziran, bütçe dengeleri açısından bu yılki en kötü ay oldu.
Yılın ilk altı aylık döneminde merkezi yönetim bütçe harcamaları geçen yılın eş dönemine göre yüzde 43,7 büyüyerek 6 trilyon 579,1 milyar, bütçe gelirleri ise yüzde 46,1 artışla 5 trilyon 598,6 milyar liraya ulaştı. İlk yarıda 980,5 milyar liraya ulaşan bütçe açığı geçen yılın aynı dönemindekinin yüzde 31,2 üzerinde gerçekleşti.
Altı ayda 1,1 trilyon TL faiz ödendi
İlk altı ay boyunca faiz ödemeleri diğer bütçe harcamalarına göre çok daha hızlı bir büyüme kaydetti. Ocak-haziran dönemi bütçe giderlerinin 5 trilyon 467,6 milyarını geçen yıla göre yüzde 36,5 artan faiz dışı harcamalar, 1 trilyon 111,4 milyarını ise yüzde 93,5 büyüyen faiz ödemeleri oluşturdu.
İlk altı aylık dönemlere göre faiz ödemelerinin toplam bütçe giderleri içindeki payı yüzde 12,5’ten yüzde 16,9’a, vergi gelirlerine oranı da yüzde 17,9’dan yüzde 23,3’e yükseldi. Başka deyişle ilk yarıdaki vergi gelirlerinin yaklaşık dörtte birini faiz yuttu. Faiz ödemeleri hariç tutulduğunda ise ilk altı ayda bütçenin 131 milyar lira fazla verdiği dikkati çekti. Geçen yılın aynı döneminde bütçede faiz dışı denge de 172,8 milyar lira ile açık vermişti.
2,5 trilyonluk cari transfer
Hazine yardımları, görevlendirme giderleri, hane halkına yardımlar, tarım ve hayvancılık destekleri vb. çok sayıda alanı kapsayan en büyük harcama kalemi cari transferler yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4 artışla 2 trilyon 512,3 milyar liraya ulaştı. Cari transferler bütçenin en büyük kalemi olmaya devam ederken, ikinci büyük kalem de yine personel giderleri oldu.
Memur maaşları, sözleşmeli personel ve işçi ücretleri, zam ve tazminatlar, ödenekler ve ek çalışma karşılıkları gibi kalemleri kapsayan toplam personel gideri ilk yarıda yüzde 36 artışla 1 trilyon 747,8 milyar liraya ulaştı. Kamu çalışanları adına sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi ödemeleri de yüzde 33,7 artarak 212,3 milyar lira oldu.
İlk yarıda devletin mal ve hizmet alımlarında hızlı bir artış yaşandı. Söz konusu alımların altı aylık tutarı yüzde 52 artışla 413,2 milyar lira oldu.
Kamu kuruluşlarına mamul mal alımı, gayrimenkul sermaye üretimi, müteahhitlik giderleri, onarım faaliyetleri gibi alanları kapsayan “sermaye giderleri” yüzde 50,4 artışla 432,4 milyar liraya ulaştı.
Kamu kurum ve işletmelerine yapılan “sermaye transferleri” ise yüzde 78,2’le faiz dışı harcama kalemleri içinde en hızlı artışı kaydederek 50,3 milyar lira oldu. Genel bütçeye dahil kuruluşlar ile yurt dışına “borç verme” kalemi ise yüzde 30,7 oranında azalarak 99,4 milyar liraya geriledi.
Bütçe gelirlerinin en büyük bölümünü oluşturan vergide yılın ilk yarısında toplam tahakkuk 6 trilyon 260 milyar lira olurken, aynı dönemde 4 trilyon 771,5 milyar lira ile bunun yüzde 76,2’si kadar tahsilat gerçekleştirildi. Vergi tahsilatının tahakkuka oranı geçen yılın aynı dönemine göre 2,4 puan artış gösterdi.
Geçen yıl ilk yarıda yüzde 83,9 olan vergi gelirlerinin toplam bütçe gelirindeki payı, vergi dışı gelirlerdeki artışın daha düşük kalması nedeniyle bu yıl aynı dönemde yüzde 85,2’ye yükseldi. Vergi tahsilatının toplam bütçe giderlerini karşılama oranı da 70,2’den yüzde 72,5’e yükseldi.
Vergi dışı en büyük genel bütçe gelir kalemi olan faiz, pay ve cezalarda bu yılın ilk altı ayındaki tahsilat yüzde 17,7 oranda düşük bir artışla 433,6 milyar lira oldu.
İlk altı ayda teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 127,6 milyar, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 20,2 milyar, sermaye gelirleri 22,6 milyar ve alacaklardan tahsilat 2,9 milyar liralık giriş kaydedildi ve böylece toplam “genel bütçe” gelirleri yüzde 103,8 artışla 5 trilyon 5,430,4 milyar lira oldu.
Özel bütçeli idarelerin öz gelirlerinden 128,9 milyar, düzenleyici ve denetleyici kurum gelirlerinden de 39,3 milyar liralık aktarma sonucu merkezi yönetim bütçesinin ilk yarıdaki toplam geliri 5 trilyon 598,6 milyar liraya ulaştı.
Haziran sonu itibarıyla son bir yılda ise bütçe giderleri 12 trilyon 781,1 milyar, bütçe gelirleri 10 trilyon 440,1 milyar, bütçe açığı milyar 2 trilyon 341,1 milyar liraya ulaştı. Faiz ödemelerinin 1 trilyon 807,5 milyar liraya ulaştığı son bir yılda 533,6 milyar liralık faiz dışı bütçe açığı verildi.
Faizde gerçekleşme yıllık hedefle uyumsuz
Yılın yarısı geride kalırken hem bütçe harcamaları hem de gelirleri yılın tümünde hedeflenen tutarların yarısından düşük kaldı. Yıllık hedefe göre altı aylık gerçekleşme oranı bütçe harcamalarında yüzde 44,7 olurken, bütçe gelirlerinde yüzde 43,7 oldu.
İlk yarıda bütçe açığı ise yıllık hedefin yüzde 50,8’i düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıdaki yüksek oranlı artışı nedeniyle faiz ödemeleri yılın tümünde öngörülen tutarın yüzde 57’sine ulaşırken, faiz dışı harcamalar ise yüzde 42,8’le görece düşük kaldı.
Gelirler cephesinde ise altı aylık vergi tahsilatında, yılın tümü için öngörülen tutarın yüzde 48,8’i ile yaklaşık olarak hedefle uyumlu, diğer bütçe gelirlerinde ise yıllık hedefin sadece yüzde 10,1’i ile çok düşük bir gerçekleşme yaşandı. Özellikle haziran ayında olmak üzere ilk yarıda geçen yıla göre gelirler giderlere kıyasla daha hızlı artarken, yıllık hedefe göre ise altı aylık gerçekleşmeler harcamalara kıyasla gelirlerde daha düşük çıktı.
Bütçe açığındaki büyüme görece hız kesmekle birlikte, Orta Vadeli Program’da (OVP) yılın tümü için öngörülen 1 trilyon 950 milyar liralık hedefin yaklaşık yarısı düzeyinde gerçekleşti. Ancak en büyük açıkların yılın son aylarında verildiği dikkate alındığında ilk yarıda 1 trilyona yaklaşan açık, yıllık hedefin aşılmaması için ikinci yarıda kamu maliyesinde daha ihtiyatlı olunması gereğinin işaretini verdi.