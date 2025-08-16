Bütçede yıllık açık hedefinin yüzde 51'i ilk 7 ayda aşıldı
Bütçe temmuzda 23,9 milyar lira açık verdi. Böylece yedi aylık açık 1 trilyon 4 milyar liraya ulaştı. Yılın tamamı için öngörülen açık 1 trilyon 950 milyar liraydı. Yedi aylık dönemde 1 trilyon 246 milyara ulaşan faiz ödemeleri geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse ikiye katlandı.
İki yılı aşkın süredir izlenen sıkı para politikası enflasyonu düşürmede somut sonuçlar verirken, kamu mali dengelerinde bozulma henüz yeterince aşılamadı. Merkezi yönetim bütçe açığı ilk yedi ayda 1 trilyon lirayı aştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, temmuzda merkezi yönetim bütçesinde harcamalar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,4 artışla 1 trilyon 120,8 milyar, gelirler ise yüzde 50,1’le daha hızlı bir artışla 1 trilyon 96,9 milyar lira oldu, 23,9 milyar lira bütçe açığı verildi. Aylık açık, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75,3 küçüldü. Bu yıl ocakta verilen 139,3 milyar, şubatta 310,1 milyar, martta 261,4 milyar ve nisanda 174,7 liralık açıktan sonra bütçe mayısta 235,2 milyar lira ile fazla vermiş, haziranda ise 330,2 milyar lira ile yılın en yüksek aylık açığı görülmüştü. Buna göre temmuz, bütçede mayıs hariç en pozitif ay oldu.
Yedi ayda trilyonluk açık
Yılın ilk yedi ayında bütçe harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,4 artışla 7 trilyon 699,8 milyar, gelirler ise yüzde 46,8 artışla 6 trilyon 695,5 milyar liraya ulaştı. Geçen yıl ilk yedi ayda 844 milyar lira olan bütçe açığı, bu yıl 1 trilyon 4,3 milyar lira ile bunun yüzde 19 üzerinde gerçekleşti. Yedi aylık açık, Orta Vadeli Program’da (OVP) yılın tümü için öngörülen 1 trilyon 950 milyar liralık hedefle uyumlu. Ancak en büyük açıkların yılın son aylarında verildiği dikkate alındığında hedefin aşılmaması için izleyen dönemde kamu maliyesinde daha ihtiyatlı olunması gerekiyor. Çünkü temmuz itibarıyla yılın tamamı için öngörülen açığın yüzde 51,5’ine ulaşıldı.
Faiz ödemeleri rekor kırdı
Yedi ay boyunca faiz ödemeleri diğer bütçe harcamalarına göre çok daha hızlı artış kaydetti. Ocak-temmuz bütçe giderlerinin 5 trilyon 467,6 milyarını geçen yıla göre yüzde 36,2 artan faiz dışı harcamalar, 1 trilyon 246 milyarını ise yüzde 86,8 artan faiz ödemeleri oluşturdu. İlk yedi aylara göre faizin bütçe giderleri içindeki payı yüzde 12,3’ten yüzde 16,2’ye, vergi gelirlerine oranı da yüzde 17,4’ten yüzde 21,8’e çıktı. Buna göre yedi aydaki vergi gelirinin beşte birden fazlasını faiz yuttu. Faiz hariç tutulduğunda ise bütçe yedi ayda 241,7 milyar lira fazla verdi. Geçen yıl aynı dönemde bütçede faiz dışı denge 177 milyar lira ile açık vermişti.
2,9 trilyonluk cari transfer
Hazine yardımları, görevlendirme giderleri, hane halkına yardımlar, tarım ve hayvancılık destekleri vb. giderleri kapsayan en büyük harcama kalemi cari transferler yedi ayda yüzde 37,8 artışla 2 trilyon 901,3 milyar liraya ulaştı. İkinci büyük harcama kalemi olan; memur maaşları, sözleşmeli personel ve işçi ücretleri, zam ve tazminatlar, ödenekler ve ek çalışma karşılıkları gibi kalemleri kapsayan toplam personel gideri de yüzde 35,1 artışla 2 trilyon 69,9 milyar lira oldu. Yedi ayda kamu çalışanları adına 249,9 milyar liralık da sosyal güvenlik devlet primi ödendi. Devletin mal ve hizmet alımlarının yedi aylık tutarı yüzde 49,2 artışla 493,3 milyar, kamu kuruluşlarına mamul mal alımı, gayrimenkul sermaye üretimi, müteahhitlik giderleri, onarım faaliyetleri gibi alanları kapsayan “sermaye giderleri” yüzde 47,4 artışla 549,3 milyar lira oldu.
Finansman kalitesinde artış var
Bütçede en büyük gelir kalemi olan vergide 7 ayda toplam tahsilat yüzde 49,6 artışla 5 trilyon 721,3 milyar liraya ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde yüzde 83,8 olan vergi gelirinin toplam gelirdeki payı, bu yıl yüzde 85,4’e çıktı. Vergi tahsilatının toplam giderleri karşılama oranı 70,8’den yüzde 74,3’e yükseldi. Bütçenin finansman kalitesinin daha somut göstergesi olarak vergi gelirinin faiz dışı harcamaları karşılama oranı yüzde 80,7’den 88,6’ya çıktı. Vergi dışı en büyük gelir kalemi olan faiz, pay ve cezalarda yedi aylık tahsilat yüzde 20,6 artışla 534,1 milyar lira oldu.