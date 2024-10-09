Bütçesiz (plansız) aksiyonlar, geçici başarılar, amaç sürdürülebilirlik
Bugün sizlerle içinde bulunduğumuz dönemi de dikkate alarak işletmelerde bütçe yönetimi sürecinin nasıl olması gerektiği konusunda bilgi paylaşmak istiyorum. Unutulmamalıdır ki hedefler aksiyonların ve performansların belirleyicisidir. Özellikle devlet, şirket hatta bireyler için hedeflerin başarısı planlı uygulamalara bağlıdır.
Bu konuda özellikle yaşadığımız konjonktür de dikkate alındığında plansız uygulamaların bedeli çok daha ağır olacaktır. İşte bu yaklaşım çerçevesinde ekim ayı ile birlikte 2025 yılı bütçelerinin hazırlık süreci genel itibarıyla başlamış olmalıdır. Bütçenin de 15 Aralık tarihinde bitirilmesi hedeflenmelidir. Bütçesiz faaliyetler, kaynak planlamanın yönetilmediği aksiyonlar öngörü yaratmadığı gibi maliyetlerin ve verimliliğin de kaybını oluşturacaktır.
Ancak tabi ki burada en çok dikkat çeken işletmelerde miş gibi yapmak yani bütçe yapıp ona uymayan aksiyonlar ile süreci yönetmeye çalışmaktır. Bu en büyük işletme için faaliyet risklerinden biri olacaktır.
İşletmelerde bütçe yönetiminin önemi ve etkileri
Bütçe yönetimi, işletmelerin finansal hedeflerine ulaşmalarını sağlayan en temel yönetim süreçlerinden biridir. İşletmelerin kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, gelir ve giderleri dengede tutmaları, sürdürülebilir bir büyüme ve karlılık sağlamak açısından kritik öneme sahiptir.
1 Finansal kontrol ve planlama
Bütçe yönetimi, işletmelere gelecekteki finansal durumlarını öngörme ve planlama imkânı sunar.
2 Verimlilik ve kârlılık artışı
Bütçe yönetimi, işletmelerin mevcut kaynaklarını en etkin şekilde kullanmalarını sağlar. Gelir ve giderlerin izlenmesi, gereksiz harcamaların fark edilmesini ve ortadan kaldırılmasını kolaylaştırır.
3 Risk yönetimi
İşletmeler, faaliyetlerini sürdürürken pek çok finansal riskle karşı karşıya kalırlar. Bütçe yönetimi, bu risklerin öngörülmesi ve minimize edilmesi konusunda önemli bir araçtır.
4 Performans ölçümü
Bütçe yönetimi, işletmelerin performansını ölçmek için de etkili bir yöntemdir. Gerçekleşen mali sonuçlar ile bütçede belirlenen hedefler karşılaştırılarak işletmenin ne kadar başarılı olduğu tespit edilebilir.
5 Sermaye kullanımının optimizasyonu
Bir işletmenin sahip olduğu sermaye, sınırlıdır. Bu nedenle, bu sermayenin en etkin şekilde kullanılması gerekir. Bütçe yönetimi, işletmenin sermayesini hangi alanlara yönlendirmesi gerektiğini belirlemesine yardımcı olur.
6 Stratejik karar alma sürecine katkı
İyi bir bütçe yönetimi, işletmenin uzun vadeli stratejik hedeflerine ulaşması için gerekli olan kararların alınmasında önemli bir rol oynar. Yönetim, bütçe analizlerine dayanarak, hangi pazarların veya ürünlerin daha fazla kaynak gerektirdiğini belirleyebilir.
İşletme bütçesi nasıl hazırlanmalıdır?
İyi bir bütçe süreci, işletmenin mali durumunu sağlıklı bir şekilde yönetmesine ve büyümesine katkıda bulunur.
1 Bütçe hedeflerinin belirlenmesi
Bütçe yapım sürecinin ilk adımı, işletmenin mali hedeflerini belirlemektir. Bu hedefler, kısa, orta ve uzun vadeli olabilir. Örneğin, kısa vadede işletmenin nakit akışını dengelemek, orta vadede belirli bir karlılık oranına ulaşmak, uzun vadede ise yeni yatırımlar yapmak hedeflenebilir.
2 Geçmiş verilerin analizi
Bütçe yaparken, geçmiş mali verilerin analizi büyük önem taşır. Geçmiş dönem gelir ve giderlerini inceleyerek, gelecekteki bütçeyi daha gerçekçi bir şekilde planlamak mümkündür. Gelirler, satış hacimleri, maliyetler, yatırım geri dönüşleri gibi veriler göz önünde bulundurulmalıdır.
3 Gelir ve giderlerin tahmin edilmesi
Bütçe yapmanın en kritik aşamalarından biri, gelir ve gider tahminlerinin yapılmasıdır. Gelirler, işletmenin sattığı ürün veya hizmetlerden elde ettiği kazançları içerir. Giderler ise personel maaşları, kira, malzeme maliyetleri, pazarlama harcamaları gibi işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için yaptığı harcamalardır. Gelir tahminleri yapılırken, piyasa koşulları, müşteri talepleri ve ekonomik göstergeler dikkate alınmalıdır. Aynı şekilde gider tahminlerinde de maliyet artışları, enflasyon ve diğer dış faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.
4 Nakit akışının planlanması
Bir işletmenin finansal sağlığı için nakit akışının doğru planlanması çok önemlidir. Gelir ve giderlerin ne zaman gerçekleşeceğini tahmin etmek, işletmenin likiditesini yönetmesine yardımcı olur.
5 Bütçenin bölümlere ayrılması
Bütçe yaparken işletmenin farklı bölümlerinin ihtiyaçlarına göre bütçe kalemleri belirlenmelidir. Örneğin, pazarlama, üretim, Ar-Ge ve insan kaynakları gibi departmanlar, faaliyetlerine göre ayrı bütçe kalemlerine sahip olmalıdır. Her bölümün bütçesi, kendi hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak şekilde düzenlenmelidir.
6 Esnek ve uyarlanabilir bütçe hazırlanması
Piyasa koşulları, ekonomik dalgalanmalar veya işletme içi değişiklikler gibi faktörler, bütçenin zamanla yeniden değerlendirilmesini gerektirebilir. Bu nedenle, bütçe planı esnek olmalı ve gerektiğinde revize edilebilir bir yapıya sahip olmalıdır.
7 Bütçenin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve takip edilmesi
Bütçenin yapıldıktan sonra etkin bir şekilde takip edilmesi, en az bütçeyi oluşturmak kadar önemlidir. Yıl içinde belirli periyotlarla (örneğin aylık ya da üç aylık) bütçenin durumu gözden geçirilmeli ve gerçek sonuçlar ile bütçe tahminleri karşılaştırılmalıdır. Bu süreçte, sapmaların nedenleri analiz edilmeli ve gerekli düzeltici önlemler alınmalıdır. Bütçe hedeflerine ulaşmak için sürekli bir kontrol ve değerlendirme süreci şarttır.
8 Yönetimin katılımı ve iletişim
Başarılı bir bütçe süreci, sadece finans departmanının değil, işletmenin tüm yönetim kademelerinin katılımını gerektirir. Departman yöneticileri, kendi bölümlerinin bütçe ihtiyaçlarını en iyi bilen kişilerdir. Bu nedenle, bütçe hazırlık sürecinde onların görüş ve katkıları önemlidir. Aynı zamanda bütçe süreci, tüm çalışanlara açık ve şeffaf bir şekilde iletilmeli, herkesin bütçe hedeflerine katkıda bulunması teşvik edilmelidir. Bütçe yapmak, bir işletmenin finansal başarısı için vazgeçilmez bir süreçtir. Ayrıca burada konu edilmemiş olmasına rağmen bütçenin bir stratejik planla bağlantılı yönetilmesi sürdürülebilirliği için büyük önem taşır. Planlanmamış yol hedefe ulaşmaz.
Son söz: Gençliğinde bilgi ağacını dikmeyen, yaşlılığında rahatlayacağı bir gölge bulamaz. Seneca