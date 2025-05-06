Büyük buluşmadan alnının akıyla çıkmak

Bir bakanlık düşünün ki, tarım arazileri, ormanlar, göller ve denizler, sulak alan­lar ve meralar -ki ülkemiz yüzölçümünün yüzde 80’inden fazlası demek oluyor- tama­mı sizin sorumluluğunuzda. Geriye kalan alanlarda yaşayanların da gıda güvencesi ve gıda güvenliği yine sizin omuzlarınızda. Ge­minin kaptanı olabilirsiniz ancak danışma­dan onu güvenli limana ulaştıramazsınız.

“Türkiye Yüzyılı Bereketin Yüzyılı”

Uzmanlık alanı bu kadar geniş ve strate­jik olunca istişare daha bir önem kazanıyor. Bakan Yumaklı, “Türkiye Yüzyılı Bereke­tin Yüzyılı” temalı 4. Tarım ve Orman Şura­sı’na başarıyla başkanlık etti.

28-30 Nisan’da yapılan Şuraya, 87 üni­versiteden 288 akademisyen, özel sektör­den 205, sivil toplum kuruluşlarından 417 ve kamudan 687 uzman olmak üzere 1600 paydaşın aktif katılımı sağlandı.

Ocak ayında Bakan İbrahim Yumaklı’nın yaptığı açılış ile oluşturulan 16 çalışma gru­bunun üç aylık sürede belirlediği 371 hedef ve 2 bin 668 strateji oylanarak kabul edildi.

Bilimsel temelli yaklaşım, katılımcılık ve iş birliği, sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve gelecek odaklı bakış açısı vizyonuyla başla­tılan şura kapsamında beş ayrı başlıkta ve 3 bin 500 katılımcıyla atölye çalışmaları ya­pıldı.

Atölye çalışmaları değer kattı

Bu atölyelerden birisi olan Tarım Dip­lomasisi açılış oturumuna Bakan Yumaklı ile dört ülke tarım bakanı katıldı. Giderek önemi artan tarım diplomasisi konusunda önemli bir farkındalık sağlanmış oldu.

Bir diğer atölye ise Tarım Ekonomisi ala­nında yapıldı. Açılışında Bakan Mehmet Şimşek’in detaylı sunumu ülke gündemin­de geniş yer buldu. Ancak tarım ekonomisi bölümlerinden hiçbir akademisyenin izle­yen panelde yer almadığı tespitini de kay­da geçirmem gerekiyor. Her aşamasına ka­tıldığım şurada, Kırsal Kalkınma Grubunun çalışmalarına katkı vermeye çalıştım. Son olarak Şura Başkanlık Divanında Başkan­vekili sıfatıyla genel kurulun ateşli tartış­malarını yönetebilme şerefine nail oldum.

Şuranın sonuç bildirgesi, Cumhurbaşka­nı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Ma­yıs Çiftçiler Gününde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ilan edilecek.

Şuralar gerekli mi?

Peki bu şuralar ne için yapılır? Ülkenin tarımsal makro ekonomik göstergelerine herhangi bir katkı sağlamış mıdır? Geçen haftaki yazımda arz güvenliği bağlamın­da birkaç göstergeye yer vermiştim. 3. ve 4. Şuralar arasında 5-6 yıllık bir süre geçmiş. 3.Şurada alınan 59 kararın 38’i eylem pla­nına dönüşmüş. Bunların 30’u tamamlanır­ken 5’i yüzde 90 oranında hayata geçirilmiş.

Tamamının şura kaynaklı olamayacağı­nı belirterek fikir vermesi bakımından bazı değerlendirmelerde bulunmak istiyorum:

Önceki şuradan bugüne tarımsal ihraca­tımız 14,9 milyar dolar (%84) artış göster­miş. Aynı dönemde nüfusumuz 3,6 milyon, turist sayısı ise 16,6 milyon artmış. Bu ar­tışa rağmen tarımsal dış ticaret fazlamız önemli bir sıçrama yapmış.

Aynı dönemde tarımsal istihdamımız 5,3 milyondan 4,8 milyona gerilemiş ve fa­kat tarımsal GSYH, 46,2 milyar dolardan 73,9 milyar dolara yükselmiş. Ülkelerin ge­lişim sürecinde tarımsal istihdamın azal­ması beklenirken genç nüfusun tarımda tu­tulması önemli hale gelir. Bu dönemde top­lam bitkisel üretim 115 milyon tondan 137 milyon tona yükselerek yüzde 19,4 dönem­sel artış ve yüzde 3 yıllık artış sağlanmıştır. Toplam meyve üretimi yüzde 27, sebze üre­timi yüzde 12 ve stratejik ürün olan tahıllar yüzde 13 artış göstermiştir.

İki öneri ile yazımızı tamamlayalım:

4.Tarım Orman Şuras’ının etki değerlen­dirmesinin yapılabileceği bir sistem oluş­turulabilir.

Sürekli ve hızlı değişim, Şura kararlarını zaman zaman yenilemeyi gerektirebilir. Bu amaçla, dar kapsamlı ve konu bazlı atölye çalışmaları ile bu güncelleme sağlanabilir.