Büyük ümitler ve küçük hakikatler
Para Politikası Kurulu merakla beklenen toplantısında politika faizini 250 baz puan indirdi. Enflasyona kadar bu toplantıda da 300 baz puan gelir görüşü hakimdi. Son gelen enflasyon verisi sonrası beklentiler 200 baz puana gerilerken, TCMB Başkanı'nın sessiz döneme girmeden yaptığı ve ana göstergelerde bozulma görmüyoruz mesajı ile faiz indirimleri devam eder algısı yerleşti.
Nihayetinde de TCMB, 200 ile 300 arasında 250 indirim ile orta yolu buldu diyebiliriz. 2021'de heterodoks deney öncesi faizler yüzde 19 düzeyindeydi. İki yıldır süren dezenflasyon süreci içinde gelebildiğimiz yer onun iki katından fazla. Dolayısıyla faiz indirimlerinde 50 baz puan az ya da fazla olmasının pratikte nasıl bir etkisi var inanın bilmiyorum. Daha ziyade piyasaya, reel sektöre ve neticesinde hanehalkına verdiği bir sinyal etkisinden söz edilebilir. Ancak bu sinyal etkisinin oldukça kısıtlı olduğunu da belirtmek gerekiyor.
Ciddi bir yokuşla karşılaşabiliriz
Son enflasyon raporu sunumunda hayatımıza giren ara hedefler konusunda piyasanın öngörüsü ile TCMB arasında ciddi farklar olduğunu biliyoruz. Şu an bulunduğumuz noktadan gelecek yıl sonunda yüzde 16 düzeyinde bir enflasyona doğru gideceksek onun yolu hafif eğimli değil ciddi tırmanma içeren bir yokuşu işaret etmektedir. Zira gelir dağılımının bozulması ile talep koşulları büyüme verisinde de özel tüketim kaleminde görebildiğimiz gibi sıkılaştırılamamaktadır. Paradoksal olarak altın fiyatlarının yukarı gitmesi dahi taşınan yüklü miktarda stok ile servet etkisi yaratmaktadır. Önümüzdeki aylarda faizlerin daha da aşağı geldiği, kredi musluklarının daha da açıldığı bir ortamda enflasyon nasıl düşecek, bunun cevabı yok.
Trump’ın öngörülmesi imkansız politikaları
Yıla başlarken yapılan petrol fiyatlarına dair tahminlerin çok altında kalmamız ve EUR/USD paritesinin ihracat gelirimizi artıran ara malı ithalatı maliyetimizi ise yerinde saydıran hali de unutulmamalı. Hatırlatmak isterim ki, bu veriler kontrolümüzde değil, tüm dünyadaki jeopolitik riskler ve Trump'ın öngörülmesi imkansız politikaları özellikle petrol fiyatları üzerinde etki yaratabilir. Fransa'daki ve İngiltere'deki hükümet krizleri Avrupa'yı aşağı çekip, dolar endeksini destekleyebilir. O zaman zaten şu anda bile fazlasıyla iyimser olan beklenti setimiz neye dönüşür bir düşünelim...
|Borsa
|10.382,89
|-1,92 %
|Dolar
|41,3363
|0,02 %
|Euro
|48,5681
|-0,07 %
|Euro/Dolar
|1,1735
|0,00 %
|Altın (GR)
|4.829,38
|0,02 %
|Altın (ONS)
|3.633,66
|-0,20 %
|Brent
|66,0900
|-1,96 %