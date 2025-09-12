Büyük ümitler ve küçük hakikatler

Para Politikası Kurulu merakla bekle­nen toplantısında politika faizini 250 baz puan indirdi. Enflasyona kadar bu top­lantıda da 300 baz puan gelir görüşü ha­kimdi. Son gelen enflasyon verisi sonrası beklentiler 200 baz puana gerilerken, TC­MB Başkanı'nın sessiz döneme girmeden yaptığı ve ana göstergelerde bozulma gör­müyoruz mesajı ile faiz indirimleri devam eder algısı yerleşti.

Nihayetinde de TCMB, 200 ile 300 arasında 250 indirim ile orta yolu buldu diyebiliriz. 2021'de heterodoks deney öncesi faizler yüzde 19 düzeyindey­di. İki yıldır süren dezenflasyon süreci içinde gelebildiğimiz yer onun iki katından fazla. Dolayısıyla faiz indirimlerinde 50 baz puan az ya da fazla olmasının pratikte nasıl bir etkisi var inanın bilmiyorum. Da­ha ziyade piyasaya, reel sektöre ve netice­sinde hanehalkına verdiği bir sinyal etki­sinden söz edilebilir. Ancak bu sinyal etki­sinin oldukça kısıtlı olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Ciddi bir yokuşla karşılaşabiliriz

Son enflasyon raporu sunumunda haya­tımıza giren ara hedefler konusunda piya­sanın öngörüsü ile TCMB arasında ciddi farklar olduğunu biliyoruz. Şu an bulundu­ğumuz noktadan gelecek yıl sonunda yüz­de 16 düzeyinde bir enflasyona doğru gi­deceksek onun yolu hafif eğimli değil ciddi tırmanma içeren bir yokuşu işaret etmek­tedir. Zira gelir dağılımının bozulması ile talep koşulları büyüme verisinde de özel tüketim kaleminde görebildiğimiz gibi sı­kılaştırılamamaktadır. Paradoksal olarak altın fiyatlarının yukarı gitmesi dahi taşı­nan yüklü miktarda stok ile servet etkisi yaratmaktadır. Önümüzdeki aylarda faiz­lerin daha da aşağı geldiği, kredi musluk­larının daha da açıldığı bir ortamda enflas­yon nasıl düşecek, bunun cevabı yok.

Trump’ın öngörülmesi imkansız politikaları

Yıla başlarken yapılan petrol fiyatlarına dair tahminlerin çok altında kalmamız ve EUR/USD paritesinin ihracat gelirimizi ar­tıran ara malı ithalatı maliyetimizi ise ye­rinde saydıran hali de unutulmamalı. Hatır­latmak isterim ki, bu veriler kontrolümüz­de değil, tüm dünyadaki jeopolitik riskler ve Trump'ın öngörülmesi imkansız politikala­rı özellikle petrol fiyatları üzerinde etki ya­ratabilir. Fransa'daki ve İngiltere'deki hü­kümet krizleri Avrupa'yı aşağı çekip, dolar endeksini destekleyebilir. O zaman zaten şu anda bile fazlasıyla iyimser olan beklenti setimiz neye dönüşür bir düşünelim...