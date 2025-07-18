Büyükada’da saklı bir cennet
Büyükada’daki Princes’ Palace Resort, İstanbul’da denizin ortasında yer alan ve tekneyle ulaşımı olan dört mevsimlik bir cennet vadediyor.
İstanbul’daki Adalar, özellikle yaz döneminde turizm cenneti gibi olan, bir yanıyla İstanbul’a ait diğer yanıyla da kendine has bambaşka bir kültüre sahip bir bölge. Büyükada da iyot kokulu sakin ortamıyla gerek İstanbul’un simgesi vapurların gerekse de teknelerin uğrak yeri.
İstanbul’un yanı başındaki bu saklı cennete bu kez de tekneyle gidelim dedik ve misafirim Les Benjamins markasının kurucusu Bünyamin Aydın ile birlikte bir Delta 33’le soluğu Büyükada’daki Princes’ Palace Resort’ta aldık.
19. yüzyılda Osmanlı paşaları, Levantenler ve İstanbul’un seçkin ailelerinin yazlık cenneti olan Büyükada’da yapılan otel, adanın yeşilin ve denizin buluştuğu bir noktasında yer alıyor. Marmara Denizi’nde bir kaçış noktası ve huzur simgesi olmayı hedefleyen otel, 2016 yılında yeniden inşa edilen Akdağ Köşkü’nde bulunuyor.
Mimar Nezih Tekinel, iç mimar Clint Nagata ve tasarımcı Zeynep Fadıllıoğlu imzalarını taşıyan resort, 30 dönümlük bir arazide kurulmuş.
Tekneyle ulaşım var
Resort’un kendine ait bir iskelesi, tonozları ve İstanbul’dan misafir taşıyan bir tekne ulaşımı da var. Bu sayede misafirler deniz kokusunu içine çeke çeke yaklaşık 10 dakikada otele ulaşabiliyor. Otel girişindeki lobi tasarımı, puro odası, havuzlar ve restoran son derece şık. 70 oda ve suite evsahipliği yapan Princes' Palace’taki Kreb's Grill & Beach Bar, canlı renkler, yumuşak müzik ve rahatlatıcı atmosferiyle lüks ve elegan bir beach club ortamı sunarken; sağlık ve zindeliği ön planda tutan Anim WellbeingCenter, ruhu ve bedeni yenileyen hizmetleriyle dikkat çekiyor.
Otelin deniz seviyesine uzanan bölümünde konumlanan EMA’s Dining Room, Akdeniz ve Uzakdoğu mutfağından ilham alan menüsüyle rafine ve kaliteli bir yemek deneyimi sunuyor. Günün 12 saati boyunca hizmet veren bu özel restoran, misafirlerine dinginlik ve lezzeti bir arada yaşatıyor. Uluslararası lezzetlerin bir araya gelmesiyle Şef Samet Güney tarafından oluşturulan menüde ise daha çok mevsimsel ürünler kullanılıyor.
Markalaşmayı seçen bir iş adamı
Türkiye’den marka çıkmaz düşüncesini yıkan isimlerden biri, Les Benjamins’in kurucusu Bünyamin Aydın. Sadece tişört üreten biri olmak yerine gerçek bir marka olmayı seçen, hedeflerini büyük tutan, dünyanın önde gelen markalarıyla yaptığı işbirlikleriyle adından söz ettiren Aydın ile Büyükada gezimizde sohbet etme imkanı da bulduk.
Bünyamin Aydın, son dönemde kendisini daha çok sağlıklı bir yaşama ve sakinleşmeye adadığını söylüyor. Yoğun iş gündemi ve programları yakalamaya çalışmaktan yorulduğunu belirten Aydın, yoga yaptığını, iyi beslendiğini ve teniz bir hayat yaşamaya gayret ettiğini anlatıyor.