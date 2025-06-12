Büyümede hızlanıyor, dünyadan ayrışıyoruz…Yine, “Bu sağlıklı mı?” diye sorgulamıyoruz…

Dünya Bankası…

Ocak ayında “küresel büyüme tahmi­nini” güncellemişti…

Ve…

“Dünya 2025 yılında yüzde 2.7 büyüyecek” demişti…

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Dün değiştirdi…

Küresel büyüme tahminini yüzde 2.3’e düşürerek, ABD’de mortgage krizinin yaşan­dığı 2007 yılı seviyelerine çekti…

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Ekledi:

“Son 70 yılın, en zayıf 10 yılını yaşıyor/ yaşayacak dünya ekonomisi”

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Banka; Ocak ayında Türkiye’nin büyüme­sine yönelik tahminini de paylaşmıştı…

Ve Türkiye’nin yüzde 2.6 büyüyebileceğini hesaplamıştı…

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Yeni hesap mı?

Tahminini, küresel beklentinin tersine, yarım puan birden artırarak 3.1’e çıkardı…

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Fitch de Türkiye’yi değerlendirdi:

Yılsonu için, genel beklentiden daha dü­şük bir faiz beklediğini dile getirdi…

Tarifelerin, Türk bankacılık sektörü üzerindeki etkisinin çok sınırlı kalacağını belirtti…

VELHASIL

Ekonomimiz, ilk 3 ayda yapılan tahmin­lerin/beklentilerin üzerinde büyüyecek…

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1951-1960 arasında ortalama yüzde 6.4;

1961-1970 arasında ortalama yüzde 5.4;

1971-1980 arasında ortalama yüzde 4.5;

1981-1990 arasında ortalama yüzde 4.7;

1991-2000 arasında ortalama yüzde 4.2;

2000-2025 arasında ortalama yüzde 5.5 büyüdüğümüz gibi…

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(Sanayi ürünlerinin tamamını ithal etti­ğimiz 1923’den, 1940 yılına kadar kümülatif olarak yüzde 230’a yakın büyümüş)

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Bu büyüme oranları;

Ve sonucunda yaşanan bugünler…

Bize ne anlatıyor?

Büyümeye değil kalkınmaya; “ne olursa olsun büyümeye” değil “sağlıklı büyümeye”; niceliğe değil niteliğe ve teknik/evrensel eğitime odaklanmamız gerekliliğini “tek­raren” hatırlatıyor…