Büyümeden vazgeçmeden dezenflasyon

Dünyada enf­lasyon ile gerçekten uğra­şarak üstesinden gelmeyi başara­mayan ülke pek yok. Diğer yan­dan bizim kadar hiper enflasyo­nun eşiğine ka­dar gelip yeniden dönmeyi başarabilen ülke de yok.

Eski Yugoslavya, Vene­zuela ve Arjantin uçurumun kenarında dengede durmayı beceremeden diğer tarafa ge­çen ülkeler ilk planda düşün­düğümüzde. Bizim birçok de­fa üç basamaklı enflasyonun sınırına gelip oradan geri dö­nüşümüz bize artık neredeyse normal geliyor.

Buna mukabil başta kredi derecelendirme kuruluşları olmak üzere ülke­mizin dışından ülkemize da­ir rapor yazanlar için bu pek anlaşılabilir değil. İş dünya­sında da kendini gösteren ve güçlü kasımız haline gelen sü­rekli değişen şartlara çok kısa sürede adapte olmak farkımı­zı yansıtıyor. Özellikle kuzey Avrupa ülkelerinde bu kadar sık gündem ya da koşullar de­ğişse ekonomik aktivitenin durma noktasına geleceğini tahmin etmek güç değil.

An­cak bizim için enflasyonu dü­şürmek için faizleri indirmek de sonra baktık olmadı geri artırmak da artık normal kar­şılanıyor. İşte Ortodoks ya da genel klasik iktisatın kuralla­rı çerçevesinde hamleler gel­meye başladı neden bir anda kredi notumuz eski seviyesi­ne geri gelmiyor diye hayıfla­nıyoruz. Ancak bu kadar sık fikir değiştirilen bir yerde ge­riye dönme riski de azımsan­mayacak fazla algısı doğal as­lında. O yüzden S&P ve Fitch sonrasında Moody's kısmın­da da benzer hamlelerin gel­mesi bizim için iki ikinin dört etmesi kadar net olsa da onlar için sis bulutları mevcut.

Enflasyon ile mücadelede bir noktaya geldik ancak genel kabul olan ivme kaybetmeden dezenflasyonun devamı bek­lentisinin ne kadar gerçekçi olduğu tartışılır. Zira stopajın artması gibi alınan bütçe dos­tu kararların insanların daha fazla tüketime yol açabileceği ihtimali biraz ıskalanıyor gi­bi geliyor. Maliye politikaları­nın daha ziyade gelirler tara­fına yoğunlaştığı ve harcama­lar tarafından yüzdesel olarak önemli bir tasarrufa gidilme­diği yerde enflasyonda bu­radan sonra çok kolay değil. %80'den %30'lara geldiğimiz hızda %20'lere ve gelecek yıl­larda tek basamağa gelemeye­ceğimizi düşünüyorum, uma­rım yanılırım.