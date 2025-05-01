“Çalışıp kazandığıyla, tasarruf da yapabilen” işçilerin “çoğunlukta olduğu” nice bayramlara…

8 yıl önce…

Düsseldorf’ta, park halindeki taksiye, işaretle derdimi anlatamayınca, yanına ka­dar yürümüştüm…

***

Şoför kaptırmış;

Tolstoy’un Savaş ve Barış’ını okuyordu…

Kitabın Türkçe olduğunu görüp, “Keyfi­nizi bölüyorum, ama…” diye selamlayınca, “Gideceğiniz yere mutlu bir şekilde ulaştır­mak, en az bu kitap kadar keyif verir…” gibi bir cümle kurdu, gülümseyerek…

***

Konyalıymış…

15 yıldır Almanya’da yaşıyormuş…

Ve işini çok seviyormuş…

***

“Genel olarak işlerini seven insanlar ya­şar burada; bu nedenle herkes huzurlu…” deyip ekledi:

“Ekonomisi güçlü bir bölgedeyiz…

İnsanlar, çalıştığı zaman, her anlamda karşılığını alabildiği için;

Ve sistem gereği, bir taksi şoförü dahi bir belediye başkanından da, parlamenterden de daha fazla kazanabildiği için;

Üretimde ve dolayısıyla ekonomide güç­lüyüz ve yüksek refaha sahibiz…”

VELHASIL

O gün…

Bazı ürünlerde dünya pazarının yüzde 70’ine hakim, Alman kimya devinin fabri­kasında röportaj da yapmıştım…

***

O fabrikada, 17 ayrı ürün için, her ay 17 tanıtım toplantısı yapılıyormuş…

Ve o toplantılara ortaokul/lise/üniver­site öğrencileri de davet ediliyormuş…

***

Bir bölümde, 30’a yakın lise/üniver­site öğrencisi ile 1 yıl sonra piyasaya sürülecek ve 3 yıl sonra üretilebilecek iki ürünün Ar-Ge hikayesini ve “insanlığa sağlayacağı konforu” dinledikten sonra, bir öğrenciye fikrini sordular:

“Sevdim bu işi!” dedi… (seçeceği, seve­ceği, kendini geliştireceği mesleği bul­muştu)

***

Tüm çalışanların işini severek yaptığı;

Kazancıyla kendine ve ailesine yatırım yapabildiği;

Tasarrufunu da yükselttiği bir çalışma hayatı dileğiyle, nice bayramlara…