Çalışırken kaç TL sigorta primi ve vergi ödüyorsunuz!

Ülkemizde milyonlarca çalışan her ay sigorta primi ve vergi ödüyor. Ayrıca işveren de çalışanlar için sigor­ta primi ödüyor. Asgari ücretle çalışan­lar vergi ödemiyor, sadece sigorta primi ödüyor.

Çalışanlar yıllarca ödediği bu primler karşılığında emekli olduğunda ne kadar emekli aylığı veriliyor.

Bugünkü yazımda çalışanların çalış­ma süresi boyunca ödediği sigorta pri­mini, buna ilave işçi adına işveren his­sesi ve vergi maliyeti ile birlikte toplam ne kadar prim ve vergi ödendiğini, yıl­lar sonra bu ödenen primlere istinaden emekli olan kişiye devletin emekli aylı­ğı olarak ne kadar ödeme yaptığını ana­liz edeceğiz.

Asgari ücretle çalışan bir kişi aylık net 22.104,68 TL maaş alır, işçi ayrı­ca 3.640,77 TL sigorta primi 260,06 TL işsizlik sigorta primi öder yani işçiden 3.900,83 TL sigorta primi kesintisi olur. İşverenden ise 4.095,87 TL sigorta pri­mi 520,11 TL işsizlik sigorta primi ol­mak üzere toplam 4.615,98TL kesinti olur. İşçi ve işverenden toplam 8.516,81 TL sigorta primi kesintisi yapılarak SGK’ya ödenir.

Asgari ücret 22.104,67 TL’dir ancak asgari ücretin maliyeti 30.621,48 TL’dir. Bu maliyet ödemelerini düzenli yapan ve 5 puanlık Hazine indiriminden ya­rarlanan işverenin maliyetidir. İndirim­den yararlanmayan işverenler için ma­liyet 31.856,74 TL’dir. Bu durumda top­lam sigorta maliyeti 9.752,06 TL olur.

Asgari ücretin üzerinde çalışanların asgari ücret rakamına kadar ki kısmın­dan gelir vergisi alınmaz, asgari ücretin üzerinde kalan kısmı için vergi alınır.

Net 30 bin TL ile çalışan bir kişi için aylık ortalama sigorta primi ve vergi maliyeti 15.416 TL’dir.

Net 40 bin TL ile çalışan bir kişi için aylık ortalama sigorta primi ve vergi maliyeti 24.779 TL’dir.

Net 50 bin TL ile çalışan bir kişi için aylık ortalama sigorta primi ve vergi maliyeti 34.142 TL’dir.

Net 60 bin TL ile çalışan bir kişi için aylık ortalama sigorta primi ve vergi maliyeti 43.505 TL’dir.

Net 75 bin TL ile çalışan bir kişi için aylık ortalama sigorta primi ve vergi maliyeti 57.550 TL’dir.

Net 100 bin TL ile çalışan bir kişi için aylık ortalama sigorta primi ve vergi maliyeti 86.119 TL’dir.

Bu primler ücret artışları ile aynı oranda artmaktadır.

Yıllarca ödenen bu primler sonrasın­da emekli olunduğunda emekli aylığı ve her ay sağlık hizmetlerinden yararlanı­lır.

Ancak bu ödenen primler sonrasında bağlanan emekli aylığı maalesef düşük kalmaktadır.

Örneğin;

Net 50 bin TL ile çalışan kişi 25 yıl ça­lışması sonrasında bugünkü rakamlarla 10 milyon 242 bin 600 TL işçi ve işveren primi artı vergi öder.

Bunun karşılığında 25 bin TL civarın­da emekli aylığı alır.

Emekli aylıklarını daha iyi olması için aslında her ay ödenen sigorta primleri­nin nemalandırılıp değerlendirilerek, çalışan kişiye emekli olduğunda daha yüksek emekli aylığı verilmesi gerekir.

Şu düşünce doğru değildir. “Yatırılan prime yakın emekli aylığı veriliyor yani işçi çalışırken ne kadar prim öderse ya­ni ne veri ise, devlet emekli olan kişiye onu verir.” Bu son derece yanlış bir ba­kış açısı olur. Çünkü ödenen prim erte­si ay kişiye emekli aylığı olarak verilmi­yor, bu primler yıllarca devletin kasa­sında kalıyor. Bu primleri değerlendirip nemalandırarak yani büyüterek yıllar sonra emekli olacak kişiye verilmesi ge­rekir.

Tüm bu nedenlerle emekli aylıkları­nın düşük olduğunu ve güncellenmesi gerektiğini düşünüyorum.