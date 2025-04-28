Çalışırken kaç TL sigorta primi ve vergi ödüyorsunuz!
Ülkemizde milyonlarca çalışan her ay sigorta primi ve vergi ödüyor. Ayrıca işveren de çalışanlar için sigorta primi ödüyor. Asgari ücretle çalışanlar vergi ödemiyor, sadece sigorta primi ödüyor.
Çalışanlar yıllarca ödediği bu primler karşılığında emekli olduğunda ne kadar emekli aylığı veriliyor.
Bugünkü yazımda çalışanların çalışma süresi boyunca ödediği sigorta primini, buna ilave işçi adına işveren hissesi ve vergi maliyeti ile birlikte toplam ne kadar prim ve vergi ödendiğini, yıllar sonra bu ödenen primlere istinaden emekli olan kişiye devletin emekli aylığı olarak ne kadar ödeme yaptığını analiz edeceğiz.
Asgari ücretle çalışan bir kişi aylık net 22.104,68 TL maaş alır, işçi ayrıca 3.640,77 TL sigorta primi 260,06 TL işsizlik sigorta primi öder yani işçiden 3.900,83 TL sigorta primi kesintisi olur. İşverenden ise 4.095,87 TL sigorta primi 520,11 TL işsizlik sigorta primi olmak üzere toplam 4.615,98TL kesinti olur. İşçi ve işverenden toplam 8.516,81 TL sigorta primi kesintisi yapılarak SGK’ya ödenir.
Asgari ücret 22.104,67 TL’dir ancak asgari ücretin maliyeti 30.621,48 TL’dir. Bu maliyet ödemelerini düzenli yapan ve 5 puanlık Hazine indiriminden yararlanan işverenin maliyetidir. İndirimden yararlanmayan işverenler için maliyet 31.856,74 TL’dir. Bu durumda toplam sigorta maliyeti 9.752,06 TL olur.
Asgari ücretin üzerinde çalışanların asgari ücret rakamına kadar ki kısmından gelir vergisi alınmaz, asgari ücretin üzerinde kalan kısmı için vergi alınır.
Net 30 bin TL ile çalışan bir kişi için aylık ortalama sigorta primi ve vergi maliyeti 15.416 TL’dir.
Net 40 bin TL ile çalışan bir kişi için aylık ortalama sigorta primi ve vergi maliyeti 24.779 TL’dir.
Net 50 bin TL ile çalışan bir kişi için aylık ortalama sigorta primi ve vergi maliyeti 34.142 TL’dir.
Net 60 bin TL ile çalışan bir kişi için aylık ortalama sigorta primi ve vergi maliyeti 43.505 TL’dir.
Net 75 bin TL ile çalışan bir kişi için aylık ortalama sigorta primi ve vergi maliyeti 57.550 TL’dir.
Net 100 bin TL ile çalışan bir kişi için aylık ortalama sigorta primi ve vergi maliyeti 86.119 TL’dir.
Bu primler ücret artışları ile aynı oranda artmaktadır.
Yıllarca ödenen bu primler sonrasında emekli olunduğunda emekli aylığı ve her ay sağlık hizmetlerinden yararlanılır.
Ancak bu ödenen primler sonrasında bağlanan emekli aylığı maalesef düşük kalmaktadır.
Örneğin;
Net 50 bin TL ile çalışan kişi 25 yıl çalışması sonrasında bugünkü rakamlarla 10 milyon 242 bin 600 TL işçi ve işveren primi artı vergi öder.
Bunun karşılığında 25 bin TL civarında emekli aylığı alır.
Emekli aylıklarını daha iyi olması için aslında her ay ödenen sigorta primlerinin nemalandırılıp değerlendirilerek, çalışan kişiye emekli olduğunda daha yüksek emekli aylığı verilmesi gerekir.
Şu düşünce doğru değildir. “Yatırılan prime yakın emekli aylığı veriliyor yani işçi çalışırken ne kadar prim öderse yani ne veri ise, devlet emekli olan kişiye onu verir.” Bu son derece yanlış bir bakış açısı olur. Çünkü ödenen prim ertesi ay kişiye emekli aylığı olarak verilmiyor, bu primler yıllarca devletin kasasında kalıyor. Bu primleri değerlendirip nemalandırarak yani büyüterek yıllar sonra emekli olacak kişiye verilmesi gerekir.
Tüm bu nedenlerle emekli aylıklarının düşük olduğunu ve güncellenmesi gerektiğini düşünüyorum.