  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ferit Barış PARLAK
  4.  Çalışmaya engeli olmayan 55 milyonun, 25 milyonu kayıtlı çalışıyorsa, “işsizlik oranı” kaç olur? (!)

 Çalışmaya engeli olmayan 55 milyonun, 25 milyonu kayıtlı çalışıyorsa, “işsizlik oranı” kaç olur? (!)

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verileri­ne göre:

25.3 milyon kişi kayıtlı çalışıyor…

***

Bunun da yüzde 10’u, ödediği Sosyal Gü­venlik Destek Primi (SGDP) nedeniyle ka­yıtlı sayılıyor…

Yani:

Türkiye’de 23 milyon kişi çalışıyor…

***

15 yaş üzeri çalışmaya engeli olmayan nüfusun 66 milyon olduğunu ifade eden de var…

65 yaş üzeri, öğrenciler ve engelliler ha­riç 55 milyonu aştığını belirten de…

***

TÜİK ise…

“Çalışmaya engeli olmayan kişi sayısı 40.6 milyon kişidir” diyor…

***

Ortalama 55 milyonu alırsak, SGK verile­rine göre işsizlik oranı:

Yüzde 55…

***

Üstüne:

Yıllardır denetimler yapılıyor;

Her yıl, denetimlerin artırıldığına dikkat çekiliyor;

Ve kayıt dışı işçi çalıştıranlara, ciddi pa­ra cezaları kesiliyor…

***

TÜİK’e göre 32.5 milyon kişi istihdam ediliyor…

Ve…

35.5 milyon kişi işgücü vasıfları taşıyor…

Ve bu hesapla işsizlik oranı yüzde 8,6’ya düşüyor…

VELHASIL

Bir tarafta SGK’nın kayıtlı verileri;

Diğer tarafta TÜİK verileri…

***

Sonuçta:

Neyi, nerede, nasıl, ne maliyete, hangi ka­lite ile ürettiğimizi bilmediğimiz gibi…

Ve…

Neyin, ne kadara satıldığını/satılabi­leceğini bilmediğimiz gibi…

Neyi kimin ürettiğini, neden ürettiği­ni, kaç kişi ile ürettiğini, verimli mi/ve­rimsiz mi ürettiğini de bilmiyoruz…

***

Yıllardır da, planlıyız/programlıyız!

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
İsrafın adresi olan “toplantıflasyon” nasıl tanımlanır? 27 Ağustos 2025
Ekonomide 1 yanlış, bütün doğruları götürebiliyor… 26 Ağustos 2025
Tüketici, ‘güven’ konusunda; üreticinin göremediğini mi görüyor?(!) 25 Ağustos 2025
TL’ye talep, “yüksek faiz” nedeniyle değil; “teknoloji/mal/hizmet alımı” nedeniyle artmalı… 22 Ağustos 2025
“Kamu çalışanları” sayısını; “Benim bir faydam yok” deyip... 21 Ağustos 2025
“Temel ihtiyaçlarda dahi bağımlı hale geldik” diye söylenen Trump mı, mantıksız? 20 Ağustos 2025
461 milyar dolar değerinde altınımız yeraltında; Değerlerimize, değer katma çabamız da… 19 Ağustos 2025
 Yüzde 60 işinden memnun değilse, “sağlıklı ekonomi” mümkün mü? 18 Ağustos 2025
600 bin fındık üreticisinin, ürettiğinin 3 katını... 15 Ağustos 2025
İhracat/turizm ve üretimde rekor; Petrol 64/66 dolar; ABD ile ilişkilerde bahar 14 Ağustos 2025