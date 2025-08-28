Çalışmaya engeli olmayan 55 milyonun, 25 milyonu kayıtlı çalışıyorsa, “işsizlik oranı” kaç olur? (!)
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre:
25.3 milyon kişi kayıtlı çalışıyor…
***
Bunun da yüzde 10’u, ödediği Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) nedeniyle kayıtlı sayılıyor…
Yani:
Türkiye’de 23 milyon kişi çalışıyor…
***
15 yaş üzeri çalışmaya engeli olmayan nüfusun 66 milyon olduğunu ifade eden de var…
65 yaş üzeri, öğrenciler ve engelliler hariç 55 milyonu aştığını belirten de…
***
TÜİK ise…
“Çalışmaya engeli olmayan kişi sayısı 40.6 milyon kişidir” diyor…
***
Ortalama 55 milyonu alırsak, SGK verilerine göre işsizlik oranı:
Yüzde 55…
***
Üstüne:
Yıllardır denetimler yapılıyor;
Her yıl, denetimlerin artırıldığına dikkat çekiliyor;
Ve kayıt dışı işçi çalıştıranlara, ciddi para cezaları kesiliyor…
***
TÜİK’e göre 32.5 milyon kişi istihdam ediliyor…
Ve…
35.5 milyon kişi işgücü vasıfları taşıyor…
Ve bu hesapla işsizlik oranı yüzde 8,6’ya düşüyor…
VELHASIL
Bir tarafta SGK’nın kayıtlı verileri;
Diğer tarafta TÜİK verileri…
***
Sonuçta:
Neyi, nerede, nasıl, ne maliyete, hangi kalite ile ürettiğimizi bilmediğimiz gibi…
Ve…
Neyin, ne kadara satıldığını/satılabileceğini bilmediğimiz gibi…
Neyi kimin ürettiğini, neden ürettiğini, kaç kişi ile ürettiğini, verimli mi/verimsiz mi ürettiğini de bilmiyoruz…
***
Yıllardır da, planlıyız/programlıyız!