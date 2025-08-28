 Çalışmaya engeli olmayan 55 milyonun, 25 milyonu kayıtlı çalışıyorsa, “işsizlik oranı” kaç olur? (!)

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verileri­ne göre:

25.3 milyon kişi kayıtlı çalışıyor…

***

Bunun da yüzde 10’u, ödediği Sosyal Gü­venlik Destek Primi (SGDP) nedeniyle ka­yıtlı sayılıyor…

Yani:

Türkiye’de 23 milyon kişi çalışıyor…

***

15 yaş üzeri çalışmaya engeli olmayan nüfusun 66 milyon olduğunu ifade eden de var…

65 yaş üzeri, öğrenciler ve engelliler ha­riç 55 milyonu aştığını belirten de…

***

TÜİK ise…

“Çalışmaya engeli olmayan kişi sayısı 40.6 milyon kişidir” diyor…

***

Ortalama 55 milyonu alırsak, SGK verile­rine göre işsizlik oranı:

Yüzde 55…

***

Üstüne:

Yıllardır denetimler yapılıyor;

Her yıl, denetimlerin artırıldığına dikkat çekiliyor;

Ve kayıt dışı işçi çalıştıranlara, ciddi pa­ra cezaları kesiliyor…

***

TÜİK’e göre 32.5 milyon kişi istihdam ediliyor…

Ve…

35.5 milyon kişi işgücü vasıfları taşıyor…

Ve bu hesapla işsizlik oranı yüzde 8,6’ya düşüyor…

VELHASIL

Bir tarafta SGK’nın kayıtlı verileri;

Diğer tarafta TÜİK verileri…

***

Sonuçta:

Neyi, nerede, nasıl, ne maliyete, hangi ka­lite ile ürettiğimizi bilmediğimiz gibi…

Ve…

Neyin, ne kadara satıldığını/satılabi­leceğini bilmediğimiz gibi…

Neyi kimin ürettiğini, neden ürettiği­ni, kaç kişi ile ürettiğini, verimli mi/ve­rimsiz mi ürettiğini de bilmiyoruz…

***

Yıllardır da, planlıyız/programlıyız!