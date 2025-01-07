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  4. “Çalışmayan” ile “çalışamayan” ayrıştırılacak mı? (2)

“Çalışmayan” ile “çalışamayan” ayrıştırılacak mı? (2)

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Konfeksiyon, tekstil, deri ve mobilya sektörlerinde:

2024’te ki çalışan sayısını koruyana, ça­lışan başına aylık 2 bin 500 lira destek ve­rilecek…

***

Üreten ve çalışan tabi ki desteklenmeli…

Ancak:

İhracatı kg bazında düşen makine sek­törü için de “işçi maliyeti” önemli; ihracatı artan makarna sanayi için de…

Enflasyonun en büyük (navlun) nedenle­rinden olan lojistik sektörü için de…

Ayrıca:

Tarım/hayvancılık sektöründekiler sormaz mı, “Biz de emek yoğun sektörleriz ve yüzbinlerce istihdam sağlıyoruz; bizim destek nerede?”

***

Dün, farklı bir boyutu ile dile getirmeye çalışmış ve şöyle anlatmıştım:

“Çalışmayan ile çalışamayanı ayrıştıra­mazsak:

84 milyon nüfuslu Almanya’da 46.1 mil­yon kişi sisteme “çalışarak” destek verir­ken;

85 milyon nüfuslu Türkiye’de 23 milyon “prim ödeyen” çalışan olduğu için şükür çe­keriz…

***

Çalışan ile çalışmayanı ayrıştırmazsak:

Tarım alanları, fabrikalar “çalışacak ele­man” bulamazken;

Tüketeceğimiz eti/pamuğu/yağı/şekeri dahi ithal ederken;

Milyonlarca kişiyi, kamuda çalışmak için atıl ve sırada bekletiriz…

Ve…

Çok şey beklediğimiz genç nüfusu, asga­ri ücret ve en düşük emekli maaşını almak­tan/konuşmaktan ileri götüremeyiz…”

VELHASIL

İlave edeyim:

Üreten ile üreteni değil; üreten ile üretmeyeni ayrıştırmalıyız…

Yüzdürülmesi gerekenle, yüzdürül­memesi gereken sektörleri de ayrıştır­malıyız…

“Kabiliyet kaybetmemesi gereken” stratejik sektörlerimizi de küstürme­meli, pamuklara sarmalıyız…

***

Tabi ki:

İstihdam desteği önemli…

Ama:

Vasıfsız sayılabilecek bir çalışan, ka­muda, özel sektöre göre 2-3 kat daha fazla maaş alabiliyorsa;

Üstüne, iş yükü, özel sektöre göre çok daha azsa;

Üstüne, sosyal imkanları çok daha fazlaysa;

Üstüne, emeklilik sistemi çok daha avantajlıysa…

Gençler makine, tarım, tekstil, mo­bilya gibi sektörlerde çalışmak ister mi?

Çevresinde bu imkanlara sahip olan­ları görerek, verimliliğini artırabilir mi?

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